С начала года 16 российских губернаторов встретились с Лукашенко

С начала года 16 российских губернаторов встретились с ЛукашенкоБелоруссия заменила регионам европейских партнеров
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев посетил Минск и стал 16-м главой российского региона, который провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, с начала этого года. В своем Telegram-канале Миляев рассказал, что на встрече с белорусским лидером обозначили наиболее перспективные для развития сотрудничества отрасли и сферы: производственная кооперация, поставки пассажирской и сельскохозяйственной техники, запуск электробусов, наука и др. В свою очередь, Лукашенко, как сообщила его пресс-служба, отметил увеличение товарооборота между Белоруссией и Тульской областью за последние два года до полумиллиарда долларов.
«Это достаточно внушительные объемы, учитывая то, что за 9 месяцев текущего года мы добавили 37% – колоссальный рост. Поэтому миллиард долларов – планка не такая уж высокая сегодня для нас», – заявил президент Белоруссии. В основном он принимает губернаторов из России в Минске, и Миляев не стал исключением – переговоры с ним прошли во Дворце независимости. По прибытии в столицу Белоруссии тульский губернатор рассказал, что был здесь трижды, но впервые прилетел на самолете: «Полтора часа. Не успели взлететь – уже нужно садиться» (цитата по близкому к пресс-службе Лукашенко Telegram-каналу «Пул Первого»).
Впрочем, сам Лукашенко тоже посещает российские регионы. 4 июня он прилетел на Байкал, где встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Вместе с полпредом президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым они совершили прогулку на корабле вдоль Кругобайкальской железной дороги. «Александр Лукашенко неоднократно говорил о своем желании посетить знаменитые природные места России, в их числе и озеро Байкал. Ранее он подчеркивал, что за годы своего президентства объехал весь мир и может утверждать, что Россия – уникальное место», – говорилось тогда в сообщении пресс-службы главы государства.
25 июля Лукашенко, прилетевшего в Санкт-Петербург на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, встретил в аэропорту «Пулково» губернатор Северной столицы Александр Беглов. «Сложение сил дает гораздо больший эффект. Мы успешно сотрудничаем», – заявлял петербургский губернатор. Он, в частности, отметил рост поставок белорусских продовольственных товаров.
Активные связи Лукашенко с российскими губернаторами говорят о том, что президент Белоруссии хочет общаться, а главам регионов не препятствуют в этом, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Это как с российско-белорусскими переговорами с участием президентов и премьеров – нет четкой ясности, есть ли для этого достаточное количество содержания или это ритуальные шаги», – отметил он.
Кто из российских губернаторов встречался с Лукашенко в 2024 г.
Дмитрий Миляев (Тульская обл.)
Валерий Лимаренко (Сахалинская обл.)
Айсен Николаев (Якутия)
Александр Беглов (Санкт-Петербург)
Василий Орлов (Амурская обл.)
Олег Кожемяко (Приморский край)
Александр Цыбульский (Архангельская обл.)
Александр Дрозденко (Ленинградская обл.)
Александр Гусев (Воронежская обл.)
Игорь Кобзев (Иркутская обл.)
Виктор Томенко (Алтайский край)
Сергей Носов (Магаданская обл.)
Андрей Клычков (Орловская обл.)
Виталий Хоценко (Омская обл.)
Владимир Солодов (Камчатский край)
Александр Богомаз (Брянская обл.)
По мнению политолога Алексея Макаркина, образ Белоруссии для части россиян заменил образ ФРГ 35-летней давности, когда Западная Германия была образцом страны порядка и дисциплины. «С Германией, наоборот, разочарование: мигрантов много, поезда опаздывают. А в Белоруссии улицы чистые, заводы работают, продукты вкусные. Образ белорусских продуктов весьма положительный», – говорит он. Макаркин напоминает, что контакты Лукашенко с губернаторами в 1990-е гг. раздражали Кремль, так как там считали, что президент Белоруссии претендует на пост лидера Союзного государства. «Начиная с 2000 г. все это совершенно неактуально. Российские власти вполне приветствуют взаимодействие с Белоруссией. В свою очередь, у губернаторов сократилось количество возможных партнеров в Европе, а Белоруссия вполне для них комфортна. Можно в том числе и перед федеральной властью отчитаться о том, что выстраиваются не только межрегиональные, но и международные связи», – сказал эксперт «Ведомостям».