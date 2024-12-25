Зюганов раскритиковал губернаторов за переименование улиц

Борьба с переименованием улиц – это удобный и безопасный для КПРФ способ заявить о себе, считает политолог Ростислав Туровский. «И Зюганову как раз это может быть важно, поскольку возможностей для демонстрации своей оппозиционности и подчеркивания левой ориентации у него не так много. А Кировская область – в центре особого внимания коммунистов, они не раз выступали там против попыток переименования областной столицы», – сказал он «Ведомостям». В условиях запредельного лоялизма по отношению к власти со стороны парламентской оппозиции последней нужно хоть как-то попадать в новости, соглашается политолог Александр Кынев. «Нападать на власть некомфортно: правительство, внешняя политика и оборона вне зоны критики. Но надо показать несогласие хоть с чем-нибудь. Поэтому происходит замещение критических тем темами третьего эшелона, которые вроде как никого не трогают», – сказал эксперт.