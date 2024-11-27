Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии дела»

История Партии дела

Партия дела была основана в октябре 2010 г., уже к декабрю 2012 г. соратники Бабкина открыли отделения в 42 субъектах РФ для получения статуса всероссийской партии, но Минюст дважды отказал ей в регистрации. Партию удалось зарегистрировать только после либерализации партийного законодательства в 2012 г. Партия дела выступает за выход России из Всемирной торговой организации, отмену НДС и развитие несырьевой промышленности, сказано в политической программе партии «Новый курс» от 2021 г. Глава и основатель партии Бабкин – президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»), также он возглавляет совет по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Торгово-промышленной палаты. Сейчас у Партии дела более 60 реготделений.