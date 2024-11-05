Коммунисты начали готовиться к выборам, но социологически

Коммунисты начали готовиться к выборам, но социологическиВ КПРФ зафиксировали позитивное отношение к идеям партии, которое не обязательно становится залогом победы
Социологи спросили респондентов об их отношении к инициативам КПРФ последних лет по заказу компартии. Как выяснилось, 48% участников опроса Russian Field не понравился лозунг кандидата в президенты от компартии на выборах 2024 г. Николая Харитонова «Поиграли в капитализм – и хватит!». Только 20% респондентов признались, что им нравится такой лозунг, еще 20% он отчасти нравится, отчасти – нет. 12% опрошенных затруднились ответить.
В случае прямого вопроса, в каком обществе хотели бы жить респонденты («в социалистическом, капиталистическом или каком-то другом»), 40% выбирало первый вариант, 14% – второй, остальные – иные варианты. При этом коммунисты спрашивали и о конкретных идеях КПРФ. Например, предложение ограничить наценки в торговых сетях на социально значимые товары первой необходимости в разной степени поддержали бы 78%, не поддержали – 18% (остальные затруднились ответить).
Результаты опроса свидетельствуют о том, что ключевые предложения КПРФ (социализм, национализация, борьба с ростом цен и т. д.) востребованы избирателями, говорит секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. «Ключевой вопрос – почему это не трансформируется в рейтинг, в готовность голосовать за партию», – сказал он. На выборах депутатов Госдумы 2021 г. за партию проголосовало 18% избирателей. Проведение опроса, по словам Обухова, связано с проработкой концепции к участию КПРФ в выборах в Госдуму. «Мы таким образом оцениваем востребованность наших программных предложений», – заявил секретарь ЦК КПРФ.
Одна из сложностей, которую предстоит решить, – то, что осведомлены об инициативах КПРФ только респонденты старшего возраста, говорит собеседник в партии. К примеру, 75% респондентов не слышали о предложенной в 2022 г. КПРФ антикризисной программе «Двадцать неотложных мер для преображения России». 20% россиян «что-то слышали», 3% в курсе и знакомы с содержанием программы, 2% затруднились ответить.
67% респондентов
считают, что добиться улучшения материального положения через голосование на выборах невозможно
Делать опросы о деятельности партий никогда не лишне, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Есть и ежегодный единый день голосования, и необходимость промежуточных чекпойнтов». Это позволило выявить, к примеру, что самую значительную помощь российской армии и пострадавшим мирным жителям в зоне спецоперации оказывает, по мнению людей, «Единая Россия» (36%). 4% россиян считают, что это КПРФ, 2% – ЛДПР, 1% – «Справедливая Россия» (СР), 0,2% – «Новые люди». 44% опрошенных затруднились ответить.
Впрочем, вне зависимости от оценки партии и ее предложений граждане скептически относятся к возможности сменить власть путем голосования. 41% опрошенных считают, что на выборах «скорее возможно» поменять губернатора. По мнению 52%, это «скорее невозможно», 6% затруднились ответить, еще 1% респондентов отказались от ответа. Прямые выборы губернаторов в России, отмененные в 2004 г., были возвращены в 2012 г. в большинстве регионов.
Главы 75 субъектов Федерации избираются на прямых выборах. С 2012 г. оппозиционеры лишь четыре раза побеждали на них, вспоминает Виноградов. Речь идет о выборах губернаторов Владимирской и Иркутской областей, Хабаровского края и Хакасии в 2018 г. Тогда же из-за массовых фальсификаций Центризбирком отменил выборы губернатора Приморского края. «Неудивительно, что в актуальной памяти людей нет подобных прецедентов», – сказал эксперт «Ведомостям». Перед единым днем голосования 8 сентября большинство россиян было уверено, что самые высокие шансы на победу в губернаторских выборах имеют действующие главы регионов, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Так считали от 76 до 89% респондентов.
Более оптимистично россияне настроены в отношении мэров: 47% респондентов считают, что главу города можно сменить на выборах. По мнению 45%, это скорее невозможно, 7% затруднились ответить и 1% отказался от ответа. В большинстве крупных российских городов выборы мэра давно отменены, только в четырех административных центрах (Абакан, Анадырь, Хабаровск и Якутск) глава избирается прямым волеизъявлением граждан.