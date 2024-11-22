По Украине впервые ударили баллистической ракетой«Орешник» применен в ответ на удары по Курской и Брянской областям, рассказал Владимир Путин
Россия 21 ноября применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS по военным объектам в Курской и Брянской областях. Об этом поздно вечером в видеообращении сообщил президент Владимир Путин.
«В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение», – сказал Путин.
По словам Путина, российский удар произошел после того, как 19 ноября шестью крылатыми ракетами ATACMS производства США, а также 21 ноября британскими Storm Shadow и американскими HIMARS были нанесены удары по военным объектам на территории Брянской и Курской областей России. Российский лидер подтвердил, что в результате удара по складу в Брянской области произошел пожар, но без жертв и разрушений. А в результате удара по командному пункту российской группы войск «Север», ведущей бои с прорвавшимися в августе на территорию Курской области подразделениями ВСК, есть «погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала».
«Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области», – заверил Путин, отметив, что благодаря работе российской ПВО поставленные противником цели «очевидно, не достигнуты».
При этом, по словам президента, с атакой на военные объекты в Брянской и Курской областях «спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера».
В своем обращении 21 ноября Путин обратился к тем, «кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России», имея в виду правительства США и Великобритании, разрешившие удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории (впервые об этом западные СМИ сообщили 16 ноября, объяснив решение информацией о появлении северокорейских военных в Курской области). Это он назвал продолжением курса «на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине». Российский лидер напомнил, что ВСУ не могли бы применить подобные вооружения «без прямого участия военных специалистов стран-производителей».
Куда ударили «Орешником»
Президент не случайно упомянул удар именно по Днепропетровску (с 2016 г. официальное название на Украине – Днепр). Там находится производственное объединение комплекс «Южмаш», разрабатывавший и производивший в советское и постсоветское время ракетную технику, включая двигатели и другое оборудование к ним. В советское время там производились баллистические ракеты средней дальности.
До разрешения ВСУ на удары западными ракетами вглубь России и сообщения Путина о поражении в Днепропетровске промышленного объекта, который «и сегодня производит ракетную технику», 16 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев наращивает производство собственных противокорабельных крылатых ракет (ПКР) Р-360 «Нептун». По его словам, в стране уже изготовили первые 100 таких ракет.
Кроме того, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специалисты украинского ВПК впервые якобы успешно испытали собственную баллистическую ракету.
В эскалации ситуации Путин обвинил США, которые, по его мнению, толкают мир к глобальному конфликту. «Мы всегда стремились к мирному развитию событий, но мы готовы и к другому сценарию», – подчеркнул президент.
Он также заметил, что применение противником дальнобойного оружия не может повлиять на ход спецоперации. Как заверил Путин, «никакие существующие системы ПРО, в том числе американские элементы в Европе, не смогут перехватить такие наши ракеты, как «Орешник». Новые ракеты атакуют цель со скоростью 2–3 км в секунду, что делает их недоступными для перехвата находящимися в распоряжении противника системами ПРО.
Удары «Орешником» стали ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. По словам источника «Ведомостей» в оборонно-промышленном комплексе, «Орешник» – название, связанное с баллистической ракетой средней дальности, созданной по одной из научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это изделие создано на базе предыдущих работ по баллистическим ракетам большой дальности, сказал он.
О применениях ракет средней дальности «Орешник» Путин пообещал предупреждать мирных жителей. За полчаса до нынешнего удара США были уведомлены в автоматическом режиме по линии центра уменьшения ядерной опасности о пуске, сказал позже представитель президента России Дмитрий Песков.
К чему это приведет
Можно сказать, что нынешнее обращение Путина ознаменовало в каком-то роде новый этап эскалации конфликта, сказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунова. Эксперт подчеркнул, что выступление придало принципиально иной характер нынешней динамике противостояния. «За время конфликта многие западные лидеры перестали считать российский ответ чем-то реальным и осуществимым. Произошедшее сегодня доказало обратно. Возможно, это пойдет в копилку таких лидеров, как канцлер ФРГ Олаф Шольц, которые на протяжении некоторого времени демонстрировали неготовность к эскалации», – сказал Кортунов.
В то же самое время он подчеркнул, что реакция и действия Европы зависят от США. Это усиливает опасность, так как там сейчас «междуцарствие», транзит администраций, когда Байден не готов брать ответственность за последствия части своих действий, а Трамп пока юридически не может ничего сделать. «Следующие два месяца именно поэтому и будут очень опасными», – сказал эксперт.