В США допускают намерение Дональда Трампа разморозить активы Банка России

В июле во время интервью для Bloomberg на вопрос журналиста о том, думал ли он о возможности облегчить или вовсе отменить санкционный режим в отношении России как о части возможной сделки по урегулированию ситуации на Украине, Трамп ответил: «Да. Санкциями мы отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции». Позже, в сентябре, во время выступления на заседании Экономического клуба Нью-Йорка, Трамп объяснил, что одной из причин возможного снятия санкций в том числе с России является желание сохранить статус доллара как главной резервной валюты. Он добавил, что предпочитает использовать тарифы вместо санкций.