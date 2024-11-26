Израиль одобрил план США о перемирии с «Хезболлой» в Ливане

Израиль одобрил план США о перемирии с «Хезболлой» в ЛиванеНо разногласия по его деталям с Ливаном сохраняются
Правительство Израиля предварительно одобрило основные пункты соглашения о прекращении огня с ливанской группировкой «Хезболла», сообщают израильские медиаресурсы Kan, Ynet и Haaretz со ссылкой на источники в Ливане, Израиле и США. По их данным, такое решение принято после консультаций премьера Биньямина Нетаньяху с членами его правительства. Прекращение огня может быть объявлено в самое ближайшее время.
О готовности израильских властей пойти на перемирие с движением «Хезболла» было объявлено через несколько дней после того, как спецпредставитель США Амос Хохштейн 20 ноября предложил проект прекращения боевых действий ливанским властям в Бейруте, а затем израильскому руководству в Иерусалиме.
По данным Haaretz, потенциальное соглашение о перемирии включает три этапа. На первом предполагается уход боевых подразделений «Хезболлы» за реку Литани, после чего последует вывод израильских войск с территории Южного Ливана. На заключительном этапе планируется запуск переговоров между властями двух стран о демаркации спорных участков границы. Ответственность за недопущение повторного укрепления позиций «Хезболлы» на юге Ливана будет возложена на ливанскую армию. При этом проект соглашения оставляет за Израилем право на превентивные воздушные удары по позициям «Хезболлы», если та решится нарушить условия перемирия. Но перед этим израильтяне будут обязаны письменно уведомить ливанских военных о нанесении удара через американцев.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники в ливанском правительстве, Бейрут настаивает на немедленном уходе израильской армии со своей территории, чтобы ливанская армия могла развернуться во всех районах на юге страны, а также пытается внести в американское предложение пункт о праве обеих сторон на самооборону. Израильская сторона хочет сохранить своих военных на юге Ливана в течение 60 дней с момента заключения соглашения о перемирии.
При этом Хохштейн в Иерусалиме успел пригрозить израильскому руководству выходом из посреднической роли в переговорах о перемирии между Израилем и Ливаном, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время. В противном случае инициатива о прекращении огня может дойти до резолюции Совбеза ООН, а администрация президента США Джо Байдена воздержится от наложения на нее вето, пишут израильские СМИ.
Слухи о перемирии прошли на фоне запуска 24 ноября порядка 250 ракет со стороны Ливана по Израилю. В результате атаки, по данным израильской полиции, несколько израильтян получили ранения. Этот удар последовал вслед за израильской бомбардировкой Бейрута, в результате которого, по данным министерства здравоохранения Ливана, погибло 29 человек. Всего с октября 2023 г. в Ливане погибло более 3600 ливанцев.
Соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» выгодно Израилю – оно не синхронизировано с перемирием с «Хамас» в секторе Газа, полагает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, это перемирие позволило бы израильским властям высвободить силы с ливанского направления для продолжения войны с палестинскими радикалами. «В любом случае у еврейского государства нет никаких шансов на победу в Ливане, а теперь у него появился шанс прекратить там боевые действия», – объяснил эксперт. При этом «Хезболла» проиграла в войне за умы ливанцев, а в стране сложился консенсус о необходимости прекращения боевых действий и вывода подразделений «Хезболлы» за реку Литани, говорит Семенов. Поэтому ей придется подчиниться этим требованиям.
Ультиматум США Израилю вряд ли может быть в полной мере реализован, считает ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По мнению эксперта, Белый дом ни при каких обстоятельствах не захочет подставлять под удар в Совбезе ООН своего ближайшего союзника.