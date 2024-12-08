Кто из глав государств в XXI веке лишился поста в результате импичмента

Кто из глав государств в XXI веке лишился поста в результате импичментаПрезидента Южной Кореи могут отстранить от власти. И в этом он не одинок
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. В ответ шесть оппозиционных партий выдвинули предложение об импичменте главе государства. Импичмент – это процедура, которая позволяет привлечь к ответственности высших должностных лиц, в том числе президентов, за нарушения закона. Если вина доказана, чиновник может быть отстранен от должности и даже привлечен к уголовной ответственности. Процедура импичмента сформировалась в Великобритании в XIV в., но сегодня она наиболее известна в контексте американской политической системы – в США импичмент закреплен в конституции 1787 г. Так, основаниями для импичмента в США могут стать государственная измена, взяточничество и другие тяжкие преступления, определение которых остается на усмотрение Конгресса. Похожий набор юридических инструментов для применения импичмента существует во многих странах мира, но лишь немногие лидеры государств были реально отстранены от власти при помощи данной процедуры.
2001 год. Индонезия
В 1999 г. в Индонезии впервые за 45 лет президент был избран демократическим путем. Спустя всего 15 месяцев после инаугурации ему объявили импичмент. 60-летний президент Индонезии Абдуррахман Вахид наследовал от своего предшественника разрушенную экономику, снижающийся уровень жизни, войну с сепаратистами и другие межэтнические и религиозные конфликты. Чтобы стабилизировать обстановку в стране и преодолеть наследие авторитарного режима, Вахид сформировал коалиционное правительство. Однако его члены не смогли договориться между собой, политическая и экономическая ситуация в стране продолжала ухудшаться, а сам Вахид оказался под давлением как оппозиции, так и своих недавних сторонников.
Вдобавок к этому против Вахида выдвинули обвинение в коррупции. Парламентская комиссия расследовала дело о хищении президентом $4 млн из Управления материально-технического снабжения страны и $2 млн из средств, выделенных для пострадавших от наводнения. Эти скандальные истории в Индонезии назвали «Булоггейт» и «Брунейгейт». В итоге президенту было предложено уйти в отставку. С передачей исполнительных функций вице-президенту Мегавати Сукарнопутри Вахид согласился, а предложение об отставке отверг, заявив, что это приведет к возвращению диктатуры и кровопролитию.
Тем временем обстановка в стране накалялась. В городе Пасуруан 5000 человек пытались захватить правительственные здания, сожгли протестантскую церковь. В столице Индонезии Джакарте сторонники президента вооружились серпами и мачете. Президентский дворец охраняли танки и бронетранспортеры. Абдуррахман Вахид выступил с речью о введении в стране чрезвычайного положения и роспуске правительства. Так он планировал избежать импичмента и остаться на своем посту до окончания срока в 2004 г.
Главные партии страны признали введение режима ЧП незаконным. На специальной сессии народного конгресса большинство парламентариев проголосовало в поддержку импичмента. Несколько дней отстраненный от власти президент отказывался покинуть дворец. В столице продолжались столкновения, и 26 июля 2001 г. Вахид вынужден был согласиться с решением парламента. Он отправился в США на лечение, но пообещал вернуться ради борьбы за демократию. Парламент избрал нового главу государства, им стала Мегавати Сукарнопутри – бывшая домохозяйка и глава политической Индонезийской демократической партии борьбы. В политику Вахид больше не вернулся из-за проблем со здоровьем. Он умер 30 декабря 2009 г.
2001 год. Филиппины
В том же 2001 г. президент Филиппин Джозеф Эстрада попытался заблокировать решение сената об импичменте при помощи своих соратников. Но от должности его все же отстранили. Эстрада занимал свой пост три года. Он родился в 1937 г. и приобрел популярность как киноактер и модель, сыграв в сотне картин. Карьера будущего президента началась с ролей уличных бойцов за справедливость. «Кореш» (псевдоним Эстрады) стал общенародным кумиром, особенно для беднейших слоев населения Филиппин. В политике Эстрада дебютировал в 1969 г., став мэром города Сан-Хуан, а позже занимал посты сенатора и вице-президента страны. В 1998 г. он выиграл президентские выборы во многом благодаря эксплуатации своего экранного имиджа защитника бедных.
