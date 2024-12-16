Попытавшемуся ввести военное положение президенту Южной Кореи объявили импичмент

Своими действиями по военному положению Юн Сок Ёль совершил политическое самоубийство, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. И сейчас, по сути, никто не хочет заступаться за действующего президента, за исключением немногочисленной группы маргинальной молодежи. Поддержать его сейчас означает навлечь на себя неприятности в дальнейшем, уверен Дьячков. В любом случае давление на корейского лидера не прекратится. Он не нравится в том числе собственной партии, которая в 2024 г. проиграла парламентские выборы из-за его фигуры, подчеркивает эксперт. Широким народным массам Юн Сок Ёль не нравится потому, что, введя военное положение, он выставил Южную Корею не в лучшем свете. Кроме того, президент был замешан в многочисленных скандалах, в том числе с участием его жены, которые имеют определяющее значение для южнокорейской политики.