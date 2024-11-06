О чем будут говорить лидеры на саммите Организации тюркских государств

Накануне саммита, 5 ноября, президент Киргизии Садыр Жапаров провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. По итогам этой встречи стороны подписали 19 документов о сотрудничестве в сфере обороны, безопасности, здравоохранения, культуры и образования. Совет сотрудничества тюркоязычных государств (сейчас – ОТГ) был учрежден в азербайджанском городе Нахичевани после подписания в октябре 2009 г. лидерами Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Турции декларации. Основная цель – развитие взаимопонимания и взаимодействия среди тюркских народов, а также поддержка их культурного наследия и языков. Кроме того, для наращивания товарооборота между участниками ОТГ ведется обсуждение о создании Совета Центральных банков, зоны свободной торговли в сферах услуг и инвестиций, а также о партнерстве в цифровой экономике. По словам министра торговли Турции Омера Болата, в прошлом году объем взаимного экспорта между государствами ОТГ составил около $35,6 млрд (лишь 6% от общего объема экспорта этих стран).