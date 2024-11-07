Харрис впервые обратилась к публике после поражения на выборах президента США

В своей речи кандидат от демократов также поблагодарила избирателей, свою команду и чету Байденов. Она добавила, что нынешний проигрыш не означает конец борьбы «за свободу, за возможности, за справедливость и достоинство всех людей». В частности, Харрис подчеркнула, что продолжит бороться за обеспечение женщинам свободы в решениях о собственном теле, а также за защиту школ и улиц от насилия с применением огнестрельного оружия.