Депутат Госдумы Денис Парфенов остался в руководстве горкома КПРФ

Депутат Госдумы Денис Парфенов остался в руководстве горкома КПРФПо итогам конференции он стал секретарем по идеологии, лидер отделения сменился
Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов остался в руководстве столичного горкома по итогам отчетно-выборной конференции КПРФ 7 декабря. О ее итогах сообщил в своем Telegram-канале первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Этой осенью Telegram-каналы, в том числе Shot, распространили видео, в котором человек, похожий на Парфенова, вступает в интимную связь с девушкой в кабинете, похожем на думский. В КПРФ сразу назвали видео фейком. Чуть позже, 23 сентября, лидер партии Геннадий Зюганов на секретариате ЦК КПРФ осудил тех, кто распространяет такие сведения.
Появление скабрезной информации Зюганов связал с тем, что недоброжелатели не могут простить депутатам КПРФ «жесткую позицию». Хотя источники «Ведомостей» в партии не исключали, что это может быть связано в том числе с подготовкой к отчетно-выборной конференции, по итогам которой Парфенов якобы мог претендовать на лидерство в столичной парторганизации, важной для КПРФ. Тогда один из источников предполагал, что Парфенова могли поддержать партийцы, недовольные руководством Николая Зубрилина, при котором в Мосгордуму по итогам выборов 2024 г. прошло всего три депутата (включая его самого).
По итогам отчетно-выборной конференции ротации подвергли и самого Зубрилина (остался лидером фракции в Мосгордуме), но Парфенов занял должность секретаря горкома по идеологии. О распределении должностей в Telegram-канале сообщил Афонин. А место 66-летнего Зубрилина, как и писали 6 декабря «Ведомости», занял 36-летний секретарь ЦК по оргпартвопросам Виктор Царихин (оргвопросы в партии курирует Афонин). Зубрилин, в свою очередь, стал секретарем по работе с депутатским корпусом.
Кто еще будет руководить столичными коммунистами
🔴Второй секретарь – Владимир Обуховский.
🔴Секретарь по оргработе – Павел Тарасов.
🔴Секретарь по юридической работе – Николай Геращенко.
🔴Секретарь по информационным технологиям – Леонид Зюганов.
🔴Управляющий делами горкома – Борис Мызгин.
🔴Председатель контрольно-ревизионной комиссии МГК КПРФ – Вадим Кумин.
🔴Заместитель председателя КРК МГК КПРФ – Владимир Святошенко.
До лета этого года Царихин, выходец из Подмосковья, был депутатом законодательного собрания Ленинградской области. 10 июня он досрочно прекратил свои полномочия. Ранее СМИ, в том числе «Коммерсантъ», писали о том, что прокуратура потребовала привлечь к ответственности трех региональных депутатов (включая Царихина), у близких родственников которых обнаружились акции, счета и ценные бумаги в иностранных банках. Царихин, по словам собеседников, займется «укреплением партийной структуры» в Москве перед выборами депутатов Госдумы. Его кандидатура компромиссная, говорит собеседник в КПРФ.
По итогам конференции Афонин написал, что необходимо укреплять первичные и местные парторганизации Москвы. «До пандемии и начала спецоперации протестная работа давала большой электоральный эффект и привлекала в партию даже тех, кто не разделял наши идейные позиции. Мы уже знаем, чем это чревато, и считаем, что такие компромиссы больше невозможны», – говорится в сообщении. По его словам, нельзя допускать, чтобы в партию проникали «идеологические противники и пытались перекраивать ее, исходя из своих интересов».
По итогам выборов в заксобрания 2024 г. партии нужны новые решения, и они принимаются с опорой на то, что впереди – выборы депутатов Госдумы 2026 г., отмечает политолог Александр Асафов. Кроме того, при подготовке участники процесса понимают, что 2026 г. зависит от реакции людей на экономические вызовы и те обстоятельства, которые можно прогнозировать, исхоя из событий этого декабря. Судя по составу руководства горкома, проиходит попытка пересборки команды, которой еще предстоит «пройти боевое слаживание», в том числе для того, чтобы найти новый электорат, в интернете, говорит Асафов, и здесь показательно назначением на профильный участок работы Леонида Зюганова.