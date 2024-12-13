Герой России Владислав Головин возглавит движение «Юнармия»Он один из участников кадровой программы для участников спецоперации «Время героев»
«Юнармию» может возглавить Герой России Владислав Головин. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). Он может стать начальником главного штаба движения. Ранее эту должность занимал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, но он сложил полномочия 20 ноября 2024 г. Будущему руководителю «Юнармии» 27 лет, он родом из Кирова. После окончания школы стал курсантом Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, окончил его в 2020 г. Головин – участник спецоперации, был командиром взвода разведывательной роты 382-го отдельного батальона 810-й бригады морской пехоты. Позывной «Струна». Во время спецоперации Головин потерял ногу. В октябре 2022 г. Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.
С мая 2024 г. Головин участвует в кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации. Пресс-служба Кремля 2 октября сообщала, что уже 10 участников «Времени героев» получили новые назначения. Например, Артем Жога стал полпредом президента в УрФО, Алексей Кондратьев – сенатором, Артур Орлов – главой «Движения первых». Несколько человек возглавили министерства в регионах, стали депутатами гордум и т. д. Тогда же сообщалось, что еще 10 участников программы получили кадровые предложения в АП («Ведомости» подробно писали об этом 22 сентября), а также других органах власти, федеральных и региональных, и госкомпаниях.
«Юнармия» была создана в 2016 г. по инициативе тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу. Согласно сайту движения, оно объединяет 1,3 млн детей и подростков, подразделения есть во всех 89 регионах России. Каждому участнику «открывается доступ» к возможности заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ, организованы специальные смены в детских центрах «Орленок», «Артек» и др. Члены движения участвуют в секциях и кружках, где занимаются начальной военной подготовкой. С декабря 2020 г. начальником главного штаба был Нагорный. Теперь он перешел на должность зампредседателя правления «Движения первых», курирующего спортивное направление.
«Юнармия» – это детско-юношеский патриотический проект, который, помимо непосредственно воспитания патриотизма, подразумевает определенную историческую и начальную военную подготовку, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Поэтому то, что участник спецоперации, к тому же прошедший отбор в программе «Время героев», возглавит «Юнармию», достаточно логично». Очевидно, что год за годом, по мере того как количество выпускников «Времени героев» будет увеличиваться, можно будет увидеть их более масштабное присутствие в системе госуправления, общественных и политических проектах, добавляет он.