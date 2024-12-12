За развитие ИИ в администрации президента будет отвечать Олег Хорохордин

За развитие ИИ в администрации президента будет отвечать Олег ХорохординЭкс-губернатор Республики Алтай стал замначальника управления по развитию информационно-коммуникационных технологий
Бывший губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин стал заместителем начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи (ИКТ). Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). По словам одного из источников, в управлении Хорохордин будет курировать направление, которое занимается развитием ИИ.
Хорохордин до 2006 г. был сотрудником аппарата полпреда президента в Центральном федеральном округе. Затем до 2011 г., когда внутреннюю политику в Кремле курировал Владислав Сурков, работал в АП и дорос до должности референта управления президента по внутренней политике (УВП). В 2011–2012 гг. был помощником заместителя председателя правительства, затем заместителем руководителя секретариата вице-премьера – руководителя аппарата правительства, когда эту должность занимал Сурков.
Позже работал уже с вице-премьерами Аркадием Дворковичем, а после – с Максимом Акимовым. В 2012 г. был председателем совета ГЛОНАСС. А в АП и аппарате правительства курировал развитие «Сколково». В 2019 г. Хорохордин стал губернатором Республики Алтай, сменив на этом посту Александра Бердникова. Срок полномочий Хорохордина заканчивался осенью 2024 г. Но 4 июня 2024 г. он ушел в отставку, а его сменил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак (в сентябре избрался главой региона).
Хорохордин перешел в одно из четырех управлений, которые курирует первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко. Три других управления в его подчинении – УВП, управление по общественным проектам и управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Возглавляет управление ИКТ Татьяна Матвеева. Основными задачами управления ИКТ являются обеспечение деятельности президента по вопросам госполитики в области развития цифровой инфраструктуры, а также по вопросам применения ИКТ. Также оно готовит предложения, касающиеся развития цифровой инфраструктуры в государственном и муниципальном управлении.
Переход на должность замначальника управления АП нельзя назвать карьерным продвижением, это скорее перезагрузка карьеры, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Есть возможность попробовать себя в новом качестве и все же быть ближе к центрам принятия решений, чем в Госдуме или СФ».
Хорохордин и прежде был сотрудником АП, так что место работы после отставки для него подходящее, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Новая должность некрупная, но сейчас губернаторы должны быть благодарны и за такую. А по сенаторам Турчак ранее принял более востребованное решение (представителем в СФ стал Герой России Амыр Аргамаков. – «Ведомости»)», – считает эксперт. Если Хорохордин реально возьмется за вопросы ИИ, то может закрепиться на важной аппаратной позиции или перейти в бизнес.