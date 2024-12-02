Новых выборов в Грузии не будет

Протесты в Грузии достаточно массовые и серьезные, говорит научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. В них участвуют десятки тысяч людей, у некоторых заметен агрессивный настрой, а учитывая прямую и неприкрытую поддержку из-за рубежа, угроза смены власти в Грузии достаточно существенная. «Грузинской мечте» сейчас приходится нелегко – выступая с критикой западных контрагентов, партия переоценила свои силы, не ожидая, что последует серьезная эскалация. При этом в целом контроль над государственной машиной у «Грузинской мечты» пока сохраняется, для обеспечения своего пребывания у власти ей важнее всего оставить за собой органы правопорядка и министерство юстиции, а также покрепче сомкнуть собственные ряды. При этом, добавляет Микаэлян, не следует сбрасывать со счетов и ту значительную часть населения, которая проголосовала за «Грузинскую мечту» и не участвует в уличных акциях.