В Южной Корее вынесли второй за полмесяца импичмент главе государства

Де-факто сейчас можно говорить о захвате власти в Южной Корее парламентом и доминирующей в ней оппозиционной к Юну демократической партии, говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Константин Асмолов. Эта сила может устроить импичмент любому чиновнику и пробивать выгодное ей развитие событий по любому поводу. Как итог такого положения, демократы будут пытаться «прогнуть» исполнительную власть под себя, угрожая ей импичментом в случае несговорчивости. Все это, как замечает эксперт, имеет мало общего с конституцией Южной Кореи. В нее, продолжает Асмолов, были заложены механизмы, которые мешали бы президенту захватить власть в стране, но сейчас аналогичная ситуация наблюдается со стороны парламента. Легальным путем остановить доминирование демократов в политической системе невозможно, резюмирует эксперт.