Означает ли уход президента окончание политического кризиса в Абхазии

На досрочных президентских выборах перспектива победы оппозиции будет зависеть от того, кто ее возглавит, отмечает Атаев. Эксперт напомнил, что в аналогичных кризисах, когда были свергнуты президенты Александр Анкваб и Рауль Хаджимба, у оппозиции был явный лидер, а сегодня его нет. Как считает Атаев, Россия не будет настаивать на принятии российско-абхазского инвестсоглашения, поскольку у Москвы нет нужных инструментов давления. Но часть абхазской политической элиты осознала, что без российских инвестиций невозможно развитие местной инфраструктуры и экономики. Поэтому часть абхазского общества и элиты будет настаивать на соглашении с Москвой, заключил эксперт.