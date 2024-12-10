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Россия ведет переговоры о продаже Индии гигантских радаров

Радиолокатор «Воронеж» должен предупреждать о ракетном нападении
Алексей Никольский
Глеб Мишутин
Индия присматривается к радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж»
Индия присматривается к радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж» / Игорь Зарембо / РИА Новости

Индийское издание The Sunday Guardian сообщило о переговорах с Россией о покупке радиолокационной станции (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж». По информации газеты, стоимость контракта может составить более $4 млрд. Станция «Воронеж» называется также РЛС «высокой заводской готовности». Несмотря на то что сам гигантский радар является крупным стационарным сооружением, значительная часть его систем производится на предприятиях промышленности и монтируется в ходе строительства. По данным индийского издания, 60% стоимости РЛС должны быть произведены в Индии и в проекте должно быть задействовано более 50 индийских компаний. Индийская станция, предположительно, будет построена в Читрадурге в штате Карнатака на восточном побережье Индии. Собеседник «Ведомостей» в одном из предприятий оборонной промышленности подтвердил факт переговоров с Индией. Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев воздержался. Ранее Россия в ходе военно-технического сотрудничества с Индией являлась уникальным поставщиком особо чувствительных систем для своего стратегического партнера. В частности, Россия дважды сдавала в лизинг Индии атомную подводную лодку, самый крупный контракт на экспорт зенитных ракетных систем С-400 также заключен с Индией.

С середины 2000-х гг. в России построено семь РЛС «Воронеж» разных модификаций, которые являются основой наземной компоненты отечественной СПРН. Радары с дальностью обнаружения до 8000 км должны обнаружить полет баллистических ракет, в том числе межконтинентальных.

Отношения России с Индией в области военно-технического сотрудничества особо тесные и доверительные, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. К тому же Москва придерживается определенного баланса в отношениях с Дели и Пекином, а о том, что Россия помогает строить СПРН Китаю, ранее заявлял президент России Владимир Путин, напоминает эксперт.

Доля Индии растет

Доля Индии в российском экспорте вооружений только за последние полгода увеличилась на 15%, заявил 9 декабря начальник управления президента по госполитике в ОПК Виктор Евтухов на церемонии передачи ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil на заводе «Янтарь» в Калининградской области

Такая сделка с Индией возможна вне всякого сомнения, хотя в текущих условиях можно предположить достаточно низкую публичность соответствующих переговоров, отмечает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. С учетом в целом завершенного процесса создания с помощью станций «Воронеж» сплошного радиолокационного поля наземного эшелона систем СПРН вокруг российских границ уже несколько лет предполагались возможные экспортные контракты на такие РЛС. При этом, добавляет эксперт, Индия – особый, привилегированный партнер России. «Нашему военно-техническому сотрудничеству уже многие десятилетия, причем зачастую это сотрудничество ведется в условиях жесточайшего противодействия третьих стран», – отметил Стефанович. Для любой страны, которая полагает возможным оказаться объектом ракетно-ядерного нападения, целесообразно обладать соответствующими средствами для заблаговременного обнаружения баллистических ракет противника. Реализация такого проекта, если она подтвердится, станет еще одним примером сбалансированности российских подходов к военно-техническому сотрудничеству и повысит стабильность взаимного ядерного сдерживания в регионе, да и на глобальном уровне, резюмирует Стефанович.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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