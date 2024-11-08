Владимир Путин представил шесть принципов будущего мироустройства

Когда Трамп впервые избрался на пост президента США в 2016 г., говорили о том, что он может наделать много ошибок, поскольку он бизнесмен, отметил Путин. На президента России произвело впечатление, как хозяин Белого дома повел себя во время покушения в ходе предвыборной кампании. «Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и призыве бороться за свои идеалы. Человек проявляет себя в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя. И он проявил себя, на мой взгляд, правильным образом, мужественно, как мужчина», – заявил Путин. По мнению президента России, Трампа в какой-то момент «затравили со всех сторон».