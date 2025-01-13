Губернаторы стали увеличивать выплаты за заключение контракта с Минобороны

Губернаторы стали увеличивать выплаты за заключение контракта с МинобороныОни руководствуются логикой «максимальной поддержки участников спецоперации в этот сложный период»
В начале января 2025 г. в ряде регионов был увеличен размер выплат за заключение контракта с Минобороны. В Чувашии добровольцам с 1 января выплачивается 1,4 млн руб. (ранее размер единовременной выплаты составлял 1 млн руб.), в Смоленской области при заключении контракта стали платить 1,2 млн руб. (ранее – 1 млн руб.). В Башкирии за подписание контракта с 1 января по 31 марта 2025 г. единовременно выплачивают 1,6 млн руб. (до этого добровольцам платили 505 000 руб.). Кроме того, на дополнительную выплату могут рассчитывать жители Уфы – из городского бюджета за подписание контракта о военной службе с 7 января выплачивают 700 000 руб. (до этого размер выплаты составлял 400 000 руб.).
Объем федеральной выплаты от Минобороны (плюсуется к региональной) составляет 400 000 руб. Наибольший размер региональной выплаты за заключение контракта установил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. С 1 января по 1 февраля 2025 г. добровольцы, заключившие здесь контракт, могут рассчитывать на выплату в размере 3,6 млн руб. (ранее контрактникам единовременно выплачивали 2 млн руб.). «Принял такое решение, чтобы дополнительно поддержать жителей региона, которые отправляются защищать нашу Родину», – писал Федорищев в своем Telegram-канале 26 декабря 2024 г.
Фактически не нужно иметь регистрации в Самарской области, чтобы заключить здесь контракт. На официальном сайте набора добровольцев, размещенном на домене администрации Тольятти, указано, что государство компенсирует стоимость проезда от места жительства на территории России к месту поступления на военную службу всеми видами общественного транспорта, «проживание в комфортабельных отелях на время отбора», трехразовое питание: «сбалансированные и питательные блюда обеспечат вас необходимой энергией и помогут сосредоточиться на прохождении мероприятий отбора».
Специального регулирования [данных правоотношений] нет, таким образом, привлекать больше кандидатов на заключение контракта позволяет то, что учитывается место заключения контракта, а не регион, в котором постоянно проживает человек, сказал «Ведомостям» юрист адвокатского бюро Москвы «Калой.Ру» Арсений Левинсон. «Ведомости» направили запросы в правительства указанных субъектов и военное ведомство.
Подписавший в конце 2024 г. указ об увеличении выплат глава Чувашии Олег Николаев пояснил «Ведомостям» через пресс-службу, что регион действует в соответствии как с поручениями главы государства, «так и с внутренней логикой максимальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в этот сложный период». «Ранее был подписан указ президента Российской Федерации о единовременной выплате в размере 400 000 руб. гражданам России, заключающим контракт. Очевидно, не меньшую сумму выплаты должны обеспечить и регионы, – заявил Николаев. – Если до этого мы выплачивали из бюджета Чувашской Республики 1 млн руб., то с учетом всех происходящих процессов, в том числе запросов граждан, нами принято решение увеличить эту сумму».
Активность губернаторов по привлечению добровольцев в ряды Вооруженных сил свидетельствует о том, что количество заключенных контрактов – один из критериев эффективности глав регионов, говорит политолог Алексей Макаркин. «Получается так, что губернаторы начинают конкурировать друг с другом за то, кто предложит более выгодные условия», – сказал он «Ведомостям». В результате, по словам Макаркина, губернатор, который предложит менее выгодные условия, оказывается «проигравшим».
Увеличение размера выплат за заключение контракта с Минобороны – это в числе прочего следствие конкуренции регионов за контрактников, согласен политолог Константин Калачев. Губернаторам надо решать две проблемы одновременно – увеличивать число рабочих рук и контрактников, считает он. «Возможности регионов не безграничны. <...> Что же касается эффективности увеличения выплат для привлечения большего количества людей, то ситуативно это, вероятно, поможет», – заключил эксперт.