Что происходит в Курской области на 94-й день боевых действий

Что происходит в Курской области на 94-й день боевых действийВС РФ отражают контратаки, противник потерял более 150 военнослужащих за сутки
Идет 94-й день боев Вооруженных сил (ВС) России с украинской армией в Курской области. За сутки потери противника превысили 150 человек, были уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль, сообщили в Минобороны. Российские военнослужащие отразили четыре контратаки в направлении Дарьино и Новоивановки. Кроме того, была сорвана атака вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Новой Сорочины.
«Ведомости» собрали актуальную информацию о том, что происходит в регионе спустя три месяца после вторжения ВСУ.
Сводка Минобороны
Согласно данным оборонного ведомства РФ, подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление. В районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово военные ВС РФ поразили формирования четырех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны ВСУ.
Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники четырех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады спецназначения, двух бригад теробороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины вблизи 19 населенных пунктов.
Были атакованы районы сосредоточения украинских войск в районах семи населенных пунктов Сумской области. Удары наносились оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.
В общей сложности противник потерял в Курской области более 30 200 военнослужащих.
ВС РФ штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Суджанском районе
Вечером 6 ноября Министерство обороны РФ сообщило, что российские десантники штурмом взяли опорный пункт противника на одном из участков в Суджанском районе. Оборонное министерство опубликовало на своем сайте видеозапись боевых действий.
Ракетная опасность в регионе
Согласно данным Telegram-канала губернатора Курской области Алексея Смирнова, до 14:00 7 ноября в Курской области шесть раз объявлялась ракетная опасность и дважды – опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Утром Смирнов сообщил об уничтожении украинской ракеты в приграничном районе. Глава региона поблагодарил военнослужащих.