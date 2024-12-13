Медведев написал статью о национальной идентичности и политическом выборе

Медведев написал статью о национальной идентичности и политическом выбореПолитик сравнил вхождение Донбасса в состав России с объединением Германии
Вхождение Донбасса и Новороссии в состав России не более «преступно», чем объединение Германии в 1990 г. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая» для журнала «Международная жизнь».
«Возвращение наших земель на историческую Родину, территорий, которые были утеряны благодаря политическому недоразумению в ходе исторических катаклизмов конца 1980-х – начала 1990-х гг., не более “преступно”, чем аншлюс ГДР со стороны ФРГ в 1990 г.», – говорится в материале.
По его словам, тогда еще советские власти убеждали в том, что «логика исторического процесса оправдывает воссоединение немецкой нации», но «фактически никакого объединения Германии не было». Тогда не было проведено референдумов, не разработана общая конституция, а также не создавались единая армия и общая валюта – восточная Германия «была поглощена соседним государством», констатировал он. Объединение Германии, которое Медведев назвал «случаем ирредентизма», никто не осудил вопреки закрепленному в Хельсинском заключительном акте 1975 г. принципу нерушимости границ, отметил он.
Развивая тему Украины и национальной идентичности, Медведев посоветовал украинским гражданам «усмирить гордыню "инаковости"», а также отказаться от противопоставления себя «общерусскому проекту» и «изгнать демонов политического украинства». Он также назвал грубой ошибкой считать украинцами всех жителей Украины. «История Украины неотделима от истории событий на ее территориях, входивших в разное время в состав других стран. Равно как правильнее рассуждать не о культурно-этнической дихотомии “украинцы – русские”, а “окраинизированные русские – русские”», – считает он.
В контексте объединения и присоединения территорий Медведев привел в пример ситуацию КНР и Тайваня. По его словам, несмотря на разный характер украинского и тайваньского вопросов, для «западников они слились воедино». Медведев отмечает, что Вашингтон намерен сформировать «формально зависимый от США форпост в Восточной Азии». В дальнейшем, по заявлению зампреда Совбеза РФ, «англосаксы» ставят перед собой политическую цель переформатировать «островную идентичность». «Это позволит размыть принцип "одного Китая", провозгласить независимость Тайваня по косовскому сценарию, подорвать статус-кво в Тайваньском проливе», – добавил он.
Медведев в публикации вновь обвинил Запад в попытках ослабления других стран изнутри через разжигание в них конфликтов по религиозному или национальному признаку.
В своем выводе о соотношении национальной идентичности и политического выбора, состоящем из пяти пунктов, Медведев заявил, что:
- классический принцип западных цивилизаторов divide et impera («разделяй и властвуй») несет «неисчислимые страдания и беды всему миру, служит источником многочисленных этнических и социокультурных конфликтов»;
разжигание межнациональной или межрасовой вражды сводится к созданию национальной «псевдоидентичности» какой-либо этнической группы для «ее откола от государствообразующего народа»;
перед Украиной стоит выбор – «быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира», а задача России – «помочь жителям Малороссии и Новороссии построить Украину без морока “украинства”»;
стоит дать оценку событиям начала XX в., когда в Галиции и Волыни «имелись мощные общественные силы, ориентированные на Россию», подвергшиеся геноциду в Первую мировую войну;
русские и украинцы – один народ.