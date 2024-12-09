Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин выступил на праздновании Дня героев Отечества в Кремле

Глава государства вручил госнаграды
Дарья Снегова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин выступил на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня героев Отечества и вручил государственные награды.

В своей вступительной речи Путин отдал дань уважения соотечественникам, которые «совершили выдающиеся поступки во имя страны и ее будущего» и своими подвигами показали «пример самоотверженного служения Родине и своему народу». Он напомнил, что в этот день чествуют всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость России, право самостоятельно определять свою судьбу.

«Здесь, под сводами Георгиевского зала, особенно остро чувствуем нерушимость многовековых традиций воинской доблести. Имена кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации навечно вписаны в летопись побед и свершений нашей страны», – подчеркнул Путин.

По его словам, всех героев объединяет верность долгу – военному, гражданскому, человеческому долгу перед Отечеством и высокая, беззаветная любовь к Родине. Президент подчеркнул, что прочная, ценностная основа нужна везде – и на военной службе, и на гражданской. Он также напомнил, что в России действует специальная программа кадровой подготовки «Время героев» и что сейчас среди участников ее первого потока больше 60 кавалеров ордена Мужества, 21 человек имеет звание Героя России.

«Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», – подчеркнул глава государства, добавив, что героизм заложен «в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше».

Первым Путин передал награду вдове добровольца Владимира Гавриленко. Атаман Константиновского хуторского казачьего общества, командир батальона «Аксай» сводной специальной казачьей добровольческой бригады «Дон» Гавриленко погиб 12 июня 2024 г.

Старший лейтенант Михаил Избакиев также был награжден посмертно. Награду из рук президента приняли его мать и жена. В своем последнем бою Избакиев прикрывал отход группы и подавил два вражеских минометных расчета. Офицер получил тяжелые ранения, однако продолжил вести бой. Несмотря на тяжелую обстановку, он до последних сил вел бой и выиграл время, которое позволило выйти личному составу группы на безопасное расстояние. Офицер получил множественные ранения от разорвавшегося рядом гранатометного снаряда и погиб.

Звание Героя России также получили подполковник Ренат Акберов, рядовой Алексей Асылханов, лейтенант Василий Дяк, капитан Валерий Енин, прапорщик Артем Прохода, лейтенант Денис Распопов, депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин, майор Сергей Селиванов.

В конце церемонии Путин отметил тяжелый и опасный труд бойцов. По его словам, такой выбор может сделать не каждый человек, а сделав – не каждый справляется. Президент подчеркнул, что защищать свою Родину и свой народ – особая миссия, такие люди всегда в России пользовались особым уважением.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных