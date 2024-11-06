О чем будут говорить лидеры на саммите Организации тюркских государств

О чем будут говорить лидеры на саммите Организации тюркских государствБудущее платформы зависит от политики Турции
В Киргизии 6 ноября стартует 11-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Помимо хозяйки саммита в нем примут участие президенты Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана, а также лидеры стран-наблюдателей – Венгрии, Туркмении и признанного лишь Турцией Северного Кипра. По итогам встречи участники планируют подписать ряд многосторонних документов, в том числе итоговую декларацию.
Накануне саммита, 5 ноября, президент Киргизии Садыр Жапаров провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. По итогам этой встречи стороны подписали 19 документов о сотрудничестве в сфере обороны, безопасности, здравоохранения, культуры и образования. Совет сотрудничества тюркоязычных государств (сейчас – ОТГ) был учрежден в азербайджанском городе Нахичевани после подписания в октябре 2009 г. лидерами Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Турции декларации. Основная цель – развитие взаимопонимания и взаимодействия среди тюркских народов, а также поддержка их культурного наследия и языков. Кроме того, для наращивания товарооборота между участниками ОТГ ведется обсуждение о создании Совета Центральных банков, зоны свободной торговли в сферах услуг и инвестиций, а также о партнерстве в цифровой экономике. По словам министра торговли Турции Омера Болата, в прошлом году объем взаимного экспорта между государствами ОТГ составил около $35,6 млрд (лишь 6% от общего объема экспорта этих стран).
Турция пытается из ОТГ создать институцию, которая имела бы постоянно действующий аппарат и понятную всем повестку, говорит завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. С этой целью Анкара продвигает гуманитарные инициативы по созданию единого для всех учебника истории, общего алфавита, а также заинтересована в запуске транспортных маршрутов из Центральной Азии через Азербайджан в Турцию. Но на практике в силу ограниченности ресурсов Анкара не может выступить мощным драйвером крупных проектов. Вместо этого, полагает Притчин, турецкие власти использует эту политическую платформу для продвижения своих интересов, в том числе для признания Северного Кипра и своего видения тюркской истории.
Кроме того, считает Притчин, участники ОТГ вряд ли в ближайшее время смогут сформировать зону свободной торговли. В таком случае, отмечает эксперт, им придется распределить ответственность и согласовать тюркскую платформу с существующими интеграционными проектами в формате ЕАЭС для избежания конфликтов. «Формирование зоны свободной торговли – всегда долгосрочный трудоемкий процесс, требующий системной работы. А в ОТГ этот процесс даже не начинался», – объяснил эксперт.
В условиях турбулентности международных отношений тюркские государства постепенно формируют субъектность обширного Тюркского региона, считает киргизский политолог Марс Сариев. Этот процесс ускорился в период российско-украинского конфликта и постепенного снижения веса Москвы в Центральной Азии, полагает эксперт: «Пока страны региона пользуются благами сотрудничества в рамках ЕАЭС. Но нет никаких гарантий, что это продолжится в будущем, учитывая сопротивление интеграционным процессам со стороны Армении и некоторых кругов в России».
В этих условиях, отмечает Сариев, ОТГ обладает большим потенциалом для развития, который может возрасти в случае запуска международных транспортных коридоров в обход России. «Правда, сегодня интеграционные процессы в рамках тюркской платформы тормозятся Казахстаном из-за его большей ориентированности на Китай. Кроме того, у остальных центральноазиатских республик есть опасения относительно будущей роли Турции в союзе: не ясно, станет ли она играть роль «старшего брата» или согласится на равноправное сотрудничество», – объяснил эксперт.