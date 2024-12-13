Медведев написал статью о национальной идентичности и политическом выборе

По его словам, тогда еще советские власти убеждали в том, что «логика исторического процесса оправдывает воссоединение немецкой нации», но «фактически никакого объединения Германии не было». Тогда не было проведено референдумов, не разработана общая конституция, а также не создавались единая армия и общая валюта – восточная Германия «была поглощена соседним государством», констатировал он. Объединение Германии, которое Медведев назвал «случаем ирредентизма», никто не осудил вопреки закрепленному в Хельсинском заключительном акте 1975 г. принципу нерушимости границ, отметил он.