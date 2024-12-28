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В Южной Корее вынесли второй за полмесяца импичмент главе государства

Страна все глубже погружается в пучину политического кризиса
Владимир Кулагин
Глеб Мишутин
И.&nbsp;о. президента Южной Кореи Хан Док Су также подвергся импичменту вслед за президентом Юн Сок Ёлем
И. о. президента Южной Кореи Хан Док Су также подвергся импичменту вслед за президентом Юн Сок Ёлем / YONHAP / AFP

Как сообщило агентство Yonhap, национальное собрание (однопалатный парламент) Южной Кореи 27 декабря проголосовало за импичмент исполняющего обязанности президента премьера страны Хан Док Су. Этот беспартийный политик замещал с 14 декабря отстраненного за введение военного положения президента Юн Сок Ёля и поплатился за несогласие назначить трех судей на вакантные должности в конституционный суд (сейчас там работают шесть из девяти судей), как того требовала оппозиционная демократическая партия «Тобуро». Хан предлагал сначала добиться согласия по этому вопросу с пропрезидентской «Силой народа». Кроме того, отстраненному заодно припомнили и другие прегрешения: «попустительство и содействие мятежу» при объявлении военного положения, отказ назначать одобренных парламентом спецпрокуроров по делам против Юна и его жены, заговор и якобы намерение разделить президентские полномочия с ушедшим в отставку лидером «Силы народа» Хан Дон Хуном.

В результате оппозиция 192 голосами из 300 отстранила от власти и. о. президента простым большинством при бойкоте голосования со стороны их оппонентов. Такой исход вызвал споры даже среди корейских конституционалистов: так возможно было отстранить именно премьера, но не президента – тогда понадобилось бы две трети голосов, которых у оппозиции отдельно нет. А в конституционном суде прямо сказали, что не имеют официальной позиции насчет нюансов такого прецедента.

В любом случае теперь временно исполняющим функции президента Южной Кореи стал первый вице-премьер и министр финансов Чхве Сан Мок (тоже беспартийный). Хан Док Су сказал, что он уважает решение парламента и будет ждать вердикта конституционного суда относительно себя. Курс корейской воны на этом фоне упал относительно доллара до рекордно низкой отметки за 15 лет.

Конституционный суд 27 декабря только приступил к разбирательству с первой задачей, поступившей к нему из парламента: в этот день прошло первое 40-минутное заседание по делу Юн Сок Ёля. При этом конституционный суд не смог принять и окончательного решения относительно необходимого кворума для вынесения вердикта, сказала официальный представитель суда Ли Чжин. «Может быть, судьи могут вынести вердикт вшестером, может быть, не могут», – заявила она.

Председательствующий на процессе в результате жеребьевки судья Чон Хён Сик был, к слову, назначен именно Юн Сок Ёлем год назад. Более того, Юн успел уже после отмены военного положения, но до своего отстранения назначить невестку этого судьи руководить государственной комиссией по установлению истины и примирению, которая исследует исторические события в стране с 1910 по 1993 гг. (оппозиция указывает на возможный конфликт интересов в этом контексте).

Чон Хёк Сик на первом заседании назвал основные причины, которые привели парламент к решению об импичменте Юн Сок Ёля. Среди них собственно объявление военного положения, мобилизация силовиков, обыск в национальной избирательной комиссии без ордера, попытки ареста политиков и судей. Сам Юн Сок Ёль хоть и игнорирует все повестки для допроса в прокуратуру, своих представителей в суд отправил. Следующее его заседание пройдет 3 января. При этом полиция Южной Кореи провела обыск в президентской конспиративной квартире, где он, предположительно, встречался со старшими офицерами полиции за несколько часов до объявления военного положения.

Де-факто сейчас можно говорить о захвате власти в Южной Корее парламентом и доминирующей в ней оппозиционной к Юну демократической партии, говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Константин Асмолов. Эта сила может устроить импичмент любому чиновнику и пробивать выгодное ей развитие событий по любому поводу. Как итог такого положения, демократы будут пытаться «прогнуть» исполнительную власть под себя, угрожая ей импичментом в случае несговорчивости. Все это, как замечает эксперт, имеет мало общего с конституцией Южной Кореи. В нее, продолжает Асмолов, были заложены механизмы, которые мешали бы президенту захватить власть в стране, но сейчас аналогичная ситуация наблюдается со стороны парламента. Легальным путем остановить доминирование демократов в политической системе невозможно, резюмирует эксперт.

Стоит учитывать, что в Южной Корее существует глубочайший антагонизм между демократами и консерваторами из «Силы народа», который даже превышает степень конфронтации демократов и республиканцев в США, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. По такой логике следующий и. о. президента Чхве Сан Мок, кажется, не должен потакать парламенту. В ответ на нежелание соглашаться с палатой демократы теоретически могут вынести импичмент и ему, допускает эксперт. Но тогда у населения возникнут вопросы к оппозиции, которая вместо объявленного курса на политическую стабильность увольняет одного за другим высших руководителей страны, заключает он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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