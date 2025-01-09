Компания Олега Шелягова проиграла иск к «Первому каналу» на 378 млн рублей

Компания Олега Шелягова проиграла иск к «Первому каналу» на 378 млн рублейИстец хотел взыскать долг за права на показ чемпионатов мира по хоккею и фигурному катанию
Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Букет.онлайн» в требованиях взыскать с «Первого канала» задолженность в размере 378,3 млн руб., следует из данных картотеки арбитражных дел. Такая задолженность, как утверждал истец, сформировалась после приобретения телеканалом прав на показ чемпионатов мира по хоккею (за 2018, 2019 и 2021 гг.), а также чемпионатов мира и Гран-при по фигурному катанию (за сезоны 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 гг.), указано в материалах дела.
В 2018–2021 гг. кипрская компания Orange Sport Ltd. (ранее – Winter Flower Holdings Ltd.) заключила с «Первым каналом» соглашение о передаче лицензионных прав на телевизионный показ чемпионатов мира по хоккею за указанные годы на общую сумму 15,9 млн швейцарских франков (1,8 млрд руб.; актуальный курс ЦБ этой валюты – 113 руб.), следует из картотеки. А в 2019–2022 гг. – на телетрансляцию чемпионатов мира и Гран-при по фигурному катанию за перечисленные сезоны на 2,5 млн евро (265,3 млн руб.; курс ЦБ – 106,1 руб.), отмечается там же. Orange Sport представляет интересы швейцарского оператора спортивных прав Infront Sport & Media.