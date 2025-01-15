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В США начались слушания по утверждению членов администрации Дональда Трампа

Демократы попытаются затянуть процесс, чтобы замедлить начало работы кабинета
Роман Романов
Дональд Трамп хочет провести через сенат максимально лояльную себе команду
Дональд Трамп хочет провести через сенат максимально лояльную себе команду / KENT NISHIMURA / AFP

В сенате США начали рассмотрение претендентов на ключевые должности в будущей администрации избранного президента Дональда Трампа. Назначенцам будут задавать вопросы об их планах в новой должности и о деталях личной биографии. Во многих случаях именно от последнего зависит, как проголосует тот или иной сенатор. Для нескольких возможных членов команды Трампа это особенно рискованно. Это касается претендентов на посты: министра обороны – Пита Хегсета, главы (координатора) национальной разведки – Тулси Габбард, министра здравоохранения – Роберта Кеннеди-младшего, генпрокурора – Пэм Бонди и директора ФБР – Кэша Пателя.

Противники Трампа недовольны ими по нескольким причинам. Общая – в них видят марионеток, которые помогут ему «зачистить» правительство от неугодных и практически единолично управлять страной. Также они критикуются за отсутствие опыта работы в своих сферах. Несмотря на то что Бонди единственной из перечисленных удалось избежать критики в отсутствии квалификации (в 2011–2019 гг. она была генпрокурором Флориды), демократы нашли деталь, которая может навредить ее кандидатуре. В 2013 г. она получила от Трампа $25 000 в качестве пожертвований комитету по ее переизбранию, после чего отказалась рассматривать дело, фигурантом которого был тогда бизнесмен. Пателя, в свою очередь, некоторые обвиняют в намерении организовать преследования критиков Трампа, Габбард обвиняют в симпатиях по отношению к России. Одна из них, конгрессвумен Дебби Шульц, и вовсе предположила, что Габбард является «агентом влияния» Москвы. Часть демократов называют Габбард угрозой нацбезопасности США.

Из «проблемных» Хегсет – первый в очереди на слушания. Его кандидатура ставилась под сомнение из-за отсутствия опыта работы в правительственных организациях. Дополнительными раздражителями стали некоторые детали его биографии, включающие проблемы с алкоголем и, предположительно, сексуальные домогательства. Отдельные члены демпартии не согласны и с его взглядами на военную службу, часть из которых Хегсет изложил в своей книге. Например, ранее он выступал против участия женщин-военных в боевых действиях. Перед началом слушаний 14 января Трамп пожелал ему удачи в своей соцсети Truth Social. «Я его полностью поддерживаю», – написал будущий президент.

Процесс утверждения кандидатов состоит из нескольких этапов: слушания в профильных комитетах (вопросом о назначении министра обороны заведует комитет по вооруженным силам), вынесение этим органом итоговой рекомендации (положительной или негативной), слушания в сенате, дебаты (длятся до тех пор, пока большинство не выступит за вынесение вопроса на голосование) и само голосование. Для утверждения кандидат должен получить хотя бы обычное большинство – 51 из 100. В некоторых случаях утверждение может произойти как до, так и после инаугурации президента 20 января.

У республиканцев в новом созыве сената 53 мандата, но нет гарантий, что все проголосуют единогласно. Именно эти опасения в свое время вынудили Трампа отказаться от кандидатуры бывшего конгрессмена Мэтта Гетца на должность генпрокурора. Как и в случае Хегсета, с ним было связано несколько скандалов.

Демократам нужна «сакральная жертва», которой вполне может стать и Хегсет, и Габбард, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. «Обычно уже на уровне комитетов понятно, как пройдет итоговое голосование», – сказал он. Демократы могут затянуть процесс, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт объяснила, что Трамп и республиканцы понимают необходимость успеть реализовать главные части программы до промежуточных выборов 2026 г., поэтому доведут до слушаний кандидатов с серьезными шансами на утверждение.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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