Попытавшемуся ввести военное положение президенту Южной Кореи объявили импичмент

Попытавшемуся ввести военное положение президенту Южной Кореи объявили импичментВ отличие от добровольной отставки это позволит Юн Сок Ёлю задержаться в политике, считает эксперт
Национальное собрание Южной Кореи 14 декабря объявило президенту страны Юн Сок Ёлю импичмент из-за его решения 3 декабря ввести в стране военное положение. Это стало возможным со второй попытки, когда к членам оппозиционной демократической партии «Тобуро» присоединились не голосовавшие 7 декабря некоторые представители партии Юна «Сила народа». На их позицию, в частности, повлияло выступление самого президента 12 декабря. Там он снова сказал о своей убежденности в том, что решение ввести военное положение (его быстро отменил парламент) было необходимо для защиты нации, и отказался добровольно уходить в отставку.
Таким образом, за отстранение Юн Сок Ёля в парламенте удалось набрать 204 голоса при необходимых 200 (при этом у оппозиции там 192 кресла). Теперь временно исполнять обязанности президента до вынесения окончательного решения конституционным судом (на это у него есть 180 дней) будет 75-летний премьер Хан Док Су. Сейчас в суде вакантно три места, потому для подтверждения обвинений их должны поддержать строго все действующие шесть членов суда. При этом сам Юн Сок Ёль заявил, что «не станет сдаваться».
Известно, что рассмотрение дела Юн Сок Ёля начнется уже 16 декабря, в суде пообещали «быстрое и справедливое судебное разбирательство». Как сообщило агентство Yonhap, Юн не пришел 15 декабря на допрос в прокуратуру, которая собирается выписать ему повторную повестку. Одновременно в стране идут митинги, где звучат призывы арестовать президента.
А еще 12 декабря национальное собрание решило назначить спецпрокуроров для расследования нарушений со стороны Юна и его жены, а также два ходатайства об импичменте министра юстиции Пак Сон Чжэ и главы корейского национального полицейского управления Чо Чжи Хо.
Своими действиями по военному положению Юн Сок Ёль совершил политическое самоубийство, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. И сейчас, по сути, никто не хочет заступаться за действующего президента, за исключением немногочисленной группы маргинальной молодежи. Поддержать его сейчас означает навлечь на себя неприятности в дальнейшем, уверен Дьячков. В любом случае давление на корейского лидера не прекратится. Он не нравится в том числе собственной партии, которая в 2024 г. проиграла парламентские выборы из-за его фигуры, подчеркивает эксперт. Широким народным массам Юн Сок Ёль не нравится потому, что, введя военное положение, он выставил Южную Корею не в лучшем свете. Кроме того, президент был замешан в многочисленных скандалах, в том числе с участием его жены, которые имеют определяющее значение для южнокорейской политики.
Рейтинг Юн Сок Ёля держится в районе 11–15%, и даже в случае отклонения конституционным судом импичмента попытки избавиться от него не прекратятся. По словам Дьячкова, это может быть сделано в том числе по обвинению в госизмене, к чему президент не имеет иммунитета. В случае если конституционный суд примет импичмент, то уже весной в Южной Корее будет новый президент.
Между правящей консервативной и оппозиционной демократической партиями развивается серьезный конфликт по схеме «кто кого быстрее закопает», говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. Консерваторы хотели бы подольше задержать передачу власти, чтобы суметь использовать имеющиеся дела против руководителя демократов Ли Джэ Мёна и не дать ему прийти к власти. В свою очередь, демократы хотят обеспечить своему лидеру победу на выборах, чтобы прекратить уголовные дела в отношении него.
Сам Юн Сок Ёль, продолжает Асмолов, сейчас по-прежнему выбирает между почетной отставкой, которую бы хотели консерваторы, и импичментом. Разница между этими сценариями состоит в том, что из импичмента через конституционный суд можно вернуться в большую политику, добившись оправдания, а вот из отставки – нет. В конституционном суде все еще действующий президент планирует серьезно защищать себя и свои права, подчеркивает эксперт.