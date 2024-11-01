В ЛДПР намерен вступить глава Ростсельмаша Константин Бабкин

Это решение может быть принято Верховным судом незадолго до съезда ЛДПР, который намечен на 13 декабря. Само мероприятие приурочено к 35-летию партии. Не исключено, что в рамках съезда произойдут изменения в руководящем органе ЛДПР – высшем совете, говорит близкий к партии источник. По его словам, обсуждается, что в высший совет может войти Бабкин, а также Мария Воропаева – советница лидера партии Леонида Слуцкого. В Госдуму в 2021 г. она баллотировалась от «Единой России» в рамках одной из дальневосточных групп, была членом этой партии. В сентябре 2024 г. она прошла в Мосгордуму как самовыдвиженец, но уже вступила в ЛДПР, сообщила «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар и подтвердила Воропаева.