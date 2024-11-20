Что известно о ситуации в Курской области на 20 ноября

Что известно о ситуации в Курской области на 20 ноябряВС РФ уничтожили группировку ВСУ в районе Ольговской рощи
Вооруженные силы РФ продолжают бои с ВСУ на территории Курской области. Российские военные уничтожили группировку ВСУ в районе Ольговской рощи. За сутки украинская сторона потеряла более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, из них одна – немецкая Marder, четыре бронетранспортера, в том числе американский М113, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и AS-90, станцию радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.
О том, что на 20 ноября известно о ситуации в Курской области, – в материале «Ведомостей».
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.
В граничащей с Курской областью украинской Сумской области оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаевка, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Павловка и Юнаковка.
Минобороны опубликовало видео ракетного удара по ротной тактической группе ВСУ в районе Юнаковки Сумской области. В результате удара было уничтожено до 50 военных, 12 боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Работа следователей
В Следственном комитете России сообщили о заочном аресте гражданина США Роберта Вертмана. Он обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь и применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений в Курской области.
Помощь Курской области
Гендиректор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) Александр Исаевич одобрил долимиты гарантий на льготные кредиты для бизнеса на 2,3 млрд руб. Это позволит бизнесу приграничных с Украиной регионов, в том числе Курской области, получить займы на 4,6 млрд руб.
Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что дал поручение региональному министерству приоритетных проектов развития территорий и туризма и Центру компетенций развития городской среды собрать пожелания от жителей приграничных территорий по благоустройству городов и сел.