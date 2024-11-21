Часть западных посольств в Киеве закрылись из-за угрозы воздушного удара

Сообщения о возможном воздушном ударе России по Украине стали поступать после того, как Киев впервые применил полученные от Запада вооружения для поражения целей вглубь российской территории. Как сообщил официальный Telegram-канал Минобороны России, ночью 19 ноября ВСУ использовали для атаки на российский военный объект в Брянской области полученные от США шесть ракет ATACMS, пять из которых были сбиты, а шестая – повреждена. Фрагменты ATACMS упали на территорию военного объекта, в результате чего возник пожар, который оперативно ликвидировали. 20 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил о сбитии двух ракет в районе поселка Марьино, при этом ряд Telegram-каналов показал их обломки с надписью Storm Shadow. Как сообщила 20 ноября The Times, Великобритания дала разрешение на удары по территории России в границах 1991 г. этими ракетами.