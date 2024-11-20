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Что известно о ситуации в Курской области на 20 ноября

ВС РФ уничтожили группировку ВСУ в районе Ольговской рощи
Дарья Снегова
Наталья Шатохина / ТАСС

Вооруженные силы РФ продолжают бои с ВСУ на территории Курской области. Российские военные уничтожили группировку ВСУ в районе Ольговской рощи. За сутки украинская сторона потеряла более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, из них одна – немецкая Marder, четыре бронетранспортера, в том числе американский М113, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и AS-90, станцию радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.

О том, что на 20 ноября известно о ситуации в Курской области, – в материале «Ведомостей».

Сводка Минобороны

Подразделения группировки войск «Север» поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.

В граничащей с Курской областью украинской Сумской области оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаевка, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Павловка и Юнаковка.

Минобороны опубликовало видео ракетного удара по ротной тактической группе ВСУ в районе Юнаковки Сумской области. В результате удара было уничтожено до 50 военных, 12 боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Работа следователей

В Следственном комитете России сообщили о заочном аресте гражданина США Роберта Вертмана. Он обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь и применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений в Курской области.

Помощь Курской области

Гендиректор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) Александр Исаевич одобрил долимиты гарантий на льготные кредиты для бизнеса на 2,3 млрд руб. Это позволит бизнесу приграничных с Украиной регионов, в том числе Курской области, получить займы на 4,6 млрд руб.

Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что дал поручение региональному министерству приоритетных проектов развития территорий и туризма и Центру компетенций развития городской среды собрать пожелания от жителей приграничных территорий по благоустройству городов и сел.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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