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Зюганов раскритиковал губернаторов за переименование улиц

Это безопасный для КПРФ способ показать несогласие хоть с чем-нибудь, говорят политологи
Александр Тихонов
В КПРФ наконец нашли повод для критики властей – переименование улиц
В КПРФ наконец нашли повод для критики властей – переименование улиц / Максим Стулов / Ведомости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на общероссийском партийном собрании обрушился с критикой на губернаторов, «которые полезли опять переименовывать улицы» (за мероприятием наблюдал корреспондент «Ведомостей»). Зюганов не называл имен, но исходя из контекста речь идет о губернаторе Кировской области Александре Соколове: дума Кирова 19 декабря приняла решение о переименовании семи улиц, пяти из которых вернут исторические названия. К прежним наименованиям вернутся улицы Володарского (Никитская), Урицкого (Успенская), Розы Люксембург (Морозовская), Дерендяева (Всесвятская) и Карла Маркса (Владимирская). Улица Карла Либкнехта переименована в улицу Защитников Отечества, а улица Горбачева – в улицу Альберта Лиханова. Решение вступит в силу 1 июля 2025 г.

Зюганов заявил, что губернаторам, занимающимся переименованием улиц, «надо преподать уроки истории». Сам Соколов в этом процессе никак не участвовал. Инициатива исходила от групп депутатов городской думы. Перед голосованием администрация Кирова проводила опрос среди жителей, большинство из которых поддержало предложение. Впрочем, фракция КПРФ в городской думе Кирова посчитала его сфабрикованным, писало местное издание Newsler.ru.

Зюганов обратил внимание на то, что улицы переименовывают во время специальной военной операции, когда «одни говорят, в том числе и президент: надо сплачивать [россиян]». «А есть губернаторы – сидят переименовывают улицы. Как будто делать нечего», – возмутился лидер КПРФ. Его заместитель Дмитрий Новиков заявил, что переименование улиц раскалывает общество на фоне острых внешних угроз и является проявлением неуважения «к решениям наших предков». По его мнению, инициаторы переименования должны предъявить «стране и народу результаты своей деятельности», а после – создавать новые улицы и города.

«И то не забывайте посоветоваться с людьми, которым в этих городах и на этих улицах жить. Я не думаю, что они были бы рады жить на улицах Колчака или Петлюры, Краснова или Власова, Бандеры, Солженицына, Ильина», – перечислил зампред ЦК КПРФ совсем разных антисоветчиков. По мнению Новикова, переименование улиц – «это попытка подобраться и к наименованию самого города, конечно» (до 1934 г. – Вятка). «Это абсолютно был бы несправедливый акт в отношении фигуры Семена Мироновича Кирова, его вклад в развитие нашей страны, в его индустриальную мощь огромен, а без индустриализации не было бы победы над фашизмом», – сказал Новиков. «Ведомости» направили запрос Новикову.

Борьба с переименованием улиц – это удобный и безопасный для КПРФ способ заявить о себе, считает политолог Ростислав Туровский. «И Зюганову как раз это может быть важно, поскольку возможностей для демонстрации своей оппозиционности и подчеркивания левой ориентации у него не так много. А Кировская область – в центре особого внимания коммунистов, они не раз выступали там против попыток переименования областной столицы», – сказал он «Ведомостям». В условиях запредельного лоялизма по отношению к власти со стороны парламентской оппозиции последней нужно хоть как-то попадать в новости, соглашается политолог Александр Кынев. «Нападать на власть некомфортно: правительство, внешняя политика и оборона вне зоны критики. Но надо показать несогласие хоть с чем-нибудь. Поэтому происходит замещение критических тем темами третьего эшелона, которые вроде как никого не трогают», – сказал эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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