Якушев впервые посетил ДНР в статусе врио секретаря генсовета «Единой России»

Якушев в своей работе делает ставку на первички, понимая, что это фундамент партии, работа по предвыборной мобилизации будет на секретарях этих отделений, сказал «Ведомостям» руководитель исполкома регионального отделения ЕР в ДНР Алексей Муратов. «Сильная первичка – сильная партия. Наша партийная структура была выстроена еще до вступления Донбасса в состав России. Партии еще не было, но существовало движение «Донецкая республика», весь актив которого вошел в состав ЕР», – заявил он, добавив, что, если бы военнослужащие могли в России быть членами партии, то членами «Единой России» в ДНР было бы больше 250 000 человек.