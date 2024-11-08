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Президентский юмор: как шутит Владимир Путин

Шпион на Лубянке и другие анекдоты от российского лидера
Ведомости
Алексей Дружинин / ТАСС

8 ноября в честь выхода в эфир первой игры Клуба веселых и находчивых отмечается Международный день КВН. Один из давних поклонников юмористического шоу – президент России Владимир Путин, который и сам не прочь пошутить. Подборка анекдотов от российского лидера – в материале «Ведомостей».

Про шпиона на Лубянке

Выступая на заседании президиума совета по развитию местного самоуправления в январе 2011 г. Владимир Путин с иронией проиллюстрировал проблему чиновничьего произвола. 

«Приходит американский шпион на Лубянку:

– Я шпион, хочу сдаться.

– Чей шпион?

– Американский.

– Тогда в пятую комнату.

Приходит в пятую комнату:

– Оружие есть?

– Да.

– Тогда в седьмую.

– А средства связи?

– Есть.

– Тогда в 20.

– А задание есть?

– Есть.

– Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать».

Про полосы в жизни

На пресс-конференции в декабре 2015 г. президент ответил анекдотом на вопрос о выходе России из кризиса.

«Встречаются два приятеля, один у другого спрашивает: 

– Как дела?

– В полоску: черная, белая.

– Сейчас какая?

– Сейчас черная.

Проходит еще полгода:

– Как дела? Знаю, что в полоску, сейчас какая?

– Сейчас черная.

– Тогда же была черная?

– Нет, выясняется, что тогда была белая». 

Про кортик и часы

На пресс-конференции в декабре 2017 г. Владимир Путин разъяснил необходимость военных расходов через шуточный пример.

«Бывший офицер спрашивает у сына:

– Сынок, ты не видел кортик?

– Пап, не ругайся, я его поменял у мальчишки из соседнего двора на часы.

– Ну покажи. 

Посмотрел:

– Часы хорошие, молодец. А знаешь, вот завтра придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют, а ты выйдешь и скажешь: "Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут”».

Про пессимиста и оптимиста

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2014 г. президент с юмором описал международную ситуацию.

«Пессимист выпивает коньяк, морщится и говорит:

– Клопами пахнет.

А оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит:

– Коньячком попахивает».

Про эффект антироссийских санкций

В октябре 2022 г. российский лидер не удержался от иронии, рассуждая о санкциях во время пленарного заседания Валдайского клуба .

«Сын спрашивает у папы: 

– Папа, почему так холодно? 

– Потому что Россия напала на Украину. 

– А мы здесь причем? 

– А мы ввели санкции против русских.

– Зачем?

– Чтобы им было плохо. 

– А мы что – русские?».

Про напряжение

В октябре 2018 г. на площадке дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал короткий анекдот, отвечая на вопрос об отношениях с США.

«Вопрос: “Как вы расслабляетесь?”. Ответ: “Я не напрягаюсь”».

Про израильского военного

На пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» в апреле 2017 г. президент шуточно возмутился, что все вопросы адресованы ему.

«Молодого солдата спрашивают:

– Если на тебя идут, скажем, двадцать террористов, что ты будешь делать?

– Я возьму УЗИ и буду стрелять. 

– Молодец, а если на тебя идут танки?

– Я возьму гранатомет и буду защищаться

– Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и террористы наступают?

– Господин генерал, а я, что, один воюю в нашей армии?».

Про олигархов

В октябре 2017 г. на заседании дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер ответил на вопрос об участии в предстоящих выборах шуткой.

«Один олигарх разорился и с женой разговаривает

– Знаешь, нам придется продать Mercedes, нам придется купить “Ладу”.

– Ну, нормально.

– Придется переехать из особняка на Рублевке в нашу квартиру в Москве. Но ты же меня будешь любить?

– Я буду тебя очень любить. И очень скучать».

Про Абрама Семеновича

На медиафоруме «Общероссийского народного фронта» в апреле 2017 г. Владимира Путина попросили рассказать любимый анекдот.

«Партийное собрание, советское время. Один из участников – Абрам Семенович – поднимает руку. Ему говорят:

– Посиди, рано еще.

Он, видимо, из региональной прессы. Он опять.

– Посиди.

Он говорит:

– Ну одно слово.

Ведущий подумал, говорит:

– Ну, одно слово скажи.

Тот встает и говорит:

– Караул!».

Про юридическую консультацию

Комментируя предложение реформировать систему госзакупок в сфере медицины на форуме в Калининградской области в октябре 2019 г. президент вспомнил еще один анекдот.

«Бабушка приходит и говорит адвокату: 

– Имею ли я право?

– Имеешь, бабушка, – отвечает адвокат.

– Нет, я хочу спросить: имею ли я право…

– Да, имеешь.

– Но могу я или нет?

– Нет, бабка, не можешь!».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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