Израиль одобрил план США о перемирии с «Хезболлой» в Ливане

Соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» выгодно Израилю – оно не синхронизировано с перемирием с «Хамас» в секторе Газа, полагает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, это перемирие позволило бы израильским властям высвободить силы с ливанского направления для продолжения войны с палестинскими радикалами. «В любом случае у еврейского государства нет никаких шансов на победу в Ливане, а теперь у него появился шанс прекратить там боевые действия», – объяснил эксперт. При этом «Хезболла» проиграла в войне за умы ливанцев, а в стране сложился консенсус о необходимости прекращения боевых действий и вывода подразделений «Хезболлы» за реку Литани, говорит Семенов. Поэтому ей придется подчиниться этим требованиям.