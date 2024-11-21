Невестка Дональда Трампа Лара может стать сенатором от Флориды

До официальной работы в структурах республиканской партии Лара была одним из главных представителей Трампа в ходе президентских кампаний 2020 и 2024 гг. Она выступала на митингах, а также ходила на телепередачи. Противники Трампа не раз критиковали его за стремление продвинуть членов семьи в политике. В 2017 г. он назначил своими старшими советниками дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера. Кроме того, по словам первой жены Трампа Иваны, в 2017 г. он предлагал ей пост посла США в Чехии, но она отказалась. Но, судя по новостям, на этот раз никто из его детей не будет напрямую работать в администрации.