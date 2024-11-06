Страны АСЕАН не готовы участвовать в организации по типу НАТО

В самом АСЕАН нет единства по стратегическим вопросам, согласен директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. На одном полюсе есть Филиппины, которые реанимируют и укрепляют свой союз с США, Сингапур, поддержавший антироссийские санкции, и Таиланд – формально союзник США, но с сильными связями с Китаем. Индонезия и Малайзия стараются оберегать свою самостоятельность, а Камбоджа и Лаос находятся под сильнейшим китайским влиянием. Эксперт отметил, что страны региона всеми силами стараются избежать ситуации, когда им придется выбирать между Китаем и Западом. «Для многих из них Китай является ключевым торговым партнером, разрыв с которым попросту немыслим. Устремления стран Юго-Восточной Азии весьма различны, поэтому говорить о возможности военного союза по типу НАТО между ними пока не приходится», – резюмировал Кашин.