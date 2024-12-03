Откроет ли Турция новый фронт на севере Сирии

В тот же день Associated Press со ссылкой на источники в турецком правительстве написало, что наступление сирийской оппозиции на Алеппо было запланировано в последние несколько недель и должно было пройти в рамках «ограниченной операции», но расширилось из-за обвала фронта. До этого Reuters со ссылкой на сирийскую оппозицию написало, что Анкара дала зеленый свет сирийским боевикам на эскалацию ситуации. Правда, МИД Турции отрицает эти обвинения. В то же время бывший министр обороны Турции, а ныне председатель Комиссии национальной обороны в парламенте страны Хулуси Акар в интервью газете Turkiye заявил, что текущей ситуации в Сирии могло не быть, «если бы президент страны Башар Асад в свое время сотрудничал с Анкарой». При этом он отметил, что Турция не имеет никакого отношения к эскалации. Одновременно издание со ссылкой на источники сообщило, что Дамаск ищет способы для налаживания диалога с турецкими властями.