Президентский юмор: как шутит Владимир Путин

8 ноября в честь выхода в эфир первой игры Клуба веселых и находчивых отмечается Международный день КВН. Один из давних поклонников юмористического шоу – президент России Владимир Путин, который и сам не прочь пошутить. Подборка анекдотов от российского лидера – в материале «Ведомостей».