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Харрис впервые обратилась к публике после поражения на выборах президента США

Ведомости

Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис впервые обратилась к публике после прошедших президентских выборов, выступая в Говардском университете в Вашингтоне. Она признала свое поражение и призвала избирателей принять результаты голосования, передает CNN.

«Я знаю, что люди чувствуют и переживают целый спектр эмоций прямо сейчас. Я понимаю. <…> Но мы должны принять результаты этих выборов», – сказала Харрис.

Она также подтвердила, что уже обратилась к своему сопернику – кандидату от республиканцев Дональду Трампу, который победил на выборах. Харрис заверила его, что администрация действующего лидера страны Джо Байдена готова участвовать в мирной передаче власти.

В своей речи кандидат от демократов также поблагодарила избирателей, свою команду и чету Байденов. Она добавила, что нынешний проигрыш не означает конец борьбы «за свободу, за возможности, за справедливость и достоинство всех людей». В частности, Харрис подчеркнула, что продолжит бороться за обеспечение женщинам свободы в решениях о собственном теле, а также за защиту школ и улиц от насилия с применением огнестрельного оружия.

«Я часто говорю, что когда мы сражаемся, мы побеждаем, но вот в чем дело: иногда борьба занимает некоторое время. Это не значит, что мы не победим», – сказала Харрис.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей, а за Харрис – почти 48%. Трампа уже поздравил Байден.

Агентство Reuters 6 ноября писало, что во многом причина поражения Харрис на выборах заключалась в том, что она не смогла преодолеть глубоко укоренившиеся опасения избирателей по поводу инфляции и иммиграции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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