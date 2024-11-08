Владимир Путин представил шесть принципов будущего мироустройства

Владимир Путин представил шесть принципов будущего мироустройстваИзбранного президента США он поздравил, а западную гегемонию осудил
Президент России сформулировал шесть принципов нового мироустройства и рассказал о них в своем выступлении на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Тема нынешнего заседания была сформулирована так: «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Валдай», собравший участников из стран Запада и Востока, начался 4-го октября, накануне выборов президента США, а пленарное заседание с участием Путина прошло уже 7-го, когда стало известно, что победителем станет республиканец Дональд Трамп («Ведомости» подробно писали об этом накануне). Но к этой теме президент России подошел лишь спустя два часа разговора.
И позвонить не жалко
Когда Трамп впервые избрался на пост президента США в 2016 г., говорили о том, что он может наделать много ошибок, поскольку он бизнесмен, отметил Путин. На президента России произвело впечатление, как хозяин Белого дома повел себя во время покушения в ходе предвыборной кампании. «Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и призыве бороться за свои идеалы. Человек проявляет себя в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя. И он проявил себя, на мой взгляд, правильным образом, мужественно, как мужчина», – заявил Путин. По мнению президента России, Трампа в какой-то момент «затравили со всех сторон».
При этом Путин затруднился сказать, что будет происходить в дальнейшем. Он напомнил, что для Трампа это будет второй и последний срок. Но то, что республиканец говорил публично про восстановление отношений с Россией, про возможности решить ситуацию с конфликтом на Украине, заслуживает внимания. Президент добавил, что не учитывает слова Трампа в ходе предвыборной кампании, поскольку это была борьба за голоса избирателей.
«Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», – заявил Путин. На вопрос главного редактора «России в глобальной политике» Федора Лукьянова, что сделает Путин, если Трамп позвонит ему и предложит встретиться, президент ответил, что и сам не считает зазорным позвонить. Он напомнил, что некоторые западные лидеры звонили одно время ему каждую неделю, а потом прекратили. Если они хотят возобновить контакты, то возобновим, добавил Путин.
«На вашем веку это шестой президент», – отметил Лукьянов. И он поинтересовался у Путина, кто из лидеров США ему запомнился.
«Вы знаете, ведь вообще они все – интересные люди. Трудно себе представить человека, который оказался бы на вершине власти в одной из ведущих стран мира и был бы абсолютно каким-то ничтожным или глупым, неинтересным человеком», – сказал президент России. По его мнению, внутриполитическая культура в США становится острее, причем используются приемы, чтобы «подопустить» действующего главу государства. Путин напомнил, сколько нападок было на Джорджа Буша, и назвал их враньем: «Он ничем не уступает любому сидящему в этом зале».
Заветы Путина
Начиная же свое выступление, Путин заявил, что заседание проходит в значимую дату для России (день Октябрьской революции 1917 г.), отметив, что и сейчас мы живем в эпоху перемен. В последние 20 лет народы начинают яснее осознавать свою самобытность и идентичность. А мир сталкивается со всем большим количеством вызовов – от новых региональных конфликтов до климатических изменений. За формирование нового мироустройства «разворачивается серьезная, непримиримая борьба», заявил Путин. По его словам, это схватка не за геополитическое влияние, а за принципы.
Демократию начинают трактовать как власть меньшинства, сказал президент. Это видно на примере западного либерализма, который нетерпим к любой альтернативе. «Наконец, это международные конфликты и столкновения, чреватые взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется. <...> А клуб обладателей такого оружия расширяется, и никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – заявил Путин. Он подчеркнул, что призывы Запада нанести стратегическое поражение России демонстрируют «запредельный авантюризм западных политиков» – это может «обернуться мировой трагедией».
Некоторые западные элиты, по его словам, готовы пойти на все, чтобы не допустить появления международной системы, которая бы отвечала интересам мирового большинства. Когда Вашингтон и западные страны признают факт выстраивания новой мировой системы, начнется «подлинное созидание».
Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, отметил Путин: «Запад накопил действительно огромные <...> ресурсы, благодаря которым он может успешно развиваться, оставаясь одним из важнейших элементов мировой системы. Но именно «одним из», наравне с другими активно развивающимися государствами и группами стран». Также Запад предпринял попытки отлучить Россию от мировой экономической системы и хотел нанести сокрушительный удар. Мейнстрим направлен в противоположную сторону, а не в ту, куда смотрит Запад, – «от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию», сказал Путин.
Путин много говорил про то, как формировался миропорядок сначала после Второй мировой войны, а затем после окончания холодной войны. В том, как Запад превратно истолковал итоги холодной войны, проявилась его «геополитическая жадность», что привело к региональным конфликтам – на Балканах, Ближнем Востоке, а сейчас и на Украине, считает Путин. Он назвал близорукой концепцию «конца истории» философа Фрэнсиса Фукуямы. В мире начали появляться новые лидеры, Запад же начал корректировать установленные собой правила, что привело к конфликту между мировым большинством и мировым меньшинством. По словам Путина, в многополярном мире никто не должен чувствовать себя униженным.
Новый миропорядок
Путин назвал шесть принципов нового мироустройства. Он говорил о них на прошлогоднем заседании «Валдая», но теперь развил свои мысли. Первый принцип – открытость к взаимодействию является главной ценностью для международного большинства. Второй принцип – многообразие мира является фактором его устойчивости. Модель развития одной страны не должна навязываться другим, сказал Путин.
Третий принцип, по его словам, заключается в том, что мир должен развиваться на основе максимальной представительности. Те, кого принято называть великими державами, считают, что они могут диктовать правила другим, сказал Путин. Еще один принцип – безопасность для всех, а блоковый подход противоречит многополярному миру. Сейчас в мире остался один блок – это НАТО. «[Западу] нужно Россию и Европу разорвать между собой, особенно Россию и Германию, Францию. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на юго-востоке, в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия», – считает президент.
Военно-политические блоки являются препятствием для развития, отметил он. По его словам, прототип внеблокового сообщества – это БРИКС.
Пятый принцип – справедливость для всех, сказал Путин. По его словам, главной проблемой является неравенство, разрыв между золотым миллиардом и мировым большинством. Шестым принципом, по мнению президента, должно быть равноправие. Он считает, что в сегодняшнем мире деструктивным является высокомерие и желание поучать другие страны – чего никогда не делала Россия.
«За несколько столетий в западноцентричном мире выработались стереотипы, своего рода иерархии. Есть, мол, развитый мир, прогрессивное человечество и некая универсальная цивилизация, к которой должны все стремиться. А есть отсталые, нецивилизованные народы, варвары», – сказал Путин. Такой подход, по его мнению, представляет собой расистскую идеологию, что препятствует всеобщему гармоничному развитию.