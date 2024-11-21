Невестка Дональда Трампа Лара может стать сенатором от Флориды

Невестка Дональда Трампа Лара может стать сенатором от ФлоридыЭто может стать началом новой политической династии в США
Невестку избранного президента США Дональда Трампа и жену его сына Эрика Лару Трамп могут назначить на место сенатора от Флориды вместо Марка Рубио, который планирует возглавить госдепартамент в январе 2025 г. Об этом заявил второй сенатор от штата и один из самых активных сторонников Трампа в сенате – Рик Скотт 20 ноября в интервью газете The Hill.
В качестве основного аргумента в пользу назначения невестки Трампа сенатором Скотт и другие сторонники этой идеи упоминают ее успешную деятельность на посту сопредседателя Национального комитета республиканцев (RNC, курирует избирательную стратегию кандидатов от партии на всех уровнях и во многих случаях помогает им собирать и эффективно распределять средства на проведение кампаний). Она возглавила RNC в начале марта. С тех пор избирательная стратегия партии была ощутимо обновлена. Одно из нововведений, за которое Лару хвалят многие республиканцы, – приобщение партии к досрочному голосованию, против которого республиканцы активно высказывались в 2020 г.
Если сенатор уходит в отставку до плановых выборов, его преемника назначает губернатор, в случае Флориды – Рон Десантис. Сама Лара Трамп 19 ноября в ходе радиоинтервью журналистке Рите Косби заявила, что не обсуждала с ним этот вопрос. За некоторое время до этого Десантис заявил на своей странице в X, что его штат «заслуживает сенатора, который поможет Трампу осуществить его предвыборную программу». Присутствие имени Лары Трамп в списке возможных преемников Рубио 16 ноября подтвердил председатель республиканской партии во Флориде Юэн Пауэр. Предполагается, что Десантис примет решение в начале января 2025 г.
Как сообщает флоридская газета Orlando Sentinel, на губернатора давят в стремлении продвинуть в сенат от Флориды именно Лару Трамп. По мнению CNN, этот вопрос может стать еще одним фактором конфликта между избранным президентом и Десантисом, который боролся с ним за номинацию от республиканской партии и даже считался некоторыми более эффективным кандидатом на пост президента США.
До официальной работы в структурах республиканской партии Лара была одним из главных представителей Трампа в ходе президентских кампаний 2020 и 2024 гг. Она выступала на митингах, а также ходила на телепередачи. Противники Трампа не раз критиковали его за стремление продвинуть членов семьи в политике. В 2017 г. он назначил своими старшими советниками дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера. Кроме того, по словам первой жены Трампа Иваны, в 2017 г. он предлагал ей пост посла США в Чехии, но она отказалась. Но, судя по новостям, на этот раз никто из его детей не будет напрямую работать в администрации.
Если Лару Трамп назначат сенатором, она будет работать над гармонизацией позиций мейнстримного и трампистского крыльев партии в сенате, считает руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. По мнению эксперта, она будет главным агентом влияния своего тестя в сенате.
13 ноября республиканцы выбрали нового лидера партии в сенате. Им станет сенатор от Южной Дакоты Джон Тун. Он считается представителем мейнстримного крыла республиканцев. Именно от него в большей мере зависит, утвердят ли назначенцев Трампа на ключевые посты и будут ли успешны законопроекты Трампа в сенате.
Присутствие в сенате Лары Трамп еще и попытка навести мосты между Трампом и Десантисом, продолжает Дубравский. «Губернаторский срок Десантиса истекает в 2026 г., и, возможно, если он примет решение назначить невестку Трампа, то последний подберет ему место в своей администрации», – сказал политтехнолог.
Для Трампа возможное назначение Лары – еще один способ, в том числе символический, показать, кто хозяин республиканской партии, полагает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. «Он ценит ее аппаратный опыт и связи со СМИ», – подчеркнул американист.
Эксперты согласились, что таким образом Трамп может попробовать создать свою политическую династию. По мнению Дубравского, одним из возможных политических наследников Трампа может стать его младший сын Бэррон. «В целом это попытка постелить красную дорожку перед родственниками, которые захотят избираться на разных уровнях: от конгресса до президентства», – резюмировал Дубравский.