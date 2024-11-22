По Украине впервые ударили баллистической ракетой

По словам Путина, российский удар произошел после того, как 19 ноября шестью крылатыми ракетами ATACMS производства США, а также 21 ноября британскими Storm Shadow и американскими HIMARS были нанесены удары по военным объектам на территории Брянской и Курской областей России. Российский лидер подтвердил, что в результате удара по складу в Брянской области произошел пожар, но без жертв и разрушений. А в результате удара по командному пункту российской группы войск «Север», ведущей бои с прорвавшимися в августе на территорию Курской области подразделениями ВСК, есть «погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала».