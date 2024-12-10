Россия ведет переговоры о продаже Индии гигантских радаров

Индийское издание The Sunday Guardian сообщило о переговорах с Россией о покупке радиолокационной станции (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж». По информации газеты, стоимость контракта может составить более $4 млрд. Станция «Воронеж» называется также РЛС «высокой заводской готовности». Несмотря на то что сам гигантский радар является крупным стационарным сооружением, значительная часть его систем производится на предприятиях промышленности и монтируется в ходе строительства. По данным индийского издания, 60% стоимости РЛС должны быть произведены в Индии и в проекте должно быть задействовано более 50 индийских компаний. Индийская станция, предположительно, будет построена в Читрадурге в штате Карнатака на восточном побережье Индии. Собеседник «Ведомостей» в одном из предприятий оборонной промышленности подтвердил факт переговоров с Индией. Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев воздержался. Ранее Россия в ходе военно-технического сотрудничества с Индией являлась уникальным поставщиком особо чувствительных систем для своего стратегического партнера. В частности, Россия дважды сдавала в лизинг Индии атомную подводную лодку, самый крупный контракт на экспорт зенитных ракетных систем С-400 также заключен с Индией.