В Южной Корее вынесли второй за полмесяца импичмент главе государства

В Южной Корее вынесли второй за полмесяца импичмент главе государстваСтрана все глубже погружается в пучину политического кризиса
Как сообщило агентство Yonhap, национальное собрание (однопалатный парламент) Южной Кореи 27 декабря проголосовало за импичмент исполняющего обязанности президента премьера страны Хан Док Су. Этот беспартийный политик замещал с 14 декабря отстраненного за введение военного положения президента Юн Сок Ёля и поплатился за несогласие назначить трех судей на вакантные должности в конституционный суд (сейчас там работают шесть из девяти судей), как того требовала оппозиционная демократическая партия «Тобуро». Хан предлагал сначала добиться согласия по этому вопросу с пропрезидентской «Силой народа». Кроме того, отстраненному заодно припомнили и другие прегрешения: «попустительство и содействие мятежу» при объявлении военного положения, отказ назначать одобренных парламентом спецпрокуроров по делам против Юна и его жены, заговор и якобы намерение разделить президентские полномочия с ушедшим в отставку лидером «Силы народа» Хан Дон Хуном.
В результате оппозиция 192 голосами из 300 отстранила от власти и. о. президента простым большинством при бойкоте голосования со стороны их оппонентов. Такой исход вызвал споры даже среди корейских конституционалистов: так возможно было отстранить именно премьера, но не президента – тогда понадобилось бы две трети голосов, которых у оппозиции отдельно нет. А в конституционном суде прямо сказали, что не имеют официальной позиции насчет нюансов такого прецедента.
В любом случае теперь временно исполняющим функции президента Южной Кореи стал первый вице-премьер и министр финансов Чхве Сан Мок (тоже беспартийный). Хан Док Су сказал, что он уважает решение парламента и будет ждать вердикта конституционного суда относительно себя. Курс корейской воны на этом фоне упал относительно доллара до рекордно низкой отметки за 15 лет.
Конституционный суд 27 декабря только приступил к разбирательству с первой задачей, поступившей к нему из парламента: в этот день прошло первое 40-минутное заседание по делу Юн Сок Ёля. При этом конституционный суд не смог принять и окончательного решения относительно необходимого кворума для вынесения вердикта, сказала официальный представитель суда Ли Чжин. «Может быть, судьи могут вынести вердикт вшестером, может быть, не могут», – заявила она.
Председательствующий на процессе в результате жеребьевки судья Чон Хён Сик был, к слову, назначен именно Юн Сок Ёлем год назад. Более того, Юн успел уже после отмены военного положения, но до своего отстранения назначить невестку этого судьи руководить государственной комиссией по установлению истины и примирению, которая исследует исторические события в стране с 1910 по 1993 гг. (оппозиция указывает на возможный конфликт интересов в этом контексте).
Чон Хёк Сик на первом заседании назвал основные причины, которые привели парламент к решению об импичменте Юн Сок Ёля. Среди них собственно объявление военного положения, мобилизация силовиков, обыск в национальной избирательной комиссии без ордера, попытки ареста политиков и судей. Сам Юн Сок Ёль хоть и игнорирует все повестки для допроса в прокуратуру, своих представителей в суд отправил. Следующее его заседание пройдет 3 января. При этом полиция Южной Кореи провела обыск в президентской конспиративной квартире, где он, предположительно, встречался со старшими офицерами полиции за несколько часов до объявления военного положения.
Де-факто сейчас можно говорить о захвате власти в Южной Корее парламентом и доминирующей в ней оппозиционной к Юну демократической партии, говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Константин Асмолов. Эта сила может устроить импичмент любому чиновнику и пробивать выгодное ей развитие событий по любому поводу. Как итог такого положения, демократы будут пытаться «прогнуть» исполнительную власть под себя, угрожая ей импичментом в случае несговорчивости. Все это, как замечает эксперт, имеет мало общего с конституцией Южной Кореи. В нее, продолжает Асмолов, были заложены механизмы, которые мешали бы президенту захватить власть в стране, но сейчас аналогичная ситуация наблюдается со стороны парламента. Легальным путем остановить доминирование демократов в политической системе невозможно, резюмирует эксперт.
Стоит учитывать, что в Южной Корее существует глубочайший антагонизм между демократами и консерваторами из «Силы народа», который даже превышает степень конфронтации демократов и республиканцев в США, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. По такой логике следующий и. о. президента Чхве Сан Мок, кажется, не должен потакать парламенту. В ответ на нежелание соглашаться с палатой демократы теоретически могут вынести импичмент и ему, допускает эксперт. Но тогда у населения возникнут вопросы к оппозиции, которая вместо объявленного курса на политическую стабильность увольняет одного за другим высших руководителей страны, заключает он.