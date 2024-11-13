Глава Суджанского района узнал об отставке на 99-й день боевых действий

Глава Суджанского района узнал об отставке на 99-й день боевых действийСобытия последних месяцев окончательно разрушили его репутацию
Глава граничащего с Украиной Суджанского района Курской области (в регионе с 10 августа действует режим контртеррористической операции из-за боевых действий) Александр Богачев будет отправлен в отставку на фоне недовольства местных жителей из-за задержек выплат компенсаций и выдачи жилищных сертификатов. Об увольнении чиновника на встрече с суджанцами в Курске объявил губернатор Алексей Смирнов: «Сегодня глава Суджанского района будет освобожден от занимаемой должности». Заявление прозвучало со сцены концертного зала «Свиридовский». По левую руку от Смирнова стоял Богачев, по правую – сидели вице-премьер России Марат Хуснуллин и глава Минтранса, экс-губернатор Курской области Роман Старовойт. Сидевшие в зрительном зале жители Суджанского района встретили слова Смирнова аплодисментами.
Хуснуллин, прибывший в Курск по поручению президента Владимира Путина, заявил журналистам, что все вопросы жителей Суджанского района будут учтены и взяты на контроль. По его словам, жителям приграничных районов региона будут выплачивать по 20 000 руб. или 40 000 руб. на аренду жилья. Окончательная сумма будет зависеть от состава семьи. По подсчетам региональных властей, на восстановление Курской области после боев потребуется более 700 млрд руб. – такую сумму накануне называл Смирнов на оперативном совещании. После встречи с суджанцами в Курске он также пригрозил увольнением тем главам районов, кто не взял на себя «дополнительные обязательства как можно чаще встречаться [с населением]» (цитата по «РИА Новости»).
Богачев переадресовал губернатору вопрос «Ведомостей», каким образом его отправят в отставку. По словам главы Суджанского района, отстранить его от должности могут депутаты представительного собрания муниципалитета, но для этого необходимо созывать внеочередное заседание. Сам Богачев заявление об отставке, по данным на вечер 12 ноября, не писал. «Вряд ли кто-то будет заморачиваться с этой казуистикой, когда рядом снаряды рвутся», – говорит политический юрист Олег Захаров. Эксперт считает, что главу уговорят написать заявление об отставке по собственному желанию, а новый руководитель муниципалитета будет назначен «через лестницу заместителей» и начнет работать в статусе исполняющего обязанности.
«По умолчанию его обязанности исполняет первый заместитель, а в случае его отсутствия – следующий по цепочке. По данным СМИ, помимо самого главы района должностей лишились и несколько его замов, поэтому сейчас сложно сказать, кто именно из оставшихся будет замещать главу района до избрания нового», – сказал Захаров. Богачев был избран главой Суджанского района на внеочередном заседании представительного собрания Суджанского района 16 сентября 2019 г. Срок его полномочий истекал в сентябре 2024 г., но был продлен в связи с отменой выборов в семи из 33 муниципалитетов Курской области 21 августа 2024 г. Центризбирком (ЦИК) принял такое решение «в целях защиты жизни и здоровья граждан РФ» со ссылкой на протокол правкомиссии по предупреждению чрезвычайной ситуации (о введении ЧС в регионе) и обращение избиркома Курской области.
Глава Суджанского района был крайне непопулярен, а события последних месяцев окончательно разрушили его репутацию, показав, что он не готов и не хочет работать с населением в трудной ситуации, говорит политолог Ростислав Туровский. «Но полагаю, что решение это [об отставке чиновника] запоздалое, поскольку проблемы стали с Богачевым понятными еще в августе. Однако, лишь когда дело дошло до стихийных протестов, было решено публично уволить Богачева», – сказал он «Ведомостям». Отставка Богачева – это классический «выпуск пара», говорит курский политолог Владимир Слатинов. «Степень раздражения в отношении него была очень высокой с начала боевых действий, и в этом смысле аплодисменты очень-очень показательные».
10 ноября в центре Курска прошел митинг эвакуированных суджанцев. Они просили ускорить выдачу жилищных сертификатов и компенсаций за утраченное имущество. Из-за боев из приграничных территорий Курской области было эвакуировано 112 337 человек, заявляла 14 октября в интервью «Аргументам и фактам» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Еще более 100 000 человек, по ее словам, разместились самостоятельно у родственников и знакомых.