Якушев впервые посетил ДНР в статусе врио секретаря генсовета «Единой России»Фактически параллельно с ним визит в новые регионы нанес Кириенко
Врио секретаря генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев впервые с момента назначения 15 июня посетил новые регионы. Вместе с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным и руководителем центрального исполкома партии (ЦИК) Александром Сидякиным он провел в Донецке форум первичных отделений организации. 2024-й для ЕР – год ее первичных отделений. В ДНР действует крупнейшее региональное отделение ЕР, в нем насчитывается свыше 142 000 человек. Одной из ключевых задач ЕР на форуме Якушев назвал подготовку к выборам депутатов Госдумы 2026 г. В них впервые примут участие жители новых регионов.
Якушев в своей работе делает ставку на первички, понимая, что это фундамент партии, работа по предвыборной мобилизации будет на секретарях этих отделений, сказал «Ведомостям» руководитель исполкома регионального отделения ЕР в ДНР Алексей Муратов. «Сильная первичка – сильная партия. Наша партийная структура была выстроена еще до вступления Донбасса в состав России. Партии еще не было, но существовало движение «Донецкая республика», весь актив которого вошел в состав ЕР», – заявил он, добавив, что, если бы военнослужащие могли в России быть членами партии, то членами «Единой России» в ДНР было бы больше 250 000 человек.
Накануне визита Якушева в ДНР приезжал первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко. Он посетил Угледар, взятый под контроль российскими военными 3 октября. Пушилин написал в своем Telegram-канале, что местные жители благодарили Россию за освобождение и попросили передать привет президенту Владимиру Путину. Также Кириенко побывал в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Первый замглавы АП встречался с главами регионов, посещал Запорожскую АЭС в Энергодаре, вручал государственные награды, общался с медицинскими работниками, преподавателями и школьниками, осматривал социальные объекты и новые административные здания.
Как укрепляли связь с землей
Работу по усилению первичных отделений партии начинал и предшественник Якушева на посту секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак. На партийном съезде в декабре 2018 г. был дан старт первому конкурсу социальных проектов для первичек, а на реализацию лучших инициатив были выделены гранты. Особое внимание вопросу на старте работы секретарем генсовета ЕР уделял и Сергей Неверов. В 2012 г. в «Независимой газете» вышла его статья «Укрепление основ», посвященная первичным отделениям партии, проводились тематические форумы.
Визиты Кириенко и Якушева в новые регионы в первую очередь являются ответом на запросы президента, а также связаны с предстоящими выборами в Госдуму и стартом предвыборной кампании, считает политолог Константин Калачев. Оба политика понимают, что чем быстрее политическая и общественная инфраструктура станет частью повседневной жизни новых регионов, тем легче и проще будет настройка и социальной сферы, и экономики, и общества, считает президент ФоРГО Константин Костин. Среди факторов, влияющих на столь пристальное внимание, он также называет предстоящие выборы в Госдуму.
«На территории новых регионов должны быть сформированы одномандатные округа. А это потребует внесения определенных изменений в действующее законодательство», – сказал он «Ведомостям». По словам политического эксперта, сейчас в новых регионах, по сути, идут три пересекающихся и взаимодополняемых процесса – инфраструктурная интеграция (мосты, дороги, линии связи и электропередачи и др.), социальная интеграция, которая должна обеспечить доступность медицины, образования, пенсионного обеспечения, и политическая и гражданская интеграция.