Что западные СМИ пишут о Ките Келлоге – спецпосланнике Трампа по Украине

«Считается, что Келлог очень предан Трампу и, вероятно, именно поэтому он получил это назначение. Это сигнал России, Украине и европейским союзникам о том, что он будет напрямую транслировать точку зрения президента на Украину и Россию. В своих статьях Келлог предложил ввести режим прекращения огня на линии фронта, признав при этом претензии Украины на территории <...>. Он призвал заставить Путина сесть за стол переговоров, пригрозив снять все ограничения на использование Украиной ракет большой дальности, но также заявил, что нужно пригрозить прекращением военной помощи США Киеву, чтобы обеспечить его место за столом переговоров».