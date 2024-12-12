За развитие ИИ в администрации президента будет отвечать Олег Хорохордин

Позже работал уже с вице-премьерами Аркадием Дворковичем, а после – с Максимом Акимовым. В 2012 г. был председателем совета ГЛОНАСС. А в АП и аппарате правительства курировал развитие «Сколково». В 2019 г. Хорохордин стал губернатором Республики Алтай, сменив на этом посту Александра Бердникова. Срок полномочий Хорохордина заканчивался осенью 2024 г. Но 4 июня 2024 г. он ушел в отставку, а его сменил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак (в сентябре избрался главой региона).