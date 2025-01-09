Компания Олега Шелягова проиграла иск к «Первому каналу» на 378 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Букет.онлайн» в требованиях взыскать с «Первого канала» задолженность в размере 378,3 млн руб., следует из данных картотеки арбитражных дел. Такая задолженность, как утверждал истец, сформировалась после приобретения телеканалом прав на показ чемпионатов мира по хоккею (за 2018, 2019 и 2021 гг.), а также чемпионатов мира и Гран-при по фигурному катанию (за сезоны 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 гг.), указано в материалах дела.