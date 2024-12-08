Кто из глав государств в XXI веке лишился поста в результате импичмента

Политическая карьера Пак Кын Хе была достаточно успешной. В 1998 г. она была избрана депутатом парламента Южной Кореи от Партии великой страны (ПВС) и трижды переизбиралась вплоть до 2008 г. В 2004–2006 гг. Хе выиграла более 40 выборов разного уровня и возглавила ПВС, что способствовало ее неофициальному титулу «Королева выборов». В 2012 г. она победила на президентских выборах. Политический скандал, связанный с Пак Кын Хе, вспыхнул в октябре 2016 г. Тогда в СМИ появились сообщения о влиянии ее подруги Чхве Сун Силь на решения главы государства. Расследование показало, что Чхве на протяжении нескольких лет была осведомлена о процессах государственного управления и вмешивалась в политические решения. Ей также были предъявлены обвинения в коррупции и вымогательстве. Чхве Сун Силь оказывала давление на ряд компаний с целью получения от них десятков миллионов долларов для фондов, находившихся под ее контролем. По заявлениям оппозиции, Пак Кын Хе либо была вовлечена в коррупционные схемы Чхве, либо, по меньшей мере, знала о происходящем. Многие руководители крупных конгломератов страны также обвинялись в коррупционных связях с Пак Кын Хе и ее окружением: так, по делу о даче взяток был арестован сын главы Samsung, вице-президент компании Ли Чжэ Ён.