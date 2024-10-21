Минюст подал иск в ВС о ликвидации Партии дела

Ликвидация Партии дела не повлияет на «стратегическое решение» о сближении с ЛДПР, которое будет продолжено, заявил «Ведомостям» Лапушкин. После президентских выборов 2024 г. ЛДПР начала обсуждать присоединение к ней Партии дела, писали «Ведомости». Законодательство не позволяет одной партии слиться с другой, при этом она может принять в свои ряды членов другой партии, напоминает политолог Александр Кынев. Как правило, «слияния и поглощения» политических партий реализуются не в порядке формальной реорганизации, а путем комбинации: смены членства в партии, избрания руководителей присоединяемой партии в состав руководящих органов другой партии и, наконец, формальная ликвидация присоединяемой партии, пояснил Митин. Бабкин, в свою очередь, неоднократно посещал заседания фракции ЛДПР. На последнем заседании он предложил провести совместные мероприятия с ЛДПР в октябре, а также включить ряд программных предложений со стороны «Партии дела» в работу ЛДПР. Тогда замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар сказала, что партия будет «заниматься этим в ближайшее время».