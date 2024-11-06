Как выглядит «мировое большинство» в глазах России и какие цели оно ставит

Специальный советник министра иностранных дел Малайзии Ахмад Абдул Разак на примере своей страны проиллюстрировал «растущее моральное мужество стран» мирового большинства, с которым Запад не может ничего поделать. По его словам, пару недель назад премьер страны Анвар Ибрагим во Вьентьяне отверг просьбу «американского дипломата дистанцироваться от некоторых стран, в частности от России» (в столице Лаоса в мероприятиях по линии АСЕАН в середине октября принимал участие госсекретарь Энтони Блинкен). «Он [Анвар Ибрагим] недвусмысленно дал понять: у вас в США свои проблемы, пожалуйста, перестаньте указывать, что нам делать» – так пересказал Разак диалог. Запад – с точки зрения Малайзии – не может «остановить геноцид» на Ближнем Востоке, а США – по факту поставок оружия Тель-Авиву – часть этого процесса. И потому взять бразды правления миром должны на себя те самые страны глобального большинства. Правда, из выступления Разака выходило, что к нему он не относит Россию: страны глобального большинства «не белые и не колониальные». Директор центра китайско-африканских исследований при Университете Йоханнесбурга (ЮАР) Дэвид Моньяи вспомнил итальянского марксиста Антонио Грамши, несколько перефразировав его: сложившийся после Второй мировой войны порядок умирает (но еще не умер), а новый еще не родился. И в новой модели, как он считает, все большую роль будет играть Африка, где очевидно растущий рынок: там большинство из 1,3 млрд человек составляет молодежь. Страны Африки при этом готовы приглашать других к разработке природных ресурсов.