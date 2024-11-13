Глава Суджанского района узнал об отставке на 99-й день боевых действий

«По умолчанию его обязанности исполняет первый заместитель, а в случае его отсутствия – следующий по цепочке. По данным СМИ, помимо самого главы района должностей лишились и несколько его замов, поэтому сейчас сложно сказать, кто именно из оставшихся будет замещать главу района до избрания нового», – сказал Захаров. Богачев был избран главой Суджанского района на внеочередном заседании представительного собрания Суджанского района 16 сентября 2019 г. Срок его полномочий истекал в сентябре 2024 г., но был продлен в связи с отменой выборов в семи из 33 муниципалитетов Курской области 21 августа 2024 г. Центризбирком (ЦИК) принял такое решение «в целях защиты жизни и здоровья граждан РФ» со ссылкой на протокол правкомиссии по предупреждению чрезвычайной ситуации (о введении ЧС в регионе) и обращение избиркома Курской области.