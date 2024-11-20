Что известно о ситуации в Курской области на 20 ноября

В Следственном комитете России сообщили о заочном аресте гражданина США Роберта Вертмана. Он обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь и применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений в Курской области.