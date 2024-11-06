Партия дела подготовила возражения к иску Минюста о ее ликвидации

После президентских выборов 2024 г. ЛДПР начала обсуждать присоединение к ней Партии дела, писали «Ведомости». Законодательство не позволяет одной партии слиться с другой, при этом она может принять в свои ряды членов другой партии, напоминает политолог Александр Кынев. Как правило, «слияния и поглощения» политических партий реализуются путем комбинации: смены членства в партии, избрания руководителей присоединяемой партии в состав руководящих органов другой партии и, наконец, формальная ликвидация присоединяемой партии, пояснил юрист Гарегин Митин.