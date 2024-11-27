Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии дела»Сторонники Бабкина продолжат сотрудничать с ЛДПР
Верховный суд (ВС) 27 ноября удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии дела» предпринимателя Константина Бабкина. Представители политической силы еще не определились, будут ли они подавать апелляцию на решение ВС, признался в беседе с «Ведомостями» секретарь федерального совета (ФС) партии Алексей Лапушкин. Пока же «Партия дела» приняла решение «как на уровне руководства, так и на уровне региональных отделений продолжить продвижение наших идей и политическую работу вместе с ЛДПР», добавил он.
Ранее ВС по иску Минюста приостанавливал деятельность партии в связи с рядом нарушений. Среди них истечение срока действия руководящих контрольно-ревизионных органов партии (ФС был избран в 2017 г.), наличие в членах партии несовершеннолетних (утверждалось, что возраст указан неверно – из-за опечаток), публикация на сайте партии недостоверной информации о председателе ФС (глава партии был назван ее «лидером»), а также отсутствие в уставе партии пункта об извещении избирательной комиссии о проведении предвыборных мероприятий.
16 сентября истек срок приостановления деятельности «Партии дела», ее региональных отделений и структурных подразделений. Но в связи с тем что выявленные нарушения так и не были устранены в срок, Минюст подал иск о ликвидации организации.
История Партии дела
Партия дела была основана в октябре 2010 г., уже к декабрю 2012 г. соратники Бабкина открыли отделения в 42 субъектах РФ для получения статуса всероссийской партии, но Минюст дважды отказал ей в регистрации. Партию удалось зарегистрировать только после либерализации партийного законодательства в 2012 г. Партия дела выступает за выход России из Всемирной торговой организации, отмену НДС и развитие несырьевой промышленности, сказано в политической программе партии «Новый курс» от 2021 г. Глава и основатель партии Бабкин – президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»), также он возглавляет совет по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Торгово-промышленной палаты. Сейчас у Партии дела более 60 реготделений.
В ходе прений сторон ответчик настаивал на том, что ликвидация партии по техническим причинам «возмутительна», а действия Минюста в отношении них – просто «неприличны». По их мнению, основанием для ликвидации партии может стать нарушение прав и свобод граждан, а грубым нарушением работы организации может считаться, например, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти, призывы к насилию, а также создание условий, которые могли бы причинить вред жизни и здоровью граждан. Ничего из перечисленного партия не делала, подчеркивал ответчик.
Истец, в свою очередь, говорил о том, что неисправленные нарушения, выявленные Минюстом, являются достаточным основанием для ликвидации партии. На это сторонникам Бабкина давалось два месяца. Впрочем, ответчик утверждал, что приостановление деятельности на несколько месяцев и срок, в течение которого необходимо было устранить нарушения, – не тождественные понятия. По его мнению, суд должен был уточнить эти сроки. ВС встал на сторону Минюста.
Как писали «Ведомости» 6 ноября, партийцы направили в ВС возражения на иск Минюста ликвидировать организацию. Там говорилось, что за основу иска Минюст взял технический недочет – задвоение нумерации рассмотренных вопросов в повестке дня, в частности вопроса о норме представительства на съезде. На основании этого Минюст счел недействительными решения седьмого и восьмого съездов. Партийцы считают, что такая причина несоразмерна последствиям, которых добивается Минюст.
«В очевидной анекдотичности предъявляемых нам претензий вы сами могли убедиться в ходе судебного разбирательства», – сказал после вынесенного ВС решения Лапушкин. «Партия дела», говорит он, это не просто свидетельство о регистрации, а идеи и люди, разделяющие общие принципы. У партии еще остается возможность обжаловать решение, а затем обратиться в Конституционный суд, говорил ранее «Ведомостям» юрист Гарегин Митин.
Глава «Партии дела» Бабкин не скрывает, что намерен вступить в ЛДПР. Об этом он сообщил «Ведомостям» 1 ноября. По его словам, «генеральная линия» состоит в том, чтобы подать заявление на вступление в ЛДПР после ликвидации «Партии дела» Верховным судом по иску Минюста. Ликвидация «Партии дела» не повлияет на «стратегическое решение» о сближении с ЛДПР, которое будет продолжено, заявил «Ведомостям» Лапушкин 21 октября.
После президентских выборов 2024 г. ЛДПР начала обсуждать присоединение к ней «Партии дела», писали «Ведомости». Законодательство не позволяет одной партии слиться с другой, при этом она может принять в свои ряды членов другой партии, напоминает политолог Александр Кынев. Как правило, «слияния и поглощения» политических партий реализуются путем комбинации: смены членства в партии, избрания руководителей присоединяемой партии в состав руководящих органов другой партии и, наконец, формальная ликвидация присоединяемой партии, пояснил Митин.