ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил 78,7%

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю вырос на 0,3 п. п. и составил 35,5%, ЛДПР поддерживают 10,8% опрошенных (рост составил 0,8 п. п.), КПРФ – 9,3% (-0,5 п. п. за неделю), «Новых людей» – 7,3% (на 0,7 п. п. больше, чем на прошлой неделе) и «Справедливую Россию – За правду» – 4,2% (на 0,6 п. п. больше).