Почему Джо Байден помиловал своего сына

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, обвиняемого в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Байден пошел на это вопреки неоднократным заявлениям о том, что он не помилует сына. По подсчетам Fox News, об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила шесть раз за 2023–2024 гг. Всего Байдену-младшему грозило до 25 лет лишения свободы, но, как пишет газета New York Times (NYT), скорее всего, этот срок бы сократили. По словам самого президента, Хантера Байдена преследуют «избирательно и несправедливо». Байден-старший отметил, что люди, как правило, не подвергаются уголовному преследованию исключительно за то, как они оформили форму на оружие, или за задержку налогов с уплатой впоследствии процентов и штрафов. «Очевидно, что к Хантеру относились по-другому», – подчеркнул американский лидер. Как считает президент, его сын стал фигурантом упомянутых расследований только из-за родства с ним.