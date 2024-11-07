Что происходит в Курской области на 94-й день боевых действий

Идет 94-й день боев Вооруженных сил (ВС) России с украинской армией в Курской области. За сутки потери противника превысили 150 человек, были уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль, сообщили в Минобороны. Российские военнослужащие отразили четыре контратаки в направлении Дарьино и Новоивановки. Кроме того, была сорвана атака вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Новой Сорочины.