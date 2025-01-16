Мятежного президента Южной Кореи задержали со второго раза

Как считает Дьячков, политическая карьера Юна явно не находится на пике, но он может остаться у власти, если конституционный суд встанет на его сторону, а дело о мятеже затянется или развалится. Эксперт также отметил, что арест Юна проводился не парламентом, который по итогам внутриполитического кризиса стал играть ключевую роль в политике страны, а судебной ветвью власти. «При этом к ней не относится конституционный суд, который будет рассматривать уже вынесенный парламентом импичмент. Но он не является судом высшей инстанции для судов обычных, рассматривающих обвинение в мятеже. Иными словами, нестандартное поведение президента стало объектом внимания самых разных ветвей и органов власти», – заключил эксперт.