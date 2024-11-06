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Партия дела подготовила возражения к иску Минюста о ее ликвидации

Там настаивают, что технические ошибки не могут служить основанием для устранения организации
Юлия Малева
Сергей Фадеичев / ТАСС

Партия дела предпринимателя Константина Бабкина подготовила возражения в Верховный суд (ВС) на иск Минюста о ее ликвидации, сообщил «Ведомостям» секретарь федерального совета (ФС) партии Алексей Лапушкин. «Ведомости» ознакомились с текстом документа. Партия не согласна с иском Минюста в полном объеме и настаивает на том, что заявление не может быть принято к рассмотрению, утверждается в документе. Сам иск Минюст подал 17 октября, а рассмотрение дела о ликвидации партии, согласно картотеке ВС, назначено на 27 ноября, писали «Ведомости».

Ранее ВС по иску Минюста приостанавливал деятельность партии в связи с рядом нарушений. Среди них истечение срока действия руководящих контрольно-ревизионных органов партии (ФС был избран в 2017 г.), наличие в членах партии несовершеннолетних (утверждалось, что возраст указан неверно – из-за опечаток), публикация на сайте партии недостоверной информации о председателе ФС (глава партии был назван ее «лидером»), а также отсутствие в уставе партии пункта об извещении избирательной комиссии о проведении предвыборных мероприятий.

16 сентября истек срок приостановления деятельности Партии дела, ее региональных отделений и структурных подразделений. Но в связи с тем, что выявленные нарушения так и не были устранены в срок, Минюст подал иск о ликвидации организации.

В партии убеждены, что за основу иска Минюст взял технический недочет – задвоение нумерации рассмотренных вопросов в повестке дня, в частности вопроса о норме представительства на съезде, говорится в тексте возражения. На основании этого Минюст счел недействительными решения седьмого и восьмого съездов. Партийцы считают, что такая причина несоразмерна последствиям, которых добивается Минюст.

Например, основанием для ликвидации партии может стать нарушение прав и свобод граждан, а грубым нарушением работы организации может считаться, например, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти, призывы к насилию, а также создание условий, которые могли бы причинить вред жизни и здоровью граждан. Ничего из перечисленного партия не делала, уточняется в тексте документа.

Партия дела также ссылается на решение Конституционного суда (КС) 2012 г., в котором говорится, что «сами по себе неточности, в частности языковые ошибки, юридико-технические дефекты, обнаруженные регистрирующими органами в документах, представленных политической партией в процессе государственной регистрации, не могут служить безусловным основанием для отказа в государственной регистрации политической партии».

Кроме того, в тексте возражения утверждается, что Партия дела не получила письмо от Минюста о неустранении нарушений и вынесенном министерством предупреждении, из-за чего в партии считали их урегулированными. В случае если бы письмо направили вовремя, партия могла бы принять меры по защите своих прав, говорится там же.

«Насколько общественно опасны, общественно вредны последствия невнесения в устав политической партии положений <...> которые сводятся к дополнению указанием на органы публичной власти федеральных территорий и замене слов «законодательный (представительный) орган госвласти субъекта РФ» словами «законодательный орган субъекта РФ»?» – вопрошает ответчик. При этом, настаивает Партия дела, они внесли необходимые изменения в устав, но Минюст отказался его регистрировать. По мнению партии, они предприняли все возможные действия для исправления нарушений, но «имели место объективные обстоятельства, препятствующие их устранению».

В заключение ответчик настаивает, что ВС может принять «иную меру правового воздействия, нежели ликвидацию» и отказать Минюсту в удовлетворении его иска. В случае успеха иск приведет к полной ликвидации Партии дела как юридического лица.

Партия не оспаривает сами технические ошибки, которые стали поводом для претензий Минюста, обратил внимание электоральный юрист Олег Захаров. «Главный аргумент – несоразмерность такой меры, как ликвидация партии, бытовому восприятию этих недочетов. Но публичное право отличается сугубой формальностью, тут нет деления на ошибки тяжкие и средней тяжести», – подчеркнул он. Любой прокол может стать фатальным, особенно в партийных документах, добавил Захаров.

Технический характер ошибки и ее незначительность едва ли убедят ВС в правоте партии, согласен юрист Антон Тимченко. «Подобная аргументация, пусть она и качественно проработана юристами партии, скорее уместна при рассмотрении дела в Конституционном суде РФ (куда, видимо партийцы в итоге обратятся). Практика же ВС и Минюста крайне требовательна к соблюдению формализованных процедур», – подчеркнул он.

Глава партии дела Бабкин не скрывает, что намерен вступить в ЛДПР. Об этом он сообщил «Ведомостям» 1 ноября. По его словам, «генеральная линия» состоит в том, чтобы подать заявление на вступление в ЛДПР после ликвидации Партии дела Верховным судом по иску Минюста. Ликвидация Партии дела не повлияет на «стратегическое решение» о сближении с ЛДПР, которое будет продолжено, заявил «Ведомостям» Лапушкин 21 октября.

После президентских выборов 2024 г. ЛДПР начала обсуждать присоединение к ней Партии дела, писали «Ведомости». Законодательство не позволяет одной партии слиться с другой, при этом она может принять в свои ряды членов другой партии, напоминает политолог Александр Кынев. Как правило, «слияния и поглощения» политических партий реализуются путем комбинации: смены членства в партии, избрания руководителей присоединяемой партии в состав руководящих органов другой партии и, наконец, формальная ликвидация присоединяемой партии, пояснил юрист Гарегин Митин.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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