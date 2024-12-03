Почему Джо Байден помиловал своего сына

Почему Джо Байден помиловал своего сынаРанее он неоднократно обещал не делать этого
Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, обвиняемого в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Байден пошел на это вопреки неоднократным заявлениям о том, что он не помилует сына. По подсчетам Fox News, об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила шесть раз за 2023–2024 гг. Всего Байдену-младшему грозило до 25 лет лишения свободы, но, как пишет газета New York Times (NYT), скорее всего, этот срок бы сократили. По словам самого президента, Хантера Байдена преследуют «избирательно и несправедливо». Байден-старший отметил, что люди, как правило, не подвергаются уголовному преследованию исключительно за то, как они оформили форму на оружие, или за задержку налогов с уплатой впоследствии процентов и штрафов. «Очевидно, что к Хантеру относились по-другому», – подчеркнул американский лидер. Как считает президент, его сын стал фигурантом упомянутых расследований только из-за родства с ним.
NYT пишет, что, согласно критериям отдела прокурора по помилованиям американского минюста, Хантер Байден не подходит для помилования. Полное помилование чаще всего используется по отношению к людям, которые уже отбывают наказание в тюрьме, а Байден-младший не был даже осужден. Но при этом президент США имеет право помиловать любого человека вне зависимости от рекомендаций минюста. Этим правом во время своего первого срока неоднократно пользовался избранный президент США Дональд Трамп. Он миловал людей, которых не рекомендовал минюст, в том числе тех, кому раньше было отказано в помиловании, и тех, кто еще не был приговорен. Как сообщает NYT, до Трампа полное помилование, изданное в середине текущего дела, было «почти неслыханным» делом.
Своим помилованием Байден также обезопасил своего сына от преследований после начала срока Трампа. Как пишет издание Politico, Трамп не сможет отменить решение о помиловании и начать новые расследования. Но при этом избранный президент США может помиловать других людей – например, участников штурма здания конгресса 6 января 2021 г. Politico также отмечает, что только один человек за последние десятилетия получил столь всеобъемлющее президентское помилование и это был президент США Ричард Никсон, помилованный тогдашним лидером Джеральдом Фордом.
Помилование Байдена-младшего имеет для действующего президента негативное политическое значение, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. В глазах демократов Байден не стал удачным президентом: он не просто привел свою партию к поражению на выборах, но и вернул в Белый дом Трампа. Кроме того, Байден продемонстрировал всю коррумпированность высших эшелонов власти. Таким образом, президент, помиловав своего сына, вынудил демпартию дистанцироваться от него, резюмирует Васильев.
Тот факт, что Байден решился на помилование собственного сына, породит еще больше сомнений в том, насколько сын Байдена не виновен в нарушении американского законодательства: ведь если не виновен, зачем тогда его миловать, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. При этом решающим фактор Хантера Байдена назвать нельзя – в дальнейшем президента вряд ли будут вспоминать исключительно в этом контексте. Оно скорее вопрос этики, чем политики, вопрос того, как Байден-старший пользуется своими властными полномочиями. Вряд ли за помилованием наступят правовые последствия, но репутационный ущерб очевиден, резюмирует эксперт.