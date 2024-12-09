Депутат Госдумы Денис Парфенов остался в руководстве горкома КПРФ

По итогам выборов в заксобрания 2024 г. партии нужны новые решения, и они принимаются с опорой на то, что впереди – выборы депутатов Госдумы 2026 г., отмечает политолог Александр Асафов. Кроме того, при подготовке участники процесса понимают, что 2026 г. зависит от реакции людей на экономические вызовы и те обстоятельства, которые можно прогнозировать, исхоя из событий этого декабря. Судя по составу руководства горкома, проиходит попытка пересборки команды, которой еще предстоит «пройти боевое слаживание», в том числе для того, чтобы найти новый электорат, в интернете, говорит Асафов, и здесь показательно назначением на профильный участок работы Леонида Зюганова.