Харрис впервые обратилась к публике после поражения на выборах президента США
Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис впервые обратилась к публике после прошедших президентских выборов, выступая в Говардском университете в Вашингтоне. Она признала свое поражение и призвала избирателей принять результаты голосования, передает CNN.
«Я знаю, что люди чувствуют и переживают целый спектр эмоций прямо сейчас. Я понимаю. <…> Но мы должны принять результаты этих выборов», – сказала Харрис.
Она также подтвердила, что уже обратилась к своему сопернику – кандидату от республиканцев Дональду Трампу, который победил на выборах. Харрис заверила его, что администрация действующего лидера страны Джо Байдена готова участвовать в мирной передаче власти.
В своей речи кандидат от демократов также поблагодарила избирателей, свою команду и чету Байденов. Она добавила, что нынешний проигрыш не означает конец борьбы «за свободу, за возможности, за справедливость и достоинство всех людей». В частности, Харрис подчеркнула, что продолжит бороться за обеспечение женщинам свободы в решениях о собственном теле, а также за защиту школ и улиц от насилия с применением огнестрельного оружия.
«Я часто говорю, что когда мы сражаемся, мы побеждаем, но вот в чем дело: иногда борьба занимает некоторое время. Это не значит, что мы не победим», – сказала Харрис.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей, а за Харрис – почти 48%. Трампа уже поздравил Байден.
Агентство Reuters 6 ноября писало, что во многом причина поражения Харрис на выборах заключалась в том, что она не смогла преодолеть глубоко укоренившиеся опасения избирателей по поводу инфляции и иммиграции.