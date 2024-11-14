Володин пригрозил депутатам лишением поощрений за прогулы заседаний по бюджету

В Госдуме действует регламентная норма, когда депутат может пропустить пленарное заседание за свой счет на основании личного заявления, говорит политолог Павел Склянчук. Он отмечает, что в целом проблема посещаемости зала ранее была решена, «что более чем достаточно для обеспечения легитимности принимаемых решений». Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сказал «Ведомостям», что вряд ли большая часть депутатов испытывает необходимость жить исключительно на думскую зарплату. «Скорее это попытка увеличить административный вес председателя, показав, что он начальник, а не первый среди равных», – отметил эксперт. Вячеслав Володин реализовал поправки в регламент, направленные на борьбу за дисциплину, еще в предыдущем созыве Госдумы, напоминает политолог Константин Калачев: «Теперь выясняется, что для обеспечения полной явки на заседания по бюджету надо грозить депутатам лишением премии. Тут для начала бы понять, а что вдруг случилось с дисциплиной? Но угроза лишения премий за прогулы заседаний по бюджету депутатов взбодрит».