Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в СШАПрезидент России впервые прокомментировал итоги американской президентской кампании
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Это произошло 7 ноября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходило в Сочи. Таким образом Путин впервые прокомментировал итоги президентских выборов в США, которые стали известны 6 ноября. «Пользуясь случаем хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», – заявил Путин.
На вопрос модератора заседания, директора по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова, что сделает Путин, если Трамп позвонит ему и предложит встретиться, президент ответил, что и сам не считает зазорным ему позвонить. Он напомнил, что некоторые западные лидеры звонили одно время ему каждую неделю, а потом прекратили. Если они хотят возобновить контакты, то возобновим, добавил Путин.
Когда Трамп впервые избрался на пост президента США, то много говорили о том, что он может наделать много ошибок, поскольку тот бизнесмен, напомнил Путин. Но на президента России произвело впечатление, как Трамп повел себя во время покушения в ходе предвыборной кампании. «Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и призыве бороться за свои идеалы. Человек проявляет себя в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя. И он проявил себя, на мой взгляд, правильным образом, мужественно, как мужчина», – заявил Путин. По его мнению, Трампа в какой-то момент «затравили со всех сторон».
При этом Путин затруднился сказать, что будет происходить в дальнейшем. Он напомнил, что для Трампа это будет второй и последний срок. Однако то, что Трамп говорил публично про восстановление отношений с Россией, возможности решить ситуацию с конфликтом на Украине, заслуживают внимания. Президент добавил, что не учитывает те слова Трампа, которые он говорил в ходе предвыборной кампании, поскольку это была борьба за голоса избирателей.
Лукьянов поинтересовался, кто из лидеров США запомнился Путину. «Вы знаете, ведь вообще они все – интересные люди. Трудно себе представить человека, который оказался бы на вершине власти в одной из ведущих стран мира и был бы абсолютно каким-то ничтожным или глупым, неинтересным человеком», – сказал Путин. По его мнению, внутриполитическая культура в США становится острее, причем используются приемы, чтобы «подопустить» действующего главу государства. Путин напомнил, сколько нападок было на Джорджа Буша, и назвал их враньем. «Он ничем не уступает любому сидящему в этом зале», – заметил президент. По его словам, «каждый из них [президентов США] это личность и человек, не случайно попавший на этот Олимп».
Чуть позже на заседании Путин сказал, что отношения между Россией и США испортились не по вине Москвы. «Мы с США отношения не портили. Мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался вооруженный конфликт. И на практике никогда себе этого не позволяли. Надеюсь, и они поймут, что лучше этого не делать, чтобы не создавать между нами никаких конфликтов», – сказал Путин. Он добавил, что надеется на восстановление отношений: «Я очень рассчитываю на то, что наши отношения с США будут восстановлены. Мы к этому открыты».
Трамп готов на переговоры с Россией, считает эксперт РСМД Алексей Наумов. По его мнению, Трамп мыслит, как бизнесмен, смотрит на многое, в том числе дипломатию через призму выгоды. Кроме того, он осознает, что окончание века однополярного доминирования неизбежно и полагает, что лучшим способом действия на этом историческом этапе будет сохранение влияния США как торговой сверхдержавы. На этом направлении его главный противник – Китай. «И именно поэтому он не видит в Украине геополитическую ценность и готов отчасти поступиться ее интересами. Поддержка Киева не поможет ему бороться с Пекином», – считает Наумов. По мнению эксперта, налаживание отношений с Россией Трамп видит ключевой задачей в своем плане противостояния с Китаем.
На президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября, кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил 295 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а его конкурентка от демократической партии, вице-президент США Камала Харрис – 226 голосов (данные The New York Times). Инаугурация 47-го президента США должна будет состояться 20 января 2025 г. Харрис, выступая в Университете Говарда после выборов, признала свое поражение и пообещала мирную передачу власти. Она подтвердила, что поздравила Трампа с победой. Трамп же в своей речи перед сторонниками во Флориде заявил, что «собирается помочь нашей стране восстановиться», и что его президентство станет «золотым веком для Америки», а также пообещал остановить войны.