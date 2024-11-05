Коммунисты начали готовиться к выборам, но социологически

Главы 75 субъектов Федерации избираются на прямых выборах. С 2012 г. оппозиционеры лишь четыре раза побеждали на них, вспоминает Виноградов. Речь идет о выборах губернаторов Владимирской и Иркутской областей, Хабаровского края и Хакасии в 2018 г. Тогда же из-за массовых фальсификаций Центризбирком отменил выборы губернатора Приморского края. «Неудивительно, что в актуальной памяти людей нет подобных прецедентов», – сказал эксперт «Ведомостям». Перед единым днем голосования 8 сентября большинство россиян было уверено, что самые высокие шансы на победу в губернаторских выборах имеют действующие главы регионов, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Так считали от 76 до 89% респондентов.