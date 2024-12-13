Герой России Владислав Головин возглавит движение «Юнармия»

«Юнармию» может возглавить Герой России Владислав Головин. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). Он может стать начальником главного штаба движения. Ранее эту должность занимал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, но он сложил полномочия 20 ноября 2024 г. Будущему руководителю «Юнармии» 27 лет, он родом из Кирова. После окончания школы стал курсантом Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, окончил его в 2020 г. Головин – участник спецоперации, был командиром взвода разведывательной роты 382-го отдельного батальона 810-й бригады морской пехоты. Позывной «Струна». Во время спецоперации Головин потерял ногу. В октябре 2022 г. Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.