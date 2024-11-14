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Володин пригрозил депутатам лишением поощрений за прогулы заседаний по бюджету

Аппарат Госдумы проверит отсутствующих, утверждают источники
Александр Тихонов
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Председатели думских комитетов будут лишены премий за прогулы заседаний, на которых рассматривается законопроект о федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. Об этом на закрытой части заседания перед рассмотрением проекта бюджета во втором чтении заявил спикер Вячеслав Володин, сообщили «Ведомостям» трое депутатов Думы. Он подчеркнул, что надо отмечать тех, кто работает, а не тех, кто отсутствует, тем более при рассмотрении проекта бюджета. Володин поручил аппарату проверить, кто отсутствовал на всех чтениях главного финансового документа страны. Один из собеседников в Госдуме назвал это решение справедливым, поскольку бюджет – «важнейший вопрос».

Спикер посетовал на отсутствие на пленарке председателей комитетов, у которых помимо обычной депутатской зарплаты есть ещё премии, говорит юрист Олег Захаров, ранее работавший на Охотном ряду: «Это своего рода надбавки за дополнительную работу по руководству комитетом, они не фиксированы. Строгих критериев таких [предновогодних] премий нет, и спикер вполне может использовать неявку на пленарные заседания как мерило дисциплинированности». Насколько такой механизм стимулирования явки рублём применим к обычным депутатам, сказать сложно, отмечает Захаров: «Для них существует механизм лишения части зарплаты за неявку на заседания без уважительной причины». Но для глав комитетов вводится режим «явки по умолчанию», допускает эксперт.

В Госдуме действует регламентная норма, когда депутат может пропустить пленарное заседание за свой счет на основании личного заявления, говорит политолог Павел Склянчук. Он отмечает, что в целом проблема посещаемости зала ранее была решена, «что более чем достаточно для обеспечения легитимности принимаемых решений». Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сказал «Ведомостям», что вряд ли большая часть депутатов испытывает необходимость жить исключительно на думскую зарплату. «Скорее это попытка увеличить административный вес председателя, показав, что он начальник, а не первый среди равных», – отметил эксперт. Вячеслав Володин реализовал поправки в регламент, направленные на борьбу за дисциплину, еще в предыдущем созыве Госдумы, напоминает политолог Константин Калачев: «Теперь выясняется, что для обеспечения полной явки на заседания по бюджету надо грозить депутатам лишением премии. Тут для начала бы понять, а что вдруг случилось с дисциплиной? Но угроза лишения премий за прогулы заседаний по бюджету депутатов взбодрит».

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Андрей Гордеев / Ведомости

1 марта 2023 г. «Ведомости» сообщали, что спикер Госдумы начал дискуссию о степени загрузки и продуктивности работы думских комитетов. На заседании Совета Думы он высказывал идею о лишении квартальных премий сотрудников аппаратов комитетов в случае неудовлетворительной работы комитетов. Собеседник «Ведомостей» говорил, что это может быть распространено и на председателей комитетов. Позднее кроме наказания Володин пообещал ввести для сотрудников комитета палаты и поощрения.

В начале VIII созыва Володин выступил с инициативой ввести KPI комитетов Госдумы, писали «Ведомости» 28 февраля 2023 г. Работу над ними он поручил первому вице-спикеру Ивану Мельникову. С комитетов собирали предложения по поводу того, как могут быть выстроены KPI. Мельников в июне 2022 г. рассказывал журналистам, что эффективность работы комитетов планировалось оценивать по трем блокам показателей: процедурному (выполнение норм регламента Госдумы), смысловому (общественно значимые результаты работы) и контрольному (участие комитетов в анализе того, как работают принятые законы).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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