Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США

Чуть позже на заседании Путин сказал, что отношения между Россией и США испортились не по вине Москвы. «Мы с США отношения не портили. Мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался вооруженный конфликт. И на практике никогда себе этого не позволяли. Надеюсь, и они поймут, что лучше этого не делать, чтобы не создавать между нами никаких конфликтов», – сказал Путин. Он добавил, что надеется на восстановление отношений: «Я очень рассчитываю на то, что наши отношения с США будут восстановлены. Мы к этому открыты».