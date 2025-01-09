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Компания Олега Шелягова проиграла иск к «Первому каналу» на 378 млн рублей

Истец хотел взыскать долг за права на показ чемпионатов мира по хоккею и фигурному катанию
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Букет.онлайн» в требованиях взыскать с «Первого канала» задолженность в размере 378,3 млн руб., следует из данных картотеки арбитражных дел. Такая задолженность, как утверждал истец, сформировалась после приобретения телеканалом прав на показ чемпионатов мира по хоккею (за 2018, 2019 и 2021 гг.), а также чемпионатов мира и Гран-при по фигурному катанию (за сезоны 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 гг.), указано в материалах дела.

В 2018–2021 гг. кипрская компания Orange Sport Ltd. (ранее – Winter Flower Holdings Ltd.) заключила с «Первым каналом» соглашение о передаче лицензионных прав на телевизионный показ чемпионатов мира по хоккею за указанные годы на общую сумму 15,9 млн швейцарских франков (1,8 млрд руб.; актуальный курс ЦБ этой валюты – 113 руб.), следует из картотеки. А в 2019–2022 гг. – на телетрансляцию чемпионатов мира и Гран-при по фигурному катанию за перечисленные сезоны на 2,5 млн евро (265,3 млн руб.; курс ЦБ – 106,1 руб.), отмечается там же. Orange Sport представляет интересы швейцарского оператора спортивных прав Infront Sport & Media.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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