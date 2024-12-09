Путин выступил на праздновании Дня героев Отечества в Кремле

Путин выступил на праздновании Дня героев Отечества в КремлеГлава государства вручил госнаграды
Президент России Владимир Путин выступил на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня героев Отечества и вручил государственные награды.
В своей вступительной речи Путин отдал дань уважения соотечественникам, которые «совершили выдающиеся поступки во имя страны и ее будущего» и своими подвигами показали «пример самоотверженного служения Родине и своему народу». Он напомнил, что в этот день чествуют всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость России, право самостоятельно определять свою судьбу.
«Здесь, под сводами Георгиевского зала, особенно остро чувствуем нерушимость многовековых традиций воинской доблести. Имена кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации навечно вписаны в летопись побед и свершений нашей страны», – подчеркнул Путин.
По его словам, всех героев объединяет верность долгу – военному, гражданскому, человеческому долгу перед Отечеством и высокая, беззаветная любовь к Родине. Президент подчеркнул, что прочная, ценностная основа нужна везде – и на военной службе, и на гражданской. Он также напомнил, что в России действует специальная программа кадровой подготовки «Время героев» и что сейчас среди участников ее первого потока больше 60 кавалеров ордена Мужества, 21 человек имеет звание Героя России.
«Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», – подчеркнул глава государства, добавив, что героизм заложен «в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше».
Первым Путин передал награду вдове добровольца Владимира Гавриленко. Атаман Константиновского хуторского казачьего общества, командир батальона «Аксай» сводной специальной казачьей добровольческой бригады «Дон» Гавриленко погиб 12 июня 2024 г.
Старший лейтенант Михаил Избакиев также был награжден посмертно. Награду из рук президента приняли его мать и жена. В своем последнем бою Избакиев прикрывал отход группы и подавил два вражеских минометных расчета. Офицер получил тяжелые ранения, однако продолжил вести бой. Несмотря на тяжелую обстановку, он до последних сил вел бой и выиграл время, которое позволило выйти личному составу группы на безопасное расстояние. Офицер получил множественные ранения от разорвавшегося рядом гранатометного снаряда и погиб.
Звание Героя России также получили подполковник Ренат Акберов, рядовой Алексей Асылханов, лейтенант Василий Дяк, капитан Валерий Енин, прапорщик Артем Прохода, лейтенант Денис Распопов, депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин, майор Сергей Селиванов.
В конце церемонии Путин отметил тяжелый и опасный труд бойцов. По его словам, такой выбор может сделать не каждый человек, а сделав – не каждый справляется. Президент подчеркнул, что защищать свою Родину и свой народ – особая миссия, такие люди всегда в России пользовались особым уважением.