Президентский юмор: как шутит Владимир Путин

Президентский юмор: как шутит Владимир ПутинШпион на Лубянке и другие анекдоты от российского лидера
8 ноября в честь выхода в эфир первой игры Клуба веселых и находчивых отмечается Международный день КВН. Один из давних поклонников юмористического шоу – президент России Владимир Путин, который и сам не прочь пошутить. Подборка анекдотов от российского лидера – в материале «Ведомостей».
Про шпиона на Лубянке
Выступая на заседании президиума совета по развитию местного самоуправления в январе 2011 г. Владимир Путин с иронией проиллюстрировал проблему чиновничьего произвола.
«Приходит американский шпион на Лубянку:
– Я шпион, хочу сдаться.
– Чей шпион?
– Американский.
– Тогда в пятую комнату.
Приходит в пятую комнату:
– Оружие есть?
– Да.
– Тогда в седьмую.
– А средства связи?
– Есть.
– Тогда в 20.
– А задание есть?
– Есть.
– Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать».
Про полосы в жизни
На пресс-конференции в декабре 2015 г. президент ответил анекдотом на вопрос о выходе России из кризиса.
«Встречаются два приятеля, один у другого спрашивает:
– Как дела?
– В полоску: черная, белая.
– Сейчас какая?
– Сейчас черная.
Проходит еще полгода:
– Как дела? Знаю, что в полоску, сейчас какая?
– Сейчас черная.
– Тогда же была черная?
– Нет, выясняется, что тогда была белая».
Про кортик и часы
На пресс-конференции в декабре 2017 г. Владимир Путин разъяснил необходимость военных расходов через шуточный пример.
«Бывший офицер спрашивает у сына:
– Сынок, ты не видел кортик?
– Пап, не ругайся, я его поменял у мальчишки из соседнего двора на часы.
– Ну покажи.
Посмотрел:
– Часы хорошие, молодец. А знаешь, вот завтра придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют, а ты выйдешь и скажешь: "Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут”».
Про пессимиста и оптимиста
На заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2014 г. президент с юмором описал международную ситуацию.
«Пессимист выпивает коньяк, морщится и говорит:
– Клопами пахнет.
А оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит:
– Коньячком попахивает».
Про эффект антироссийских санкций
В октябре 2022 г. российский лидер не удержался от иронии, рассуждая о санкциях во время пленарного заседания Валдайского клуба .
«Сын спрашивает у папы:
– Папа, почему так холодно?
– Потому что Россия напала на Украину.
– А мы здесь причем?
– А мы ввели санкции против русских.
– Зачем?
– Чтобы им было плохо.
– А мы что – русские?».
Про напряжение
В октябре 2018 г. на площадке дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал короткий анекдот, отвечая на вопрос об отношениях с США.
«Вопрос: “Как вы расслабляетесь?”. Ответ: “Я не напрягаюсь”».
Про израильского военного
На пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» в апреле 2017 г. президент шуточно возмутился, что все вопросы адресованы ему.
«Молодого солдата спрашивают:
– Если на тебя идут, скажем, двадцать террористов, что ты будешь делать?
– Я возьму УЗИ и буду стрелять.
– Молодец, а если на тебя идут танки?
– Я возьму гранатомет и буду защищаться
– Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и террористы наступают?
– Господин генерал, а я, что, один воюю в нашей армии?».
Про олигархов
В октябре 2017 г. на заседании дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер ответил на вопрос об участии в предстоящих выборах шуткой.
«Один олигарх разорился и с женой разговаривает
– Знаешь, нам придется продать Mercedes, нам придется купить “Ладу”.
– Ну, нормально.
– Придется переехать из особняка на Рублевке в нашу квартиру в Москве. Но ты же меня будешь любить?
– Я буду тебя очень любить. И очень скучать».
Про Абрама Семеновича
На медиафоруме «Общероссийского народного фронта» в апреле 2017 г. Владимира Путина попросили рассказать любимый анекдот.
«Партийное собрание, советское время. Один из участников – Абрам Семенович – поднимает руку. Ему говорят:
– Посиди, рано еще.
Он, видимо, из региональной прессы. Он опять.
– Посиди.
Он говорит:
– Ну одно слово.
Ведущий подумал, говорит:
– Ну, одно слово скажи.
Тот встает и говорит:
– Караул!».
Про юридическую консультацию
Комментируя предложение реформировать систему госзакупок в сфере медицины на форуме в Калининградской области в октябре 2019 г. президент вспомнил еще один анекдот.
«Бабушка приходит и говорит адвокату:
– Имею ли я право?
– Имеешь, бабушка, – отвечает адвокат.
– Нет, я хочу спросить: имею ли я право…
– Да, имеешь.
– Но могу я или нет?
– Нет, бабка, не можешь!».