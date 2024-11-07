«Единая Россия» на съезде в декабре обновит программу партии

Речь идет о постоянной работе над актуализацией народной программы, поскольку в 2021 г. в программе была обозначена стратегическая рамка, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Но жизнь вносит свои коррективы. Поэтому актуализировать отдельные положения программы необходимо». В дальнейшем партии надо будет отчитаться о реализации программы и это будет важный элемент драматургии избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы, полагает он. «Кроме того, если избирательная кампания будет развиваться по сценарию «все партии против ЕР», то конкуренты могут припомнить невыполненные пункты программы партии и использовать в агитации против ЕР», – добавляет он.