Могут ли Израиль и «Хамас» заключить перемирие до инаугурации Трампа

Могут ли Израиль и «Хамас» заключить перемирие до инаугурации ТрампаОн угрожал устроить «ад», если взятые исламистами заложники не будут освобождены до 20 января
Представители США пытаются добиться заключения сделки между Израилем и радикальным палестинским движением «Хамас» в ближайшие дни, еще до возвращения 20 января избранного президента Дональда Трампа в Белый дом, пишет Axios со ссылкой на анонимного израильского чиновника. По словам собеседника портала, это продвигает, в частности, уже сейчас участвующий в переговорах спецпосланник будущей администрации Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф во время встреч в Израиле и Катаре (один из трех посредников наряду с США и Египтом). «Уиткофф сейчас играет решающую роль в переговорах, оказывая давление со стороны Трампа», – сообщил израильский чиновник. По его словам, между Израилем и «Хамас» наметилось сближение позиций в переговорах, но некоторые разногласия все еще сохраняются.
12 января израильская делегация прибыла в Катар для переговоров о возможной сделке по освобождению заложников, подтвердил агентству «РИА Новости» советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман. Согласно официальным сообщениям, это произошло после того, как Уиткофф провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 11 января в еврейском государстве. По итогам той встречи премьер поручил директору «Моссада» Давиду Барнеа, директору службы безопасности «Шин бет» Ронену Бару и генералу Армии обороны Израиля (АОИ) Ницану Алону отправиться в Доху на переговоры. А еще до того выбранный Трампом спецпосланник успел встретиться с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани в Дохе.
Как передает The Jerusalem Post со ссылкой на источники, решение направить израильскую делегацию в катарскую столицу обусловлено прогрессом в предыдущем раунде переговоров по сделке.
По данным Associated Press, присутствие Барнеа в израильской делегации демонстрирует, что в диалоге теперь задействованы высокопоставленные израильские чиновники, которым необходимо будет подписать соглашение в том или ином виде. По данным АР, сейчас на столе переговоров лежит план поэтапного соглашения, который включает обмен заключенными, вывод израильских военных из сектора Газа, кроме Филадельфийского коридора – узкой полосы вдоль границы Египта и Газы, – а также открытие КПП на юге анклава и увеличение потока гуманитарной помощи.
Трамп неоднократно предупреждал, что если стороны не заключат соглашение о перемирии до его инаугурации, то затем «на Ближнем Востоке разразится настоящий ад». При этом он отказывался пояснять детально, что имеется в виду. На этом фоне, как пишет The Times of Israel, израильский министр обороны Исраэль Кац поручил своим военным представить ему план «полного разгрома «Хамас» в секторе Газа, если к 20 января израильские пленные, удерживаемые радикалами, так и не будут освобождены. По его словам, Израиль не должен быть втянут в войну на истощение, «которая обойдется очень дорого и не приведет к поражению боевиков».
Осторожный оптимизм по поводу возможного перемирия в секторе Газа выразил действующий президент США Джо Байден на брифинге 9 января. При этом, по его словам, «Хамас» по-прежнему возражает против некоторых пунктов возможной сделки. В свою очередь, агентство Reuters 6 января сообщало, что представители «Хамас» готовы освободить 34 человека в обмен на вывод войск из Газы и заключение соглашения о бессрочном перемирии. Всего, по данным Axios, в палестинском плену сейчас могут находиться 97 человек (из 251, захваченного в октябре 2023 г., – часть уже были обменяны, более 70 погибли). Прогресс в переговорах также отмечали еще в середине декабря 2024 г. представитель Белого дома Джон Кирби и Кац.
97
человек, по данным Axios, могут находиться сейчас в палестинском плену. Всего октябре 2023 г. был захвачен 251 человек, часть уже были обменяны, более 70 погибли.
Вероятность заключения перемирия между Израилем и «Хамас» к 20 января составляет около 10–15%, полагает старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его мнению, текущая ситуация на Ближнем Востоке с учетом ослабления позиций дружественного «Хамас» движения «Хезболла» в Ливане и Ирана в Сирии после свержения президента Башара Асара благоприятна для еврейского государства. И потому Нетаньяху может настаивать на максимально выгодных условиях мира, на что не готовы пойти представители палестинских радикалов, считает эксперт. «Впрочем, «Хамас» настроен на заключение перемирия любой ценой, чтобы восстановить свои силы, а израильская оппозиция оказывает серьезное давление на власти с целью освобождения заложников. Поэтому я не исключаю вероятность заключения хотя бы краткосрочного перемирия», – допускает Балмасов.
С оценками Балмасова согласна научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, оптимистичные оценки возможной сделки между Израилем и «Хамас» звучали и ранее, но в последний момент переговоры срывались из-за непреодолимых противоречий в позиции сторон. Камнем преткновения выступает вопрос по поводу заложников: Израиль настаивает на предоставлении им поименного списка заложников, чего не готовы сделать палестинцы. Кроме того, продолжает Самарская, «Хамас» желает заключить бессрочное перемирие, но, с точки зрения Израиля, потенциальное соглашение должно включать такие формулировки, которые предоставляли бы ему право возобновить боевые действия в Газе при необходимости.
Отправка израильской делегации во главе с директором «Моссада» в Доху, по мнению Балмасова, имеет главной целью пустить пыль в глаза американцам и местной оппозиции, чтобы впоследствии АОИ собрала новые силы и продолжила наступление в Газе. Предупреждения же Трампа о начале «настоящего ада на Ближнем Востоке» без достижения соглашения к 20 января означают, что новая администрация Белого дома будет готова «спустить своего союзника с поводка» и предоставить им дополнительные военные ресурсы, говорит Балмасов. Их, скорее всего, могут перераспределить с украинского направления, что приведет к непредсказуемым последствиям для всего Ближнего Востока, добавил эксперт. Точки зрения Нетаньяху и Трампа относительно политики Израиля в регионе совпадают, чего нельзя сказать об уходящей администрации Байдена, соглашается Самарская.