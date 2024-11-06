С начала года 16 российских губернаторов встретились с Лукашенко

По мнению политолога Алексея Макаркина, образ Белоруссии для части россиян заменил образ ФРГ 35-летней давности, когда Западная Германия была образцом страны порядка и дисциплины. «С Германией, наоборот, разочарование: мигрантов много, поезда опаздывают. А в Белоруссии улицы чистые, заводы работают, продукты вкусные. Образ белорусских продуктов весьма положительный», – говорит он. Макаркин напоминает, что контакты Лукашенко с губернаторами в 1990-е гг. раздражали Кремль, так как там считали, что президент Белоруссии претендует на пост лидера Союзного государства. «Начиная с 2000 г. все это совершенно неактуально. Российские власти вполне приветствуют взаимодействие с Белоруссией. В свою очередь, у губернаторов сократилось количество возможных партнеров в Европе, а Белоруссия вполне для них комфортна. Можно в том числе и перед федеральной властью отчитаться о том, что выстраиваются не только межрегиональные, но и международные связи», – сказал эксперт «Ведомостям».