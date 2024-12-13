ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил 78,7%Мишустину доверяют 61,1% опрошенных
Показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина за прошедшую неделю не изменился и составил 75,7%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,7% опрошенных, этот показатель вырос на 0,1 п. п. Данными опросов, проведенных со 2 по 8 декабря, поделился Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,6% (рост 1,4 п. п. за неделю) и 50,1% (показатель вырос на 0,2 п. п.) соответственно.
Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 61,1% (на 0,7 п. п. больше, чем неделей ранее), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,3% опрошенных (на 0,2 п. п. меньше), главе КПРФ Геннадию Зюганову – 29,4% (показатель снизился на 3,5 п. п. за неделю), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,0% (на 1,4 п. п. меньше), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 9,1% (-0,1 п. п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю вырос на 0,3 п. п. и составил 35,5%, ЛДПР поддерживают 10,8% опрошенных (рост составил 0,8 п. п.), КПРФ – 9,3% (-0,5 п. п. за неделю), «Новых людей» – 7,3% (на 0,7 п. п. больше, чем на прошлой неделе) и «Справедливую Россию – За правду» – 4,2% (на 0,6 п. п. больше).
По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян Путину составляет 80%, 81% опрошенных положительно оценивают его работу. Показатели снизились на 1 и 2 п. п. соответственно. Положительно оценили работу правительства 51% респондентов (уменьшение на 3 п. п.). О том что Мишустин работает хорошо, заявили 56% опрошенных (на 2 п. п. меньше, чем неделей ранее).
Уровень поддержки «Единой России» увеличился на 1 п. п. и составил 46%, КПРФ – 8% (на 1 п. п. меньше), ЛДПР – 7% (на 2 п. п меньше), «Справедливой России» – 3% (без изменений), «Новых людей» – 4% (рост на 1 п. п.).