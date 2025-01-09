«Звезда» впервые с начала спецоперации вошла в топ-10 популярных телеканалов

На четвертое место в 2024 г. с третьего переместился «Первый канал» с долей в 7,3%, которая снизилась к 2023 г. на 0,1 п. п. Пятую позицию занял «Рен ТВ» (НМГ). Доля этого телевещателя в 2024 г., по данным Mediascope, достигла 6,9%, что на 0,6 п. п. выше, чем годом ранее. Шестое место уже традиционно удерживает телеканал «Домашний» (НМГ), доля которого осталась такой же, как и в 2023 г., – 5,1%. Седьмая строчка, тоже неизменно за этот период, у СТС (НМГ): его доля достигла 4,4%, то есть снизилась на 0,1 п. п. На восьмой позиции – «ТВ Центр» (принадлежит правительству Москвы) с долей в 3,6% (такой же она была и в 2023 г.). А на девятой строчке находится ТНТ (ГПМ). Его доля в 2024 г. составила 3,6%, что на 0,1 п. п. выше, чем годом ранее, указано в данных Mediascope.