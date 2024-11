Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США

1 / 15

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 г. в Нью-Йорке в семье девелопера-миллионера Фредерика Трампа (на фото слева). До седьмого класса будущий президент учился в частной школе Кью-Форест, затем – в Нью-Йоркской военной академии. В 1968 г. он окончил Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, получив степень бакалавра по экономике. В 2018 г. газета The New York Times писала, что во время учебы Трамп избежал призыва в армию благодаря связям родителей и фальшивому диагнозу. По данным издания, это случилось в разгар войны во Вьетнаме – в 1968 г. / Library of Congress