Россия ведет переговоры о продаже Индии гигантских радаров

Россия ведет переговоры о продаже Индии гигантских радаровРадиолокатор «Воронеж» должен предупреждать о ракетном нападении
Индийское издание The Sunday Guardian сообщило о переговорах с Россией о покупке радиолокационной станции (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж». По информации газеты, стоимость контракта может составить более $4 млрд. Станция «Воронеж» называется также РЛС «высокой заводской готовности». Несмотря на то что сам гигантский радар является крупным стационарным сооружением, значительная часть его систем производится на предприятиях промышленности и монтируется в ходе строительства. По данным индийского издания, 60% стоимости РЛС должны быть произведены в Индии и в проекте должно быть задействовано более 50 индийских компаний. Индийская станция, предположительно, будет построена в Читрадурге в штате Карнатака на восточном побережье Индии. Собеседник «Ведомостей» в одном из предприятий оборонной промышленности подтвердил факт переговоров с Индией. Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев воздержался. Ранее Россия в ходе военно-технического сотрудничества с Индией являлась уникальным поставщиком особо чувствительных систем для своего стратегического партнера. В частности, Россия дважды сдавала в лизинг Индии атомную подводную лодку, самый крупный контракт на экспорт зенитных ракетных систем С-400 также заключен с Индией.
С середины 2000-х гг. в России построено семь РЛС «Воронеж» разных модификаций, которые являются основой наземной компоненты отечественной СПРН. Радары с дальностью обнаружения до 8000 км должны обнаружить полет баллистических ракет, в том числе межконтинентальных.
Отношения России с Индией в области военно-технического сотрудничества особо тесные и доверительные, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. К тому же Москва придерживается определенного баланса в отношениях с Дели и Пекином, а о том, что Россия помогает строить СПРН Китаю, ранее заявлял президент России Владимир Путин, напоминает эксперт.
Доля Индии растет
Доля Индии в российском экспорте вооружений только за последние полгода увеличилась на 15%, заявил 9 декабря начальник управления президента по госполитике в ОПК Виктор Евтухов на церемонии передачи ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil на заводе «Янтарь» в Калининградской области
Такая сделка с Индией возможна вне всякого сомнения, хотя в текущих условиях можно предположить достаточно низкую публичность соответствующих переговоров, отмечает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. С учетом в целом завершенного процесса создания с помощью станций «Воронеж» сплошного радиолокационного поля наземного эшелона систем СПРН вокруг российских границ уже несколько лет предполагались возможные экспортные контракты на такие РЛС. При этом, добавляет эксперт, Индия – особый, привилегированный партнер России. «Нашему военно-техническому сотрудничеству уже многие десятилетия, причем зачастую это сотрудничество ведется в условиях жесточайшего противодействия третьих стран», – отметил Стефанович. Для любой страны, которая полагает возможным оказаться объектом ракетно-ядерного нападения, целесообразно обладать соответствующими средствами для заблаговременного обнаружения баллистических ракет противника. Реализация такого проекта, если она подтвердится, станет еще одним примером сбалансированности российских подходов к военно-техническому сотрудничеству и повысит стабильность взаимного ядерного сдерживания в регионе, да и на глобальном уровне, резюмирует Стефанович.