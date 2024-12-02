Новых выборов в Грузии не будет«Грузинская мечта» не собирается сдавать власть
В Грузии не будут проводиться повторные выборы в парламент помимо состоявшихся 26 октября. Об этом 1 декабря заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. К проведению новых выборов в Грузии призвал Европарламент. 28 ноября он принял резолюцию, согласно которой европейский орган «отвергает любые признания парламентских выборов и призывает провести повторное голосование в течение года в улучшенных условиях выборов».
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября, по их итогам победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,93% голосов. Вслед за этим Кобахидзе заявил, что Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в ЕС до 2028 г. Ранее в этом году Еврокомиссия уже заявляла о приостановке этих переговоров в ответ на принятие в Грузии законов об иностранных агентах и запрете пропаганды ЛГБТ
Заявление о приостановке переговоров с ЕС стало 29 ноября поводом к массовым протестам у здания грузинского парламента. В результате их произошли столкновения митингующих с полицией, около 100 человек были задержаны. В ночь с 30 ноября на 1 декабря грузинский спецназ разогнал повторную демонстрацию и вытеснил протестующих с территории перед парламентом, сообщает портал NewsGeorgia. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Как сообщила телекомпания «Рустави 2» со ссылкой на грузинское МВД, в ходе ее было задержано 50 человек, 10 из которых были освобождены под подписку.
Свое решение грузинский премьер объяснил тем, что именно к 2028 г. страна будет «должным образом экономически готова» к вступлению в ЕС. Премьер Грузии отметил, что страна продолжит выполнять пункты двустороннего соглашения об ассоциации, подписанного еще в 2014 г. До 2028 г. Тбилиси будет выполнять это соглашение на свои средства, без финансирования ЕС.
После того как переговоры о евроинтеграции были отложены, пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон приостановил действие механизмов стратегического партнерства с Грузией. «Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, «Грузинская мечта» отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля», – подчеркнул Миллер.
Протесты в Грузии достаточно массовые и серьезные, говорит научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. В них участвуют десятки тысяч людей, у некоторых заметен агрессивный настрой, а учитывая прямую и неприкрытую поддержку из-за рубежа, угроза смены власти в Грузии достаточно существенная. «Грузинской мечте» сейчас приходится нелегко – выступая с критикой западных контрагентов, партия переоценила свои силы, не ожидая, что последует серьезная эскалация. При этом в целом контроль над государственной машиной у «Грузинской мечты» пока сохраняется, для обеспечения своего пребывания у власти ей важнее всего оставить за собой органы правопорядка и министерство юстиции, а также покрепче сомкнуть собственные ряды. При этом, добавляет Микаэлян, не следует сбрасывать со счетов и ту значительную часть населения, которая проголосовала за «Грузинскую мечту» и не участвует в уличных акциях.
Пока протесты не являются знаком падения власти в Грузии, а «Грузинская мечта» не испытывает катастрофических проблем, считает заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Эти протесты достаточно локализованы, проходят в основном в Тбилиси и пользуются главным образом поддержкой молодежи при деятельности агрессивно настроенных боевиков. Сейчас оппозиционные силы отчаянно пытаются придумать раздражитель, который позволит им вывести на улицы больше людей.
Оппозиция в Грузии расколота, в ее рядах не нашелся харизматичный лидер, который бы объединил ее против «Грузинской мечты». Кроме того, много протестующих попросту уходят домой спать после уличных акций, так что в дальнейшем ситуация будет только нормализовываться, считает Муханов. Никаких шансов стать лидером протеста у президента Саломе Зурабишвили, объявившей об отказе уйти с поста после окончания своего срока 15 декабря, нет, уверен Муханов. У нее нет ни команды, ни личного рейтинга, ни группы поддержки среди населения, говорит эксперт.