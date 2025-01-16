Мятежного президента Южной Кореи задержали со второго раза

Мятежного президента Южной Кореи задержали со второго разаСдавшийся после упорного сопротивления лидер отказался от дачи показаний
Отстраненный от власти из-за запущенной в декабре 2024 г. процедуры импичмента президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 15 января все-таки оказался в руках правоохранителей, передает агентство Yonhap. Это произошло лишь со второй попытки: первая закончилась 3 января конфликтом с охраной президента из числа военных. Сейчас операция с участием почти 3000 сотрудников правоохранительных органов длилась семь часов с 5 утра. Это первый раз в истории страны, когда в таком статусе оказался действующий, пусть и отстраненный, глава государства.
Согласно данным газеты «Чосон ильбо», после завершения следственных процедур Юна, вероятнее всего, отправят в следственный изолятор. Без процедуры ареста органы могут удерживать президента не более 48 часов. Но если Юн официально будет арестован, следователи смогут продлить срок его задержания до 20 дней, прежде чем дело будет передано в прокуратуру для предъявления обвинения. После этого отстраненный президент может остаться под арестом до вынесения решения суда (обычно выносится в течение полугода). Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.
В районе резиденции с раннего утра находилось более 6000 сторонников Юна, и его охрана снова препятствовала следователям и полиции. После того как толпу удалось угомонить, полицейские с помощью стремянок пробрались на территорию резиденции и далее продвигались с переменным успехом. И лишь через три часа после начала штурма президент в конце концов решил сам выйти из резиденции, после чего он на машине охраны отправился в здание управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (специальный независимый орган, на деле занимается не только коррупцией).
Юн при этом назвал свое задержание в обращении к гражданам «добровольной явкой» на допрос, на что он пошел в целях избежания «кровопролития». Он отказывается признать законность дела и давать показания.
Точкой отсчета политического кризиса стало объявление 3 декабря Юном военного положения в стране. Оно было отменено парламентом в тот же день и может быть признано мятежом. А после этого президент игнорировал все запросы правоохранителей о даче показаний. В появившемся 15 января письме корейский президент отметил, что военное положение – не преступление, а право президента. Может ли быть поводом для задействования таких средств борьба с «просеверокорейскими силами» (этим Юн мотивировал введение военного положения), сейчас разбирается конституционный суд Южной Кореи. Там 14 января проходило первое заседание по существу дела Юна, которое из-за его неявки продлилось четыре минуты.
В новейшей истории Южной Кореи президенты во время или после истечения своего срока часто становились фигурантами уголовных дел или садились в тюрьму, напоминает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Поэтому даже обвинение Юна в мятеже все еще остается «в пределах нормы» в южнокорейской политике, добавил эксперт. «Глупость отстраненного президента с введением военного положения очевидна, поэтому он не стал сопротивляться своему задержанию. В любом случае у Юна больше нет перспектив продолжить политическую карьеру», – продолжил Лукьянов.
Обвинение Юна в мятеже изначально рассматривалось оппозицией как план Б на случай неудачи с импичментом, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Эксперт напомнил, что, согласно южнокорейскому законодательству, у главы государства нет иммунитета от преследования по статьям о подстрекательстве к мятежу или измене родине и в случае, если вина будет доказана, он должен быть отстранен от своей должности. Кроме того, сейчас уголовное дело стало средством дополнительного давления на президента и его дальнейшей дискредитации, продолжает эксперт.
Как считает Дьячков, политическая карьера Юна явно не находится на пике, но он может остаться у власти, если конституционный суд встанет на его сторону, а дело о мятеже затянется или развалится. Эксперт также отметил, что арест Юна проводился не парламентом, который по итогам внутриполитического кризиса стал играть ключевую роль в политике страны, а судебной ветвью власти. «При этом к ней не относится конституционный суд, который будет рассматривать уже вынесенный парламентом импичмент. Но он не является судом высшей инстанции для судов обычных, рассматривающих обвинение в мятеже. Иными словами, нестандартное поведение президента стало объектом внимания самых разных ветвей и органов власти», – заключил эксперт.