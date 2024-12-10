Дональд Трамп объявил о ключевых назначениях в госдепартаменте

В конце ноября газета The Washington Post сообщила о решении Энтона отказаться от участия в отборе на пост заместителя советника по нацбезопасности. Предположительно, причиной послужило нежелание работать с выдвиженцем Трампа на пост советника по борьбе с терроризмом Себастьяном Горкой. Горка был уволен из первой администрации Трампа вместе с одним из идеологов борьбы с «глубинным государством» – Стивом Бэнноном в 2018 г. В то время негласным противником Бэннона был и Рубио, так как еще в 2016 г. Бэннон активно работал против его кампании во время республиканских праймериз за место кандидата в президенты в 2015–2016 гг.