В США начались слушания по утверждению членов администрации Дональда Трампа

Противники Трампа недовольны ими по нескольким причинам. Общая – в них видят марионеток, которые помогут ему «зачистить» правительство от неугодных и практически единолично управлять страной. Также они критикуются за отсутствие опыта работы в своих сферах. Несмотря на то что Бонди единственной из перечисленных удалось избежать критики в отсутствии квалификации (в 2011–2019 гг. она была генпрокурором Флориды), демократы нашли деталь, которая может навредить ее кандидатуре. В 2013 г. она получила от Трампа $25 000 в качестве пожертвований комитету по ее переизбранию, после чего отказалась рассматривать дело, фигурантом которого был тогда бизнесмен. Пателя, в свою очередь, некоторые обвиняют в намерении организовать преследования критиков Трампа, Габбард обвиняют в симпатиях по отношению к России. Одна из них, конгрессвумен Дебби Шульц, и вовсе предположила, что Габбард является «агентом влияния» Москвы. Часть демократов называют Габбард угрозой нацбезопасности США.