Что западные СМИ пишут о Ките Келлоге – спецпосланнике Трампа по Украине

Что западные СМИ пишут о Ките Келлоге – спецпосланнике Трампа по УкраинеБывший 80-летний военный выступает за завершение конфликта путем переговоров
Избранный президент США Дональд Трамп выбрал 80-летнего бывшего советника по нацбезопасности, своего вице-президента во время первого срока Майка Пенса Джеймса Кита Келлога спецпосланником США по Украине. Келлог – бывший военный, участвовал во Вьетнамской войне, во вторжении США в Панаму и в Первой войне в Персидском заливе. Госчиновником стал в период первого президентства Трампа в 2017 г.
О том, как в мире отреагировали на выбор Трампа, – в материале «Ведомостей».
The Associated Press
«Назначая Келлога, Трамп сделал заявление в соцсети Truth Social: "Он был со мной с самого начала! Вместе мы обеспечим мир с помощью силы и сделаем Америку и весь мир снова безопасными". <…> В апреле Келлог писал, что "завершение российско-украинского конфликта потребует сильного американского лидерства для заключения мирного соглашения и немедленного прекращения боевых действий"».
Reuters
«Келлог был советником по национальной безопасности первого вице-президента Трампа Майка Пенcа. Похоже, на своей новой должности он призван сыграть центральную роль в попытке разрешения конфликта. <…> План Келлога по прекращению конфликта включает заморозку линии фронта. Этот план вряд ли понравится Киеву, потому что на практике он дает России неоспоримый контроль над значительной частью Восточной Украины».
NBC News
«В апреле Келлог стал соавтором политического документа, в котором излагалось его видение конца конфликта на Украине. <…> Он и его соавтор Фред Флейц признавали, что прекращение боевых действий маловероятно, пока Россией руководит Владимир Путин <…>. По их словам, США не станет просить Украину отказаться от целей возвращения своих территорий, но попросят Киев использовать дипломатию, а не силу. <…> В документе подчеркивалось, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, которое не вернет ей территории или как минимум не обозначит вину России в начале конфликта».
BBC
«В программе Келлога говорится, что Россию можно убедить вести переговоры, если США пообещают «отложить» членство Украины в НАТО на длительный период времени. Программа также предполагает, что переговоры должны включать создание «долгосрочной архитектуры безопасности» для обороны Украины. <…> В июне, выступая перед Reuters после представления своего плана Трампу, Келлог сказал о реакции ныне избранного президента: «Я не утверждаю, что он <...> согласился с каждым его словом, но мы были рады получить от него обратную связь»».
The New York Times
«Эта позиция может сыграть решающую роль в заявленных планах мистера Трампа. <...> В апреле Келлог в соавторстве написал стратегический документ, в котором говорилось, что Соединенным Штатам следует сосредоточиться на достижении прекращения огня и урегулировании конфликта путем переговоров. <...> В документе также говорится, что Путина можно было бы усадить за стол переговоров, предложив Соединенным Штатам и НАТО, альянсу по взаимной обороне, "отложить вступление Украины в НАТО на длительный срок в обмен на всеобъемлющее и поддающееся проверке мирное соглашение с гарантиями безопасности". <...> Неясно, отражал ли документ какие-либо взгляды Трампа. У Трампа "также есть стратегия по прекращению войны, которую он не раскрыл полностью"».
Bloomberg
«Трамп, давний скептик в отношении продолжения помощи США Украине, пообещал урегулировать конфликт с Россией еще до вступления в должность. В своих работах за последний год Келлог предложил путь продвижения вперед, который дает представление о том, как Трамп мог бы попытаться выполнить это обещание».
The Hill
«Считается, что Келлог очень предан Трампу и, вероятно, именно поэтому он получил это назначение. Это сигнал России, Украине и европейским союзникам о том, что он будет напрямую транслировать точку зрения президента на Украину и Россию. В своих статьях Келлог предложил ввести режим прекращения огня на линии фронта, признав при этом претензии Украины на территории <...>. Он призвал заставить Путина сесть за стол переговоров, пригрозив снять все ограничения на использование Украиной ракет большой дальности, но также заявил, что нужно пригрозить прекращением военной помощи США Киеву, чтобы обеспечить его место за столом переговоров».
Axios
«Трамп назвал Келлога своим кандидатом на пост специального посланника в среду спустя несколько месяцев после того, как агентство Reuters сообщило о политическом плане Келлога. План прекращения огня свидетельствует о том, что поддержка военных действий со стороны США будет сокращена. Он также ознаменует собой отход от позиции администрации Байдена в отношении конфликта и может встретить отпор со стороны европейских союзников».
Politico
«Этот шаг вряд ли развеет опасения европейских союзников, что Трамп попытается добиться мира между Россией и Украиной. Западные лидеры обеспокоены тем, что условия Трампа могут быть поставлены в долгосрочный ущерб Украине, в том числе путем давления на Киев с целью отказа от территории или не предоставления Украине адекватных гарантий безопасности для сдерживания российской агрессии в будущем».
Daily Mail
«Он открыто критиковал администрацию Байдена за отправку Украине оружия и боеприпасов на миллиарды долларов. А на прошлой неделе он предупредил, что конфликт может выйти из-под контроля после решения президента Джо Байдена разрешить Украине запускать ракеты большой дальности по территории России».