Однако вскоре президент окружил себя группой советников, которых подозревали в связях с криминальным миром. В СМИ росло количество новостей о совещаниях во дворце, на которых устраивались попойки с актерами и проститутками. Против Эстрады выдвинули обвинение в коррупции. Луис Сингсон, губернатор и владелец многочисленных филиппинских борделей и казино, рассказал, что за покровительство своего бизнеса лично заплатил президенту $12 млн. Эстрада получал деньги и от акцизов на табак и за свой неполный президентский срок незаконным путем присвоил около $300 млн.
Все эти публичные скандалы привели к началу процедуры импичмента, но президентское большинство в сенате отказалось отстранять Джозефа Эстраду от должности. Сенаторы проголосовали 11 голосами против 10 за закрытие доступа к важным банковским документам, которые могли бы пролить свет на размер состояния, накопленного Эстрадой во время пребывания у власти.
Тем временем тысячи протестующих вышли на улицы страны и потребовали отставки президента. Повторялась ситуация 1986 г., когда сотни тысяч филиппинцев присоединились к повстанцам и свергли диктатора Фердинанда Маркоса. В дело вмешалась армия: спецназ арестовал Эстраду в его дворце, а пост главы государства заняла Глория Арройо. Эстрада продолжал считать себя президентом Филиппин. После ареста он был заключен в тюрьму, затем переведен в комфортабельный домик на одной из военных баз Манилы, а вскоре и вовсе отправлен под домашний арест на свою виллу. Бывший президент жаловался на тяжелые условия заключения: по словам Эстрады, его сексуальную жизнь в тюрьме ограничивали надзиратели.
Суд приговорил Джозефа Эстраду к пожизненному заключению. В сентябре 2007 г. он был полностью оправдан и продолжил свою политическую карьеру: в 2010 г. Эстрада участвовал в президентских выборах, а в 2013-м занял должность мэра Манилы, которую сохранял два срока подряд вплоть до 2019 г.
2004 год. Литва
Президент Литвы Роландас Паксас был отправлен в отставку в результате импичмента после того, как Конституционный суд страны обнаружил нарушение президентом законодательства Литвы. Основной пункт обвинения заключался в незаконном предоставлении гражданства российскому бизнесмену Юрию Борисову, который подозревался в связях с организованной преступностью. Борисов активно финансировал предвыборную кампанию Паксаса и получил в награду от президента литовское гражданство. Литовские спецслужбы обвиняли Борисова в связях с российским криминалом и нелегальной продаже оружия в Судан. Обвинения же в адрес президента включали раскрытие государственной тайны и использование служебного положения в корыстных целях.
Для принятия положительного решения об импичменте требовалось, чтобы Паксас был признан виновным хотя бы по одному из этих пунктов не менее чем 85 голосами депутатов сейма из 141. В итоге Паксас был признан виновным по всем пунктам.
Во время голосования около шестисот сторонников президента собрались у здания парламента на митинг в его защиту. Импичмент вызвал широкий резонанс в обществе. Многие считали, что причиной отстранения президента стали исключительно его связи с Россией. После объявления импичмента Роландас Паксас заявил, что стал жертвой двойных стандартов и манипуляций секретными документами. Он утверждал, что его действия были законными и соответствовали практике предыдущих президентов.
В 2011 г. Европейский суд по правам человека признал меры, принятые против Паксаса после импичмента (пожизненный запрет на избрание в литовский парламент), противоречащими Европейской конвенции по правам человека. А в 2014 г. комитет ООН по правам человека потребовал от Литвы восстановить право Паксаса баллотироваться на высшие посты государства.
2012 год. Парагвай
Фернандо Луго, бывший католический священник, стал президентом Парагвая в августе 2008 г. До этого он работал миссионером в Эквадоре и учился в Риме. В 1994 г. Луго стал епископом провинции Сан-Педро, самой бедной в стране, а в начале 2000-х гг. решил заняться политикой. Луго быстро добился успеха благодаря своим ораторским способностям, знанию нужд населения и владению языком гуарани. Церковь отказалась снять с него сановнический титул, поэтому в 2006 г. ему пришлось начать предвыборную кампанию в сане священника. Только после победы на выборах папа Бенедикт XVI дал Луго разрешение на возвращение в мир. Став президентом, Луго жил скромно, отказался от зарплаты и резиденции, одевался просто и заявлял о приверженности обету безбрачия.
