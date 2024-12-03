Откроет ли Турция новый фронт на севере Сирии

Откроет ли Турция новый фронт на севере СирииПротурецкие силы заняли анклав Тель-Рифаат, контролируемый курдами с 2016 года
Протурецкая Сирийская национальная армия (СНА) на фоне новой эскалации в Сирии захватила анклав Тель-Рифаат вблизи сирийско-турецкой границы на северо-западе страны, который с 2016 г. контролировала курдская группировка «Отряды народной самообороны» (YPG). Боевики СНА вечером 1 декабря также выбили правительственные войска с военного аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо, откуда в течение всей гражданской войны сирийская армия наносила воздушные удары по позициям террористов, и захватили там несколько легких штурмовиков, несколько единиц бронетехники, артиллерии и средства ПВО. Всего с начала новой эскалации в Сирии 27 ноября СНА заняла 24 населенных пункта, сообщает агентство Anadolu.
Как пишет Anadolu, СНА начала военную операцию «Заря свободы» через несколько дней после того, как боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) и союзная им Свободная сирийская армия начали наступление на Алеппо. Наступление протурецких сил на севере страны, пишет агентство, «началось в ответ» на оккупацию востока Алеппо подразделениями из курдско-арабского альянса «Сирийские демократические силы» (СДС) и их попытки открыть коридор в анклав Тель-Рифаат. До сегодняшнего дня СДС контролирует северо-восток Сирии и получает военно-техническую помощь со стороны США. При этом турецкие власти считают СДС и YPG террористическими организациями, связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК), с которой турецкая армия не одно десятилетие ведет вооруженную борьбу.
Как написало 2 декабря Bloomberg, внезапная эскалация в Сирии последовала после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о планах создать вдоль турецко-сирийской границы буферную зону, оттеснив курдские силы. По словам источника агентства, Анкара предложила Белому дому взять на себя борьбу с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России организация), если американцы выведут свои войска с северо-востока страны и прекратят поддерживать курдов. Но Вашингтон пока не ответил на это предложение, отмечает собеседник агентства.
В тот же день Associated Press со ссылкой на источники в турецком правительстве написало, что наступление сирийской оппозиции на Алеппо было запланировано в последние несколько недель и должно было пройти в рамках «ограниченной операции», но расширилось из-за обвала фронта. До этого Reuters со ссылкой на сирийскую оппозицию написало, что Анкара дала зеленый свет сирийским боевикам на эскалацию ситуации. Правда, МИД Турции отрицает эти обвинения. В то же время бывший министр обороны Турции, а ныне председатель Комиссии национальной обороны в парламенте страны Хулуси Акар в интервью газете Turkiye заявил, что текущей ситуации в Сирии могло не быть, «если бы президент страны Башар Асад в свое время сотрудничал с Анкарой». При этом он отметил, что Турция не имеет никакого отношения к эскалации. Одновременно издание со ссылкой на источники сообщило, что Дамаск ищет способы для налаживания диалога с турецкими властями.
Участие турции в войне в Сирии
Ранее армия Турции совместно с СНА провела несколько военных операций против СДС и YPG – «Щит Ефрата» в 2016 г., «Оливковая ветвь» в 2018 г., а еще через год «Источник мира». В ходе этих кампаний Анкара оккупировала города Аль-Баб, Азаз, Джараблус, Раджо, Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн и местность на сирийско-турецкой границе общей площадью свыше 8800 кв. км и передала их под контроль СНА.
Военная активность протурецких сил на севере Сирии проходит на фоне продолжающихся боев между правительственными войсками и боевиками ХТШ на севере провинции Хама к югу от Алеппо. Для помощи Асаду Иран в ночь на 2 декабря направил из соседнего Ирака бойцов из шиитской группировки «Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби»), передает турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в сирийской армии. В сражении за оборону Хамы также участвуют российские ВКC. 2 декабря президент Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом ситуацию в Сирии.
Турция при помощи своих прокси открыла второй фронт против Асада, захватывая территории, контролируемые курдами, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, Эрдоган давно планирует создать вдоль турецкой границы так называемую зону безопасности против РПК. «С точки зрения Анкары, продвижение СДС в сторону Алеппо предоставило им повод для вмешательства. А действия протурецких сил на этом направлении, по их мнению, не дают курдам расширять зону контроля. Под шумок СНА может начать продвижение в сторону Манбиджа и далее в Кобани, чтобы создать сплошную линию турецкого контроля вдоль границы», – добавил эксперт.
Дальнейшее продвижение СНА вдоль турецких границ будет зависеть от успехов сирийской оппозиции в провинции Хама, считает старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Пока, отмечает эксперт, фронт на этом участке стабилизировался, а к городу перебрасываются подкрепления с других направлений. При этом в потенциальной операции Турция, скорее всего, ограничится силами СНА. Прямое вмешательство может привести к непредсказуемым последствиям, говорит эксперт. Как считает Семенов, в случае наступления протурецких сил на позиции курдских ополченцев Вашингтон, вероятно, не станет вмешиваться в конфликт.