«Черная пятница»: как формировалась традиция и что она дает ритейлу

По прогнозам Национальной федерации розничной торговли США, сделанным накануне, более 183,4 млн человек планировали совершить покупки в торговых точках и в онлайн-магазинах в период с 28 ноября, когда страна празднует День благодарения, по 2 декабря – последний день распродаж, или «киберпонедельник». Это почти на 1,5 млн человек больше, чем в прошлом году. И на 18,1 млн человек больше, чем в 2019 г. – последнем перед пандемией коронавируса. При этом федерация отмечает, что «черная пятница» остается самым популярным днем для шопинга и ожидает, что 72% (131,7 млн человек) сделают покупки именно в этот день. Согласно опросам, 65% предпочтут «живой» визит в магазины онлайн покупкам.