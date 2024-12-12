В США допускают намерение Дональда Трампа разморозить активы Банка России

В США допускают намерение Дональда Трампа разморозить активы Банка РоссииЭто возможно юридически, но тяжело реализуемо политически
Избранный президент США республиканец Дональд Трамп может «теоретически» сорвать план администрации действующего главы государства Джо Байдена по передаче Украине в долг $20 млрд за счет доходов замороженных активов российского центробанка, сообщила газета The New York Times 11 декабря. По словам журналистов, это может произойти, если Трамп отменит заморозку активов российского Центробанка. При этом отмечается, что республиканцы в конгрессе «возможно» будут против снятия ограничений.
Ранее 10 декабря минфин США объявил о выделении Украине кредита в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных суверенных активов России. «Если провести определенную параллель с терминологией, которая не очень свойственна внешнеполитическому ведомству, я могу сказать, что это вливание подпадает под квалификацию «грабеж в составе организованной группы», я имею в виду «Группу семи» (G7. – «Ведомости»), «по предварительному сговору», – заявил 11 декабря замминистра иностранных дел России Сергей Рябков (цитата по ТАСС). Недоумение действиями Вашингтона выразил и миллиардер Илон Маск, который планирует тесно сотрудничать с администрацией Трампа. «Сколько мы уже отправили? Это уже за гранью безумия», – написал Маск в соцсети X (бывший Twitter).
В октябре страны G7 согласились предоставить Украине заем в размере $50 млрд. Предполагается, что его будут погашать за счет доходов, полученных от замороженных активов России. По соглашению Брюссель и Вашингтон намерены выделить по $20 млрд, а оставшуюся часть внесут Великобритания, Канада и Япония. По данным Politico, в конце ноября Байден «тайно» запросил конгресс одобрить новый пакет военной помощи Украине на $24 млрд. По данным Совета по международным отношениям (CFR), с февраля 2022 г. конгресс одобрил пять пакетов помощи на общую сумму $175 млрд.
В июле во время интервью для Bloomberg на вопрос журналиста о том, думал ли он о возможности облегчить или вовсе отменить санкционный режим в отношении России как о части возможной сделки по урегулированию ситуации на Украине, Трамп ответил: «Да. Санкциями мы отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции». Позже, в сентябре, во время выступления на заседании Экономического клуба Нью-Йорка, Трамп объяснил, что одной из причин возможного снятия санкций в том числе с России является желание сохранить статус доллара как главной резервной валюты. Он добавил, что предпочитает использовать тарифы вместо санкций.
Правда, в конце ноября в своей соцсети Truth Social Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ными пошлинами, если они попытаются отказаться от доллара.
Президент США обладает широкими полномочиями в сфере санкционной политики. Но еще в первый срок Трампа, в 2017 г., конгресс одобрил Закон о противостоянии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который ограничил возможность главы государства ослаблять режим санкций или полностью снимать ограничения, установленные в отношении России, без предварительного уведомления конгресса. В годы первого президентства Трамп также вводил санкции в отношении России.
Но суверенные российские активы были заморожены американским минфином, подчиненным президенту США, на основании исполнительного указа № 14024 (апрель 2021 г.), поэтому для их разморозки не нужно просить одобрения конгресса, говорит партнер фирмы BGP Litigation Сергей Гландин. «Любые персональные и секторальные санкции по основаниям этого указа Трамп может снять в одностороннем порядке, для этого нужно подписать такой же указ об отмене указа № 14024», – сказал юрист.
CAATSA ограничивает возможность Трампа и любого президента США снять санкции, введенные на основе указов № 13660, 13661 и 13662 (согласно тексту закона, он также затрагивает указ № 13685. – «Ведомости»), к которым заморозка суверенных активов не имеет никакого отношения, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По словам эксперта, теоретически есть вероятность, что конгрессмены попытаются обновить CAATSA и подогнать правовой механизм таким образом, чтобы условия закона распространялись и на санкции, введенные по указу № 14024. «Но пока таких настроений среди законодателей не наблюдается», – резюмировал Тимофеев.