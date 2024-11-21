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Часть западных посольств в Киеве закрылись из-за угрозы воздушного удара

Ожидается реакция России на удары ВСУ западными ракетами в Брянской и Белгородской областях
Глеб Мишутин
В Киеве 20 ноября были закрыты посольства США (на фото), а также Греции, Испании и Италии/ NurPhoto via AFP

Посольства Греции, Испании, Италии и США в Киеве закрылись на день 20 ноября из-за угроз безопасности. Об этом сообщает агентство EFE и страницы дипмиссий. По данным EFE, посольство рекомендовало испанцам усилить меры безопасности и «соблюдать все рекомендации местных властей», а также располагать информацией о местонахождении укрытий. Схожим образом повело себя и посольство Италии, которое также закрылось и не предоставляло свои услуги в течение дня. Итальянцам на Украине было рекомендовано «в случае воздушной тревоги» спуститься в ближайшее укрытие. Наконец, посольство США заявило, что получило сведения о «потенциальной воздушной атаке» 20 ноября и потому не будет предоставлять услуги в этот день в качестве меры предосторожности.

Сообщения о возможном воздушном ударе России по Украине стали поступать после того, как Киев впервые применил полученные от Запада вооружения для поражения целей вглубь российской территории. Как сообщил официальный Telegram-канал Минобороны России, ночью 19 ноября ВСУ использовали для атаки на российский военный объект в Брянской области полученные от США шесть ракет ATACMS, пять из которых были сбиты, а шестая – повреждена. Фрагменты ATACMS упали на территорию военного объекта, в результате чего возник пожар, который оперативно ликвидировали. 20 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил о сбитии двух ракет в районе поселка Марьино, при этом ряд Telegram-каналов показал их обломки с надписью Storm Shadow. Как сообщила 20 ноября The Times, Великобритания дала разрешение на удары по территории России в границах 1991 г. этими ракетами.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, удары по Брянской области говорят, что Запад хочет дальнейшей эскалации. По словам министра, подобные удары были бы невозможны без помощи США. При этом он подчеркнул, что Москва расценит пуски дальнобойных ракет ATACMS с помощью американских военных специалистов как качественно новую фазу войны с Западом и примет соответствующие меры.

В военном отношении для России после разрешения Запада бить вглубь по ее территории ничего не поменяется, считает доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По его словам, в текущем столкновении уже был опыт ударов такими ракетами по российским территориям – например, по Крымскому мосту, так что принципиально нового от западных ракет ждать не приходится. А использование против России западных вооружений может привести к «сильной реакции» и отходу Москвы от соблюдаемых ею табу на удары по некоторым объектам. Повторение массированных комбинированных ударов, аналогичных предпринятым 18 ноября по объектам ВПК и энергетики Украины, вполне вероятно, не будет ослабевать и повседневное давление на украинский тыл меньшим количеством ударных средств, говорит источник, близкий к Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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