Минюст подал иск в ВС о ликвидации Партии дела

Минюст подал иск в ВС о ликвидации Партии делаОна будет оспаривать это решение, а руководители фракции ЛДПР ждут ее представителей в Госдуме следующего созыва
Минюст подал иск в Верховный суд (ВС) о ликвидации Партии дела предпринимателя Константина Бабкина («Ведомости» ознакомились с копией иска). Рассмотрение дела назначено на 27 ноября, следует из картотеки ВС. Ранее ВС по иску Минюста приостанавливал деятельность партии в связи с рядом нарушений. Среди них истечение срока действия руководящих контрольно-ревизионных органов партии (федеральный совет (ФС) был избран в 2017 г.), наличие в членах партии несовершеннолетних (утверждалось, что возраст указан неверно – из-за опечаток), публикация на сайте партии недостоверной информации о председателе ФС (глава партии был назван ее «лидером»), а также отсутствие в уставе партии пункта об извещении избирательной комиссии о проведении предвыборных мероприятий.
16 сентября истек срок приостановления деятельности Партии дела, ее региональных отделений и структурных подразделений. Но в связи с тем, что выявленные нарушения так и не были устранены в срок, Минюст подал иск о ликвидации организации, говорится в тексте документа. После ликвидации данные о партии будут исключены из Единого государственного реестра юрлиц, уточняется там же. Организация уже готовит возражения на иск Минюста – они будут переданы в ВС на следующей неделе, сообщил «Ведомостям» секретарь ФС партии Алексей Лапушкин. «Минюст ранее высказал претензии к партии, которые при нормальном подходе могут быть легко улажены», – утверждает он.
У Партии дела остается возможность обжаловать решение, а затем обратиться в Конституционный суд, но, судя по всему, Минюст настроен решительно, говорит юрист Гарегин Митин. Иск Минюста в случае успеха приведет к полной ликвидации Партии дела как юридического лица, сказал «Ведомостям» юрист Олег Захаров. С формальной точки зрения партия Бабкина после решения суда о ее ликвидации «неотвратимо исчезнет», а договоренности о «слиянии» партий обычно отражают, по сути, процесс смены партийных билетов, подчеркнул он. Например, такая же ситуация была с объединением «Новых людей» и Партии роста: парламентская партия просто приняла в свои ряды бывших членов из Партии роста, немного обновив состав руководящих органов, напомнил он.
Ликвидация Партии дела не повлияет на «стратегическое решение» о сближении с ЛДПР, которое будет продолжено, заявил «Ведомостям» Лапушкин. После президентских выборов 2024 г. ЛДПР начала обсуждать присоединение к ней Партии дела, писали «Ведомости». Законодательство не позволяет одной партии слиться с другой, при этом она может принять в свои ряды членов другой партии, напоминает политолог Александр Кынев. Как правило, «слияния и поглощения» политических партий реализуются не в порядке формальной реорганизации, а путем комбинации: смены членства в партии, избрания руководителей присоединяемой партии в состав руководящих органов другой партии и, наконец, формальная ликвидация присоединяемой партии, пояснил Митин. Бабкин, в свою очередь, неоднократно посещал заседания фракции ЛДПР. На последнем заседании он предложил провести совместные мероприятия с ЛДПР в октябре, а также включить ряд программных предложений со стороны «Партии дела» в работу ЛДПР. Тогда замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар сказала, что партия будет «заниматься этим в ближайшее время».
История Партии дела
Партия дела была основана в октябре 2010 г., уже к декабрю 2012 г. соратники Бабкина открыли отделения в 42 субъектах РФ для получения статуса всероссийской партии, но Минюст дважды отказал ей в регистрации. Партию удалось зарегистрировать только после либерализации партийного законодательства в 2012 г. Партия дела выступает за выход России из Всемирной торговой организации, отмену НДС и развитие несырьевой промышленности, сказано в политической программе партии «Новый курс» от 2021 г. Глава и основатель партии Бабкин – президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»), также он возглавляет совет по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Торгово-промышленной палаты. Сейчас у Партии дела более 60 реготделений.
Не исключено, что в Госдуме девятого созыва в составе ЛДПР будут представители действующих «малых партий», в частности той же Партии дела, говорит «Ведомостям» замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов. Он напомнил, что уже в составе фракции ЛДПР работают, например, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев и председатель политкомитета «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов. «Подтверждаю, что мы с коллегами, которые создавали Партию дела, очень активно работаем», – сказал он, напомнив про опыт выборов в Республике Алтай. В ходе единого дня голосования в сентябре сторонники Партии дела были выдвинуты ЛДПР на выборах в госсобрание Республики Алтай, получили два мандата (Дмитрий Софронов и Роман Рехтин вошли во фракцию).
Сотрудничество ЛДПР и Партии дела продолжается, сторонники Бабкина вступают в партию, сказала «Ведомостям» Кавшар. Совместное выдвижение кандидатов в Республике Алтай – это только «первый шаг», уточнила она.
Лапушкин – «хороший, активный аппаратчик» и опытный организатор, сказал в беседе с «Ведомостями» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Не удивлюсь, если он с учетом всех происходящих тенденций начнет работать в центральном аппарате ЛДПР», – предположил он.
Нельзя однозначно сказать, насколько электорально выгодно объединение для ЛДПР, поскольку у Бабкина есть свои личные интересы, говорил ранее «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин. «В эту избирательную машину он [Бабкин] не очень вписывается. Он самостоятельный игрок со своими амбициями, привыкший к тому, что у него есть своя партия», – подчеркнул он. Такие «объединения» больше нужны слабым партиям, потерявшим перспективы, говорил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Крупные партии от этого чаще получают проблемы в виде необходимости допускать к руководству представителей малых партий, как в случае со «Справедливой Россией».