15 июня 2012 г. в провинции Каниндейу произошло столкновение между полицией и самовольно захватившими землю крестьянами, погибли 17 человек. Луго отправил в отставку главу правоохранительных органов страны и начальника полиции. Но парламентарии решили, что ответственность за эту трагедию несет лично президент и за два дня практически единогласно проголосовали за импичмент Луго. Сам президент посчитал такой исход событий замаскированным переворотом, но решению подчинился. На площадь перед зданием конгресса вышло более 5000 сторонников Луго. Для их разгона полиция использовала водометы и слезоточивый газ.
Международное сообщество негативно отреагировало на отставку президента Парагвая Фернандо Луго, рассматривая это как нарушение демократических принципов. Так, президент Бразилии Дилма Руссефф предложила исключить Парагвай из региональных организаций УНАСУР и МЕРКОСУР. Власти Кубы назвали происходящее государственным переворотом, поддерживаемым олигархами и США. Ряд стран Латинской Америки отозвали своих послов из Парагвая, а Венесуэла, помимо этого, прекратила поставки в страну нефти. МЕРКОСУР отказал Парагваю в участии в предстоящем саммите и объявил о нарушении страной демократических основ. Отстраненный от власти Луго назвал «фальшивым» новое правительство, сформированное вице-президентом Федерико Франко.
2016 год. Бразилия
Дилма Руссефф стала первой женщиной в истории Бразилии, занявшей пост президента. Будучи сторонницей левых идей и социальной справедливости, она дважды выигрывала президентские выборы. Студенческие годы Дилмы Руссефф совпали с началом военной диктатуры в Бразилии в 1964 г. Это подтолкнуло ее к участию в подпольных леворадикальных движениях, включая запрещенную в стране Революционную марксистско-политическую рабочую организацию. Руссефф была арестована в 1970 г. и подверглась пыткам в тюрьме. После освобождения она начала политическую деятельность, а в 2001 г. вступила в Партию трудящихся. Поддержка Луиса Инасиу Лулы да Силвы, избранного президентом в 2002 году, способствовала ее карьерному росту. С 2003 по 2005 г. Руссефф занимала пост министра горнорудной промышленности и энергетики, а затем возглавила гражданскую канцелярию президента.
На посту президента Дилма Руссефф продолжила социально ориентированную политику своего предшественника. Но за четыре года ее первого президентского срока в стране начали проявляться признаки кризиса: замедление экономического роста, коррупционные скандалы среди соратников и уличные протесты. Руссефф переизбралась на второй срок, тем временем экономическая нестабильность в стране усиливалась. Падение цен на энергоносители привело к бюджетному дефициту и снижению доходов, необходимых для исполнения социальных программ. Международные рейтинговые агентства понизили инвестиционный рейтинг Бразилии, обозначив негативные перспективы развития страны.
В результате противники Руссефф начали организовывать массовые протесты, требуя ее отставки и продолжения антикоррупционного расследования. В марте 2016 г. акции протеста собрали рекордное число участников – более 3 млн человек. В это время председатель нижней палаты парламента Эдуарду Кунья, противник Руссефф, возглавил инициативу об объявлении импичмента президенту. Руссефф обвинялась в финансовых нарушениях, включая подписание указов о выделении бюджетных средств без согласования с парламентом. Ее также подозревали в создании черной избирательной кассы на выборах 2014 г. и подтасовке госстатистики. Все это привело к разделению общества: одни считали обвинения справедливыми, другие – безответственными в условиях бюджетного дефицита. В итоге импичмент был одобрен 61 голосом сенаторов против 20. Когда результаты голосования отобразились на электронном табло, сторонники импичмента начали исполнять национальный гимн Бразилии, а противники – скандировать лозунги в поддержку Руссефф. Следующим президентом Бразилии стал политический оппонент Дилмы Руссефф Мишел Темер.
2017 год. Южная Корея
Политическая карьера Пак Кын Хе была достаточно успешной. В 1998 г. она была избрана депутатом парламента Южной Кореи от Партии великой страны (ПВС) и трижды переизбиралась вплоть до 2008 г. В 2004–2006 гг. Хе выиграла более 40 выборов разного уровня и возглавила ПВС, что способствовало ее неофициальному титулу «Королева выборов». В 2012 г. она победила на президентских выборах. Политический скандал, связанный с Пак Кын Хе, вспыхнул в октябре 2016 г. Тогда в СМИ появились сообщения о влиянии ее подруги Чхве Сун Силь на решения главы государства. Расследование показало, что Чхве на протяжении нескольких лет была осведомлена о процессах государственного управления и вмешивалась в политические решения. Ей также были предъявлены обвинения в коррупции и вымогательстве. Чхве Сун Силь оказывала давление на ряд компаний с целью получения от них десятков миллионов долларов для фондов, находившихся под ее контролем. По заявлениям оппозиции, Пак Кын Хе либо была вовлечена в коррупционные схемы Чхве, либо, по меньшей мере, знала о происходящем. Многие руководители крупных конгломератов страны также обвинялись в коррупционных связях с Пак Кын Хе и ее окружением: так, по делу о даче взяток был арестован сын главы Samsung, вице-президент компании Ли Чжэ Ён.
Несмотря на усилия Пак Кын Хе успокоить общественность, оппозиционные партии потребовали немедленного отстранения президента от должности. Инициативу об импичменте выдвинули три партии – Тобуро, Народная партия и Партия справедливости. 10 марта 2017 г. Конституционный суд Южной Кореи единогласно проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. Ее отстранение произошло на фоне напряженной внешнеполитической ситуации на Корейском полуострове. Северная Корея продолжила ракетные испытания, игнорируя резолюции ООН, а США поспешили развернуть противоракетную систему THAAD, о которой была достигнута договоренность с Пак. Эти шаги вызвали протесты Китая и поставили под угрозу долгосрочные экономические отношения между Пекином и Сеулом. Пак Кын Хе тем временем была осуждена на 32 года. В декабре 2021 г. президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин своим указом помиловал ее.
2017 год. Зимбабве
Парламент Зимбабве в 2017 г. инициировал процесс импичмента в отношении своего президента. 93-летний Роберт Мугабе занимал пост главы государства с момента провозглашения независимости страны в 1980 г. Правящая партия «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт» приняла решение о начале процедуры импичмента после того, как Мугабе отказался добровольно покинуть свой пост.
В ноябре в Зимбабве начались признаки дестабилизации: бронетехника направилась к столице, военные захватили здание телерадиокомпании ZBC. Армия заявила, что их действия направлены против тех, кто спровоцировал кризис. Это произошло после того, как Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагву и начал массовые чистки в правящей партии. Большинство граждан Зимбабве поддержали революционные настроения, вышли на марш солидарности в столице страны и объявили 18 ноября новым Днем независимости.
Молодежное крыло правящей партии призвало Роберта Мугабе уйти с поста партийного лидера и восстановить в должности Эммерсона Мнангагву. Мугабе обвинили в нарушении норм конституции и экономическом спаде. Мнангагву также заявлял, что президент позволил своей жене узурпировать власть над правительством. Депутаты обеих палат спустя несколько дней приняли решение об импичменте, и Мугабе покинул свой пост (самостоятельно).
2020–2022 годы. Перу
Для Перу отставки президента стали почти обыденностью. В ноябре 2020 г. с поста главы государства сместили Мартина Вискарру, затем в отставку по собственному желанию ушел президент Мануэль Мерино. Вискарру, в свою очередь, пришел к власти после того, как президентский пост досрочно покинул Педро Пабло Кучински.
В течение двух с половиной лет своего президентства Мартин Вискарра активно боролся с коррупцией, распустил парламент и заменил недобросовестных министров. Однако Перу все равно столкнулась с серьезным экономическим кризисом. В 2020 г. экономика страны пережила самый значительный спад в своей истории. Кроме того, ситуацию подогрели опубликованные аудиозаписи, на которых Вискарра признавался в передаче певцу Ричарду Свингу $50 000. Президент препятствовал уголовному и парламентскому расследованию этого дела. Вискарра также подозревался в получении взяток в период своего губернаторства. Эти обвинения показались многим перуанцам надуманными, что стало причиной массовых протестов в Лиме. Но нашлись свидетельства еще четырех человек, которые утверждали, что президент получил более $600 000 в качестве взяток за распределение подрядов. Конгресс проголосовал за импичмент, и Вискарра был снят с поста.
Мануэль Мерино де Лама занял пост врио президента. Его отставка стала следствием подавления протестов, в результате которых погибли двое молодых людей. После этого 13 министров кабинета отказались сотрудничать с ним.
Пришедшего к власти в 2021 г. Педро Кастильо спустя год также обвинили в коррупции. Его приказы распустить конгресс и ввести комендантский час воспринималась как попытки избежать импичмента. Эти действия вызвали широкий общественный резонанс и очередное осуждение со стороны государственных министров, правоохранительных органов и армии. Кастильо обвинили в несоблюдении конституции и сместили с поста под предлогом «моральной недееспособности».