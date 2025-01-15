В США начались слушания по утверждению членов администрации Дональда Трампа

В США начались слушания по утверждению членов администрации Дональда ТрампаДемократы попытаются затянуть процесс, чтобы замедлить начало работы кабинета
В сенате США начали рассмотрение претендентов на ключевые должности в будущей администрации избранного президента Дональда Трампа. Назначенцам будут задавать вопросы об их планах в новой должности и о деталях личной биографии. Во многих случаях именно от последнего зависит, как проголосует тот или иной сенатор. Для нескольких возможных членов команды Трампа это особенно рискованно. Это касается претендентов на посты: министра обороны – Пита Хегсета, главы (координатора) национальной разведки – Тулси Габбард, министра здравоохранения – Роберта Кеннеди-младшего, генпрокурора – Пэм Бонди и директора ФБР – Кэша Пателя.
Противники Трампа недовольны ими по нескольким причинам. Общая – в них видят марионеток, которые помогут ему «зачистить» правительство от неугодных и практически единолично управлять страной. Также они критикуются за отсутствие опыта работы в своих сферах. Несмотря на то что Бонди единственной из перечисленных удалось избежать критики в отсутствии квалификации (в 2011–2019 гг. она была генпрокурором Флориды), демократы нашли деталь, которая может навредить ее кандидатуре. В 2013 г. она получила от Трампа $25 000 в качестве пожертвований комитету по ее переизбранию, после чего отказалась рассматривать дело, фигурантом которого был тогда бизнесмен. Пателя, в свою очередь, некоторые обвиняют в намерении организовать преследования критиков Трампа, Габбард обвиняют в симпатиях по отношению к России. Одна из них, конгрессвумен Дебби Шульц, и вовсе предположила, что Габбард является «агентом влияния» Москвы. Часть демократов называют Габбард угрозой нацбезопасности США.
Из «проблемных» Хегсет – первый в очереди на слушания. Его кандидатура ставилась под сомнение из-за отсутствия опыта работы в правительственных организациях. Дополнительными раздражителями стали некоторые детали его биографии, включающие проблемы с алкоголем и, предположительно, сексуальные домогательства. Отдельные члены демпартии не согласны и с его взглядами на военную службу, часть из которых Хегсет изложил в своей книге. Например, ранее он выступал против участия женщин-военных в боевых действиях. Перед началом слушаний 14 января Трамп пожелал ему удачи в своей соцсети Truth Social. «Я его полностью поддерживаю», – написал будущий президент.
Процесс утверждения кандидатов состоит из нескольких этапов: слушания в профильных комитетах (вопросом о назначении министра обороны заведует комитет по вооруженным силам), вынесение этим органом итоговой рекомендации (положительной или негативной), слушания в сенате, дебаты (длятся до тех пор, пока большинство не выступит за вынесение вопроса на голосование) и само голосование. Для утверждения кандидат должен получить хотя бы обычное большинство – 51 из 100. В некоторых случаях утверждение может произойти как до, так и после инаугурации президента 20 января.
У республиканцев в новом созыве сената 53 мандата, но нет гарантий, что все проголосуют единогласно. Именно эти опасения в свое время вынудили Трампа отказаться от кандидатуры бывшего конгрессмена Мэтта Гетца на должность генпрокурора. Как и в случае Хегсета, с ним было связано несколько скандалов.
Демократам нужна «сакральная жертва», которой вполне может стать и Хегсет, и Габбард, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. «Обычно уже на уровне комитетов понятно, как пройдет итоговое голосование», – сказал он. Демократы могут затянуть процесс, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт объяснила, что Трамп и республиканцы понимают необходимость успеть реализовать главные части программы до промежуточных выборов 2026 г., поэтому доведут до слушаний кандидатов с серьезными шансами на утверждение.