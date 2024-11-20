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Означает ли уход президента окончание политического кризиса в Абхазии

Парламент утвердил отставку Аслана Бжании
Нурлан Гасымов
Илья Лакстыгал
19 ноября протестующие покинули правительственный комплекс в Сухуме / Илья Лакстыгал / Ведомости

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял отставку президента республики Аслана Бжании, сообщила 19 ноября пресс-служба законодательного органа. За данное решение проголосовали 28 депутатов из 35. Для принятия отставки достаточно было набрать 24 голоса депутатов.

Временно исполняющим обязанности президента стал действующий вице-президент Бадра Гунба, хотя изначально оппозиция также выступала за его отставку. Бжания объявил об уходе с поста президента Абхазии по итогам многочасовых переговоров с оппозицией в ночь на 19 ноября «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране». Согласно договоренностям, в отставку также уйдут премьер-министр республики Александр Анкваб и начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

Новым главой кабинета министров, как предполагается, станет представитель оппозиции. Но протестующие оставили захваченные ими правительственные здания. Как передает корреспондент «Ведомостей», по состоянию на 17.00 мск около здания правительственного комплекса в Сухуме, кроме нескольких военнослужащих Государственной службы охраны Абхазии, никого не было. Часть забора на территории правительственного комплекса снесена, часть сложена в аккуратные штабели. На КПП у шлагбаума военнослужащих нет, доступ на территорию комплекса свободный.

Протесты в абхазской столице начались 15 ноября. Сторонники оппозиции, захватив комплекс правительственных зданий, потребовали отставки Бжании. Сам президент покинул Сухум на следующий день и поселился в своем родовом селе Тамыш, откуда продолжал исполнять обязанности главы государства. Бжания выразил готовность покинуть свой пост после ухода протестующих из правительственного комплекса. Кроме того, он анонсировал участие в президентских выборах в 2025 г.

Как проходит акция протеста в Абхазии
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Протесты у здания парламента Абхазии начались днем 15 ноября. Собравшиеся выступают против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией. / РИА Новости

Поводом для волнений в Абхазии послужило новое инвестиционное соглашение с Россией, которое предполагает льготы для российских компаний в строительной отрасли. Оппозиция называет это соглашение «сговором олигархов по обе стороны границы», но при этом не выступает против отношений с Москвой.

Отставка Бжании пока не приведет к окончанию политического кризиса, а означает переход к его новой фазе, считает специалист по Кавказу, политолог Артур Атаев. Абхазская элита, продолжает эксперт, поляризована, а общество вступает в довольно длительный по абхазским меркам предвыборный процесс, где смогут участвовать представители свергнутой власти. «В рамках предвыборной кампании наверняка будет происходить война компроматов и мифов, которая может вылиться в активную фазу политической борьбы», – объяснил эксперт.

На досрочных президентских выборах перспектива победы оппозиции будет зависеть от того, кто ее возглавит, отмечает Атаев. Эксперт напомнил, что в аналогичных кризисах, когда были свергнуты президенты Александр Анкваб и Рауль Хаджимба, у оппозиции был явный лидер, а сегодня его нет. Как считает Атаев, Россия не будет настаивать на принятии российско-абхазского инвестсоглашения, поскольку у Москвы нет нужных инструментов давления. Но часть абхазской политической элиты осознала, что без российских инвестиций невозможно развитие местной инфраструктуры и экономики. Поэтому часть абхазского общества и элиты будет настаивать на соглашении с Москвой, заключил эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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