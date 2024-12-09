Путин выступил на праздновании Дня героев Отечества в Кремле

По его словам, всех героев объединяет верность долгу – военному, гражданскому, человеческому долгу перед Отечеством и высокая, беззаветная любовь к Родине. Президент подчеркнул, что прочная, ценностная основа нужна везде – и на военной службе, и на гражданской. Он также напомнил, что в России действует специальная программа кадровой подготовки «Время героев» и что сейчас среди участников ее первого потока больше 60 кавалеров ордена Мужества, 21 человек имеет звание Героя России.