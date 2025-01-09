«Звезда» впервые с начала спецоперации вошла в топ-10 популярных телеканалов

«Звезда» впервые с начала спецоперации вошла в топ-10 популярных телеканаловРост интереса к контенту вещателя обеспечили военнослужащие и их родственники, предполагают эксперты
Телеканал «Звезда» (входит в одноименный медиахолдинг, принадлежащий Минобороны) в 2024 г. занял десятую строчку в рейтинге телеканалов с самой большой аудиторией в России. Такие данные предоставила по запросу «Ведомостей» исследовательская компания Mediascope (учитывались показатели домашнего и дачного просмотра ТВ россиянами старше четырех лет). За указанный период доля (процент тех, кто смотрел этот канал, от всей телеаудитории) указанного телевещателя составила 2,8%. Ранее, в 2022 и 2023 гг., канал «Звезда» в аналогичный рейтинг не попадал, следует из ретроспективных данных Mediascope.
Лидер рейтинга стабилен – это телеканал «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК). В 2024 г. его доля среди россиян старше четырех лет составила 14%, что на 0,5 п. п. ниже, чем в 2023 г., следует из расчетов Mediascope. Вторую позицию последние три года неизменно удерживает за собой НТВ (входит в «Газпром-медиа холдинг»; ГПМ): у него аналогичный показатель в 2024 г. достиг 9,5%, то есть снизился к 2023 г. на 0,2 п. п. А вот на третью строчку с четвертой (в 2023 г.), согласно данным Mediascope, поднялся «Пятый канал» («Национальная медиа группа»; НМГ). Его доля в 2024 г. составила 7,7% – на 0,3 п. п. выше, чем в 2023 г.
На четвертое место в 2024 г. с третьего переместился «Первый канал» с долей в 7,3%, которая снизилась к 2023 г. на 0,1 п. п. Пятую позицию занял «Рен ТВ» (НМГ). Доля этого телевещателя в 2024 г., по данным Mediascope, достигла 6,9%, что на 0,6 п. п. выше, чем годом ранее. Шестое место уже традиционно удерживает телеканал «Домашний» (НМГ), доля которого осталась такой же, как и в 2023 г., – 5,1%. Седьмая строчка, тоже неизменно за этот период, у СТС (НМГ): его доля достигла 4,4%, то есть снизилась на 0,1 п. п. На восьмой позиции – «ТВ Центр» (принадлежит правительству Москвы) с долей в 3,6% (такой же она была и в 2023 г.). А на девятой строчке находится ТНТ (ГПМ). Его доля в 2024 г. составила 3,6%, что на 0,1 п. п. выше, чем годом ранее, указано в данных Mediascope.
Однако рекламодателям телеканалы продают контакты не со всеми зрителями, а с целевой аудиторией (ЦА; у каждого вещателя она своя). ЦА «России 1» – люди старше 18 лет: в 2024 г. доля телеканала в этой аудитории составила 14,7%, что на 0,7 п. п. ниже показателя 2023 г., следует из данных Mediascope. Такая же ЦА у НТВ: доля в ней у вещателя достигла 9,9%, то есть снизилась на 0,3 п. п. ЦА «Пятого канала» – люди в возрасте от 25 до 59 лет: доля канала в их смотрении выросла к 2023 г. на 0,1 п. п. до 6,8%.
Интересны показатели и самых популярных развлекательных телеканалов. Доля СТС в ЦА (10–45 лет) в 2024 г. снизилась на 0,6 п. п. до 8%, указано в данных Mediascope. А у ТНТ аналогичный показатель в его ЦА – 14–44 лет снизился на 0,1 п. п. до 7,8%. При этом СТС обошел своего конкурента в его ЦА: в сегменте зрителей 14–44 лет доля этого вещателя в 2024 г. составила 7,9%. А ТНТ в ЦА конкурента уступил ему: доля телеканала в аудитории 10–45 лет достигла 7,6%.
Многолетнее лидерство телеканала «Россия 1» в рейтинге, которое продолжилось и в 2024 г., связано с популярностью у аудитории выходящих в его эфире ключевых телевизионных жанров – ежедневных и итоговых новостей, информационных ток-шоу, развлекательных форматов выходных, премьерных сериалов и фильмов, говорит заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев. Коррекцию доли канала у аудитории старше четырех лет на 0,5 п.п. он назвал «нормальным уровнем аудиторного перераспределения, которое адекватно соответствует изменениям показателей других каналов «большой пятерки».
На телеканале НТВ стабильное второе место в рейтинге популярных телеканалов связали, в частности, с показом успешных праймовых шоу («Маска» и др.) и сериалов. В 2024 г., как отметил представитель вещателя, в эфире канала вышло 40 премьерных сериалов, из них 30% – франшизы.
Заметный рост доли у «Пятого канала» в НМГ объяснили популярностью линейки его детективных сериалов, а у «Рен ТВ» – «развитием и расширением производства информационно-познавательного контента». В то же время, как добавил представитель холдинга, оба канала держат «уверенные позиции» в информационном вещании. Стабильные показатели «Домашнего» стали следствием высокого объема производства сериального контента с фокусом на свою аудиторию, также отметили в НМГ.
Рост доли смотрения ТНТ среди россиян старше четырех лет связан с увеличением количества премьер в эфире и выпуском ярких проектов не только по будням, но и в выходные, и в праздники, отметила директор телеканала Тина Канделаки: «Теперь у нас 75 премьер в год – это рекорд с момента основания канала».
На телеканалах «ТВ Центр», «Звезда» и на «Первом канале» на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
Попадание телеканала «Звезда» в топ-10 популярных телевещателей объясняется тем, что он в этом году активно ставил в эфирную сетку днем длинные проекты, которые лучше удерживали внимание аудитории, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Среди них – художественные или документальные сериалы, цикловые программы, продолжает он. Но важно учитывать и то, что на показатели телесмотрения в аудитории россиян старше четырех лет существенное влияние оказывают пожилые люди (ЦА «Звезды» – люди старше 18 лет. – «Ведомости»), добавил Танаев: «Они в принципе имеют больше свободного времени для просмотра ТВ, поэтому, скорее всего, показатели «Звезды» в первую очередь обеспечил именно этот аудиторный сегмент».
На высокую долю патриотического телеканала «Звезда» могло повлиять и телесмотрение военнослужащих, вернувшихся со спецоперации, предполагает политолог Алексей Макаркин: «Кроме того, контент вещателя интересен и людям, чьи родственники находятся в зоне СВО».