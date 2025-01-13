Могут ли Израиль и «Хамас» заключить перемирие до инаугурации Трампа

Отправка израильской делегации во главе с директором «Моссада» в Доху, по мнению Балмасова, имеет главной целью пустить пыль в глаза американцам и местной оппозиции, чтобы впоследствии АОИ собрала новые силы и продолжила наступление в Газе. Предупреждения же Трампа о начале «настоящего ада на Ближнем Востоке» без достижения соглашения к 20 января означают, что новая администрация Белого дома будет готова «спустить своего союзника с поводка» и предоставить им дополнительные военные ресурсы, говорит Балмасов. Их, скорее всего, могут перераспределить с украинского направления, что приведет к непредсказуемым последствиям для всего Ближнего Востока, добавил эксперт. Точки зрения Нетаньяху и Трампа относительно политики Израиля в регионе совпадают, чего нельзя сказать об уходящей администрации Байдена, соглашается Самарская.