«Единая Россия» на съезде в декабре обновит программу партии

«Единая Россия» на съезде в декабре обновит программу партииТакже единороссы начнут готовить новый документ к выборам в Госдуму 2026 года
На съезде «Единой России» (ЕР) 14 декабря обновят программу партии, с которой она шла на выборы в Госдуму в 2021 г. Об этом рассказал врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев, выступая на семинаре-совещании советов сторонников партии. По словам Якушева, сейчас в ЕР занимаются проработкой изменений. Он рассказал, что в декабре правительство планирует сделать публичную защиту новых федеральных проектов. ЕР же, в свою очередь, внесет изменения в так называемую народную программу партии и проголосует за эти изменения на съезде.
Якушев отметил, что программный документ, с которым партия шла на выборы в 2021 г., может меняться – в том числе с учетом вызовов, которые появились перед страной с того времени, а также новых задач, поставленных президентом в рамках послания Федеральному собранию этого года и указа о национальных целях развития.
В 2026 г. перед выборами в Госдуму ЕР отчитается перед избирателями о реализации народной программы, одновременно готовя новый документ. «В нем партия представит показатели, которых планирует достигнуть в социально-экономическом развитии страны, в патриотическом воспитании и других сферах с 2026 по 2031 г.», – сказал Якушев.
Сейчас партия, по сути, начала смотр сил перед парламентскими выборами. Все это проводит новый секретарь генсовета, который стал исполнять обязанности с июня этого года. От приставки «врио» Якушев должен избавиться на декабрьском съезде партии. Партия 19 сентября провела форум первичных отделений. Затем 14–18 октября прошел обучающий семинар для руководителей региональных исполкомов партии, а 5–6 ноября прошел семинар-совещание советов сторонников партии. В середине ноября планируются мероприятия по линии «Молодой гвардии ЕР».
«Мы начали подготовку к большой федеральной кампании – 2026. В рамках этой работы обсуждали те идеологические вызовы, которые сегодня стоят перед нами. Коснулись многих технических вопросов: то, чего нам недостает, что необходимо усовершенствовать, как перезагрузить в целом нашу партийную инфраструктуру», – сказал Якушев на семинаре сторонников партии.
В свою очередь, в конце октября Якушев подписал решение президиума генсовета партии о проведении декады приемов граждан в региональных общественных приемных председателя ЕР Дмитрия Медведева и в общественных приемных партии. «Ведомости» ознакомились с документом.
Эти мероприятия будут проходить с 1 по 10 декабря. В них должны будут принять участие губернаторы-единороссы, депутаты всех уровней, сенаторы. Центральный исполком партии должен будет обеспечить сбор информации по итогам приемов граждан. Особое внимание нужно уделить вопросам, которые возникают у участников спецоперации, их семей, а также граждан, которые временно покинули свое место жительства и находятся в пунктах временного размещения.
Один из собеседников в партии не исключает, что такой «сбор наказов» может быть как раз подготовкой к новой программе партии, с которой она пойдет на выборы в Госдуму в 2026 г.
Партийную программу очевидно надо корректировать, учитывая, что с прошлых выборов произошло много изменений в политике, экономические цели также надо переосмыслить заново, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Важной причиной служит также потребность ЕР в наращивании числа голосов на выборах, а потому программа должна максимально соответствовать актуальным запросам», – добавляет он. Кроме того, он полагает, что «серьезный подход Якушева к оргвопросам» свидетельствует о том, что результатом могут стать кадровые и структурные изменения в партии.
Речь идет о постоянной работе над актуализацией народной программы, поскольку в 2021 г. в программе была обозначена стратегическая рамка, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Но жизнь вносит свои коррективы. Поэтому актуализировать отдельные положения программы необходимо». В дальнейшем партии надо будет отчитаться о реализации программы и это будет важный элемент драматургии избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы, полагает он. «Кроме того, если избирательная кампания будет развиваться по сценарию «все партии против ЕР», то конкуренты могут припомнить невыполненные пункты программы партии и использовать в агитации против ЕР», – добавляет он.
Якушев сейчас проводит аудит в партии, говорит Костин: «Это донастройка и актуализация партийных институций, определение их реального функционала через различные семинары, тестирование различных проектов, чтобы понимать их реальные возможности». Предполагается, что работоспособная и мотивированная инфраструктура должна стать основным инструментом достижения политического результата, а также ответом на возможные, но сейчас не вполне очевидные вызовы, добавляет эксперт.