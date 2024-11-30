«Вооружения теряют смысл»: 35 лет назад закончилась холодная война

«Критики говорят, что в момент, когда ядерное сдерживание впервые за четыре десятилетия кажется менее важным вопросом, чем будущий облик Европы, действительно важные решения должны приниматься именно странами Европы, а не Соединенными Штатами и Советским Союзом. Не так давно на конференции в Лондоне один из французских банкиров с возмущением заметил, что, по его мнению, господам Горбачеву и Бушу следует изменить планы и пригласить все основные страны Европы встретиться с ними на Мальте, чтобы “обсудить, что на самом деле происходит в мире”. В ответ датский предприниматель посоветовал не переживать “о том, что две бывшие сверхдержавы, ни одна из которых не является европейской, соберутся на небольшой саммит и обсудят вопросы, которые затем решат европейцы”» (The New York Times, 3 декабря 1989 г.).