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Что происходит в Курской области на 94-й день боевых действий

ВС РФ отражают контратаки, противник потерял более 150 военнослужащих за сутки
Инна Шульгина
Александр Река / ТАСС

Идет 94-й день боев Вооруженных сил (ВС) России с украинской армией в Курской области. За сутки потери противника превысили 150 человек, были уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль, сообщили в Минобороны. Российские военнослужащие отразили четыре контратаки в направлении Дарьино и Новоивановки. Кроме того, была сорвана атака вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Новой Сорочины.

«Ведомости» собрали актуальную информацию о том, что происходит в регионе спустя три месяца после вторжения ВСУ.

Сводка Минобороны

Согласно данным оборонного ведомства РФ, подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление. В районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово военные ВС РФ поразили формирования четырех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны ВСУ.

Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники четырех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады спецназначения, двух бригад теробороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины вблизи 19 населенных пунктов.

Были атакованы районы сосредоточения украинских войск в районах семи населенных пунктов Сумской области. Удары наносились оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.

В общей сложности противник потерял в Курской области более 30 200 военнослужащих.

ВС РФ штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Суджанском районе

Вечером 6 ноября Министерство обороны РФ сообщило, что российские десантники штурмом взяли опорный пункт противника на одном из участков в Суджанском районе. Оборонное министерство опубликовало на своем сайте видеозапись боевых действий.

Ракетная опасность в регионе

Согласно данным Telegram-канала губернатора Курской области Алексея Смирнова, до 14:00 7 ноября в Курской области шесть раз объявлялась ракетная опасность и дважды – опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Утром Смирнов сообщил об уничтожении украинской ракеты в приграничном районе. Глава региона поблагодарил военнослужащих.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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