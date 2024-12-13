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ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил 78,7%

Мишустину доверяют 61,1% опрошенных
Дарья Снегова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина за прошедшую неделю не изменился и составил 75,7%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,7% опрошенных, этот показатель вырос на 0,1 п. п. Данными опросов, проведенных со 2 по 8 декабря, поделился Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,6% (рост 1,4 п. п. за неделю) и 50,1% (показатель вырос на 0,2 п. п.) соответственно.

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 61,1% (на 0,7 п. п. больше, чем неделей ранее), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,3% опрошенных (на 0,2 п. п. меньше), главе КПРФ Геннадию Зюганову – 29,4% (показатель снизился на 3,5 п. п. за неделю), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,0% (на 1,4 п. п. меньше), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 9,1% (-0,1 п. п. за неделю).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю вырос на 0,3 п. п. и составил 35,5%, ЛДПР поддерживают 10,8% опрошенных (рост составил 0,8 п. п.), КПРФ – 9,3% (-0,5 п. п. за неделю), «Новых людей» – 7,3% (на 0,7 п. п. больше, чем на прошлой неделе) и «Справедливую Россию – За правду» – 4,2% (на 0,6 п. п. больше).

По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян Путину составляет 80%, 81% опрошенных положительно оценивают его работу. Показатели снизились на 1 и 2 п. п. соответственно. Положительно оценили работу правительства 51% респондентов (уменьшение на 3 п. п.). О том что Мишустин работает хорошо, заявили 56% опрошенных (на 2 п. п. меньше, чем неделей ранее).

Уровень поддержки «Единой России» увеличился на 1 п. п. и составил 46%, КПРФ – 8% (на 1 п. п. меньше), ЛДПР – 7% (на 2 п. п меньше), «Справедливой России» – 3% (без изменений), «Новых людей» – 4% (рост на 1 п. п.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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