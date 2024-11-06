Страны АСЕАН не готовы участвовать в организации по типу НАТО

Страны АСЕАН не готовы участвовать в организации по типу НАТОИм интересно сотрудничество и с Китаем, и с США
Создание членами АСЕАН организации коллективной безопасности по типу НАТО в Юго-Восточной Азии пока невозможно. Об этом 5 ноября заявил министр обороны Филиппин Гилберт Теодоро, выступая на форуме АСЕАН по вопросам безопасности в Маниле. В качестве основного препятствия на пути создания аналога Североатлантического альянса он назвал наличие разных интересов у региональных держав и уже существующие союзы.
«Например, у нас есть оборонный союз с Соединенными Штатами, созданный до АСЕАН. Мы продолжаем создавать альянсы со странами со схожими позициями. Другие страны АСЕАН создали союз с Китаем. Поэтому создание оборонных механизмов для АСЕАН пока преждевременно», – сказал Теодоро (цитата по филиппинскому агентству GMA News).
Но он выделил возможное направление развития общей политики безопасности. «Выработка каких-то принципов или какой-то реакции в отношении экспансивной и, по общему признанию, незаконной деятельности Китая в Южно-Китайском море – это очень хороший первый шаг, и именно над этим нам следует работать», – объяснил Теодоро.
Нарастание напряженности между Манилой и Пекином связано с многолетними территориальными спорами между странами в Южно-Китайском море. Инциденты с участием филиппинских и китайских моряков и рыболовов происходят довольно часто. Последний произошел 31 августа, когда столкнулись корабли береговой охраны Китая и Филиппин.
В 2016 г. Международный арбитраж в Гааге объявил решение по иску Филиппин к Китаю, в котором Филиппины оспаривали китайские притязания на экономическое использование более 80% акватории Южно-Китайского моря. По мнению судей арбитража, претензии КНР на контроль над акваторией безосновательны, а ссылки Китая на свои исторические права на акваторию не имеют юридических оснований. Пекин не признает право третейского суда рассматривать территориальные проблемы в Южно-Китайском море.
Дискуссии о создании военного блока образца НАТО в Азии ведутся относительно давно. Эта тема снова стала активно обсуждаться в СМИ после того, как в конце сентября ныне действующий премьер-министр Японии Сигэру Исиба (еще до того, как занять эту должность) предположил, что отсутствие в регионе организации, похожей на НАТО, гарантирует ему продолжительную нестабильность. Такую мысль он изложил в аналитической записке от 25 сентября для одного из американских мозговых центров, тесно связанного с республиканской партией и активно вовлеченного в формирование части стратегии США на азиатском направлении в правление экс-президента Дональда Трампа (2017–2021 гг.).
Хотя еще в мае помощник госсекретаря США по делам в Восточной Азии Дэниел Критенбринк назвал идею о создании аналога НАТО в Азии преждевременной.
Военное образование по типу НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже существовало ранее, с 1954 по 1977 г., и называлось Организацией договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). В нее входили Австралия, Новая Зеландия, США, Великобритания, Франция (до 1974 г.), Пакистан (до 1972 г.), Филиппины, Таиланд (до 1975 г.). Оно было распущено после поражения США во Вьетнаме.
Создание азиатского НАТО как полного аналога европейского НАТО маловероятно, но усиление блоковой солидарности союзников США идет очень активно в последние годы, отмечает директор Центра АСЕАН МГИМО Екатерина Колдунова. «Усиление сотрудничества НАТО и Японии, НАТО и Южной Кореи – все это не может не вызывать беспокойства России. США очень последовательно продвигают идею укрепления сотрудничества между их партнерами в Азии, и успехи в этом плане имеются, хотя полностью унифицированное военное сотрудничество маловероятно», – объяснила эксперт.
По словам Колдуновой, военный альянс типа НАТО в рамках АСЕАН в настоящее время действительно невозможен: «Ассоциация никогда не ставила таких целей. Кроме того, все ее участники ориентируются на разных партнеров, что осложняет возможность выработки единой позиции».
В самом АСЕАН нет единства по стратегическим вопросам, согласен директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. На одном полюсе есть Филиппины, которые реанимируют и укрепляют свой союз с США, Сингапур, поддержавший антироссийские санкции, и Таиланд – формально союзник США, но с сильными связями с Китаем. Индонезия и Малайзия стараются оберегать свою самостоятельность, а Камбоджа и Лаос находятся под сильнейшим китайским влиянием. Эксперт отметил, что страны региона всеми силами стараются избежать ситуации, когда им придется выбирать между Китаем и Западом. «Для многих из них Китай является ключевым торговым партнером, разрыв с которым попросту немыслим. Устремления стран Юго-Восточной Азии весьма различны, поэтому говорить о возможности военного союза по типу НАТО между ними пока не приходится», – резюмировал Кашин.