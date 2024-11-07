Байден пообещал мирную передачу власти Трампу в январе
Действующий президент США Джо Байден пообещал мирную передачу власти победившему на выборах республиканцу Дональду Трампу в январе. Об этом глава Белого дома заявил в ходе своего обращения к нации, трансляция которого шла на Youtube-канале Белого дома.
Байден подтвердил, что передача власти после инаугурации произойдет мирно, «так как этого заслуживают американцы».
Ранее вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис впервые обратилась к публике после прошедших президентских выборов, выступая в Говардском университете в Вашингтоне. Она признала свое поражение и призвала избирателей принять результаты голосования.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей, а за Харрис – почти 48%.