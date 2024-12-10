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Дональд Трамп объявил о ключевых назначениях в госдепартаменте

Новые чиновники – сторонники подхода «мир через силу»
Роман Романов
Дональд Трамп хочет усилить личный контроль за руководством внешней политикой
Дональд Трамп хочет усилить личный контроль за руководством внешней политикой / Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп объявил об укомплектовании управляющего звена госдепартамента. На должность главы аппарата политического планирования он выдвинул Майкла Энтона, на пост замгоссекретаря – дипломата Кристофера Ландау, а советником госсекретаря он предложил назначить Майкла Нидхэма. Об этом стало известно из нескольких постов, опубликованных Трампом в его соцсети Truth Social 9 декабря.

Как пишут журналисты Politico, эти назначения говорят о том, что возможный будущий госсекретарь, сенатор от Флориды Марко Рубио, будет окружен «некоторыми союзниками» и людьми с похожими внешнеполитическими взглядами. Энтон и Ландау уже работали с Трампом в предыдущей администрации (2017–2021 гг.). Первый был старшим сотрудником совета по нацбезопасности (СНБ) при президенте c 2017 по 2018 г., а второй – послом США в Мексике (2019–2021 гг.).

В конце ноября газета The Washington Post сообщила о решении Энтона отказаться от участия в отборе на пост заместителя советника по нацбезопасности. Предположительно, причиной послужило нежелание работать с выдвиженцем Трампа на пост советника по борьбе с терроризмом Себастьяном Горкой. Горка был уволен из первой администрации Трампа вместе с одним из идеологов борьбы с «глубинным государством» – Стивом Бэнноном в 2018 г. В то время негласным противником Бэннона был и Рубио, так как еще в 2016 г. Бэннон активно работал против его кампании во время республиканских праймериз за место кандидата в президенты в 2015–2016 гг.

Энтон также работал в СНБ при Джордже Буше-младшем (2001–2009 гг.). На ранних этапах своей карьеры он был спичрайтером для консервативного медиамагната и основателя News Corporation и Fox News Руперта Мердока и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани (1994–2001 гг.), ставшего впоследствии одним из юристов и близких союзников Трампа. Нидхэм и вовсе был главой аппарата Рубио. Он также работал в нескольких крупных консервативных экспертно-аналитических центрах, включая Heritage Foundation.

Дональд Трамп хочет усилить личный контроль за руководством внешней политикой

Когда 16 ноября Трамп официально подтвердил намерение назначить на пост госсекретаря Рубио, некоторые обозреватели в США были озадачены, ожидая, что на такой пост избранный президент назначит кого-то более лояльного или близкого ему по внешнеполитическим воззрениям. Кандидатура Рубио была одобрена ястребами внутри республиканской партии и некоторыми демократами.

Директор по политпланированию возглавит внутренний аналитический центр госдепа и взгляды назначенца могут повлиять на «независимую аналитику», которую этот центр передает руководству, объясняет заместитель декана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов. Выбор же замгоссекретаря определяется не только его ежедневной вовлеченностью в работу ведомства, но и необходимостью его утверждения в сенате: «При выборе кандидата может делаться оглядка на этот факт». «Этими назначениями Трамп пытается заново провести реформу госдепа, провалившуюся в его первое президентство. Кроме того, назначения демонстрируют одну из установок внешней политики США – вольно цитируя, использовать дипломатию, когда мы можем, а силу – когда должно», – сказал Павлов.

В первый срок Трамп пытался сократить роль госдепа в реализации внешней политики США. Оптимизация бюджета, сокращение бюрократического аппарата ведомства, назначение лояльных экспертов и чиновников – все это было направлено на укрепление контроля Трампа за внешнеполитическим механизмом. По данным компании Government Executive на сентябрь 2017 г., за первые восемь месяцев президентства Трампа госдеп лишился 11,9% сотрудников, непосредственно работающих с внешнеполитической проблематикой.

Все назначенцы – сторонники подхода «мир через силу», соглашается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он также подчеркнул, что ультраконсерватор Энтон будет заниматься кадровыми чистками в госдепе и станет своеобразным внутренним противовесом Рубио. Выдвижение Ландау Васильев назвал знаком намерений Трампа активизировать внешнюю политику на латиноамериканском направлении.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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