Губернаторы стали увеличивать выплаты за заключение контракта с Минобороны

Подписавший в конце 2024 г. указ об увеличении выплат глава Чувашии Олег Николаев пояснил «Ведомостям» через пресс-службу, что регион действует в соответствии как с поручениями главы государства, «так и с внутренней логикой максимальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в этот сложный период». «Ранее был подписан указ президента Российской Федерации о единовременной выплате в размере 400 000 руб. гражданам России, заключающим контракт. Очевидно, не меньшую сумму выплаты должны обеспечить и регионы, – заявил Николаев. – Если до этого мы выплачивали из бюджета Чувашской Республики 1 млн руб., то с учетом всех происходящих процессов, в том числе запросов граждан, нами принято решение увеличить эту сумму».