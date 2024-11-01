В ЛДПР намерен вступить глава Ростсельмаша Константин Бабкин

В ЛДПР намерен вступить глава Ростсельмаша Константин БабкинСоветница лидера партии Мария Воропаева также получила партбилет в преддверии съезда
В ЛДПР намерен вступить глава Ростсельмаша и лидер пока еще действующей Партии дела Константин Бабкин. Об этом он сам заявил «Ведомостям». По словам Бабкина, «генеральная линия» состоит в том, чтобы подать заявление на вступление в ЛДПР после ликвидации Партии дела Верховным судом по иску Минюста. «На данный момент я член Партии дела», – уточнил он, добавив, что от «генеральной линии» возможны отклонения. 21 октября «Ведомости» сообщали, что Минюст подал иск в Верховный суд о ликвидации политической организации, рассмотрение назначено на 27 ноября. В случае успеха иск Минюста приведет к полной ликвидации Партии дела как юридического лица.
Это решение может быть принято Верховным судом незадолго до съезда ЛДПР, который намечен на 13 декабря. Само мероприятие приурочено к 35-летию партии. Не исключено, что в рамках съезда произойдут изменения в руководящем органе ЛДПР – высшем совете, говорит близкий к партии источник. По его словам, обсуждается, что в высший совет может войти Бабкин, а также Мария Воропаева – советница лидера партии Леонида Слуцкого. В Госдуму в 2021 г. она баллотировалась от «Единой России» в рамках одной из дальневосточных групп, была членом этой партии. В сентябре 2024 г. она прошла в Мосгордуму как самовыдвиженец, но уже вступила в ЛДПР, сообщила «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар и подтвердила Воропаева.
«Наши партии сближаются, сейчас ведутся переговоры», – ответил Бабкин на вопрос «Ведомостей» о своем возможном включении в высший совет ЛДПР. Воропаева сказала «Ведомостям», что вопрос о переменах в руководстве партии не обсуждался, а повестку съезда еще предстоит утвердить высшему совету ЛДПР. Съезд в первую очередь будет посвящен 35-летию партии, подведению итогов работы за все это время и подготовке к выборам в Госдуму 2026 г.
Опрошенные «Ведомостями» члены ЛДПР в субъектах РФ пока не в курсе изменений. «Но если судить по новой организации работы на местах, то что-то будет», – говорит собеседник в региональном отделении партии одного из субъектов. Член фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Свинцов сказал «Ведомостям», что не может исключать ротацию в высшем совете, но окончательное решение «за руководством партии». Член высшего совета Сергей Каргинов считает, что изменений в высшем совете на съезде не планируется.
Бабкин присутствовал уже на нескольких заседаниях фракции ЛДПР в Госдуме, о чем писали «Ведомости» 2 августа и 17 сентября. Слуцкий представил его как сторонника партии, сказал Свинцов. Продолжается сближение с ЛДПР и сотрудничество успешно развивается, сообщил «Ведомостям» секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин. На вопрос о перспективах вступления в ЛДПР Бабкина и его возможном включении в высший совет он ответил, что, «если будет принято подобное политическое решение, мы о нем отдельно сообщим».
По данным источника в ЛДПР, обсуждаются возможные изменения в партийные устав и программу. В частности, речь идет о включении в программу ЛДПР стратегии новой индустриализации, которую Бабкин предложил в 2022 г.
Предыдущая ротация высшего совета ЛДПР произошла на съезде 19 декабря 2023 г. Тогда из него были исключены покойный экс-лидер партии Владимир Жириновский, депутаты Госдумы Алексей Диденко, Ярослав Нилов, Борис Пайкин, сенатор Елена Афанасьева и экс-депутат Госдумы Сергей Натаров. Вошли в состав руководящего органа, в частности, координатор воссозданного в 2022 г. регионального отделения ЛДПР в Чечне, президент Академии наук республики Джамбулат Умаров, экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский, депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут и др. Всего в высшем совете ЛДПР 24 человека.
Лидер ЛДПР обновляет партийную элиту и окружает себя своими, считает политолог Константин Калачев. «Мария Воропаева – живое олицетворение молодежной политики, а Бабкин – это усиление в некоторых регионах, дополнительные ресурсы, новые темы, для имиджевого и программного позиционирования вполне полезные», – сказал эксперт «Ведомостям». Сближение ЛДПР и Партии дела больше похоже на технические движения, поскольку партия Слуцкого остается в «полузамороженном состоянии», не беря на себя инициативу, – примерно как «Справедливая Россия», говